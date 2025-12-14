ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को अगली सुनवाई; अभ्यर्थियों का आरोप- यूपी सरकार लटका रही मामला

लखनऊ: यूपी में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2025 को होगी. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होने वाली इस सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से इस मामले का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखने में उदासीनता बरत रही है.

सरकार की ओर से पैरवी न किए जाने से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है. पिछली सुनवाई 18 नवंबर को हुई थी और 1 घंटे चली थी. अमरेंद्र पटेल ने बताया कि करीब 5 वर्ष से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वहीं, सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है.

अमरेंद्र ने बताया कि लखनऊ हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार को इस प्रकरण का निबटारा तीन महीने के भीतर करना था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इससे अभ्यर्थियों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है.

उन्होंने मांग की है, 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सरकार के अधिवक्ता आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मजबूती से अपना पक्ष रखें, ताकि लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान हो सके.