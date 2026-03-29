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लखनऊ में लोहिया संस्थान में 665 नर्सिंग अधिकारियों का चयन, सीएम देंगे नियुक्ति-पत्र

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इन नियुक्तियों से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता बढ़ेगी.

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लोहिया संस्थान में 665 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 3:25 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे. संस्थान में कुल 665 नर्सिंग अधिकारियों का चयन किया गया है, जिनमें 345 पुरुष और 320 महिलाएं शामिल हैं.

सीएम के मीडिया सेल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इनमें से 20 अभ्यर्थियों को योगी कार्यक्रम में सीधे नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जबकि शेष अभ्यर्थियों को उनके संबंधित जनपदों में ऑनलाइन माध्यम से जनप्रतिनिधि नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इन नियुक्तियों से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता बढ़ेगी. इससे मरीजों को उपचार में सहूलियत मिलेगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा.

बता दें, लोहिया संस्थान में 1300 से ज्यादा बेड हैं. ज्यादातर बेड हमेशा भरे रहते हैं. संस्थान में मानक के अनुसार नर्सिंग स्टाफ नहीं है. इसकी वजह से मरीजों को इलाज मुहैया कराने में खासी दिक्कते हो रही हैं. यह दिक्कत दूर करने के लिए संस्थान प्रशासन ने मार्च 2024 में नर्सिंग ऑफिसर के खाली पदों को भरने का फैसला किया था.

सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र पाने वालों में प्रियंका सिंह, मनीष कुमार, लक्ष्मण राम चौधरी, मोहम्मद आलम, तनु, संध्या जोशी, देवराज गुर्जर, देवेश कुमार, जय प्रकाश सिंह, धर्मेंद्र काजला, कुमारी अनामिका यादव, दीप्ति देवी, प्रतिमा कश्यप, आकांक्षा, ऋषि राज गौतम, आराध्या सिंह, प्रियंका चौधरी, विवेक कुमार गोंड, संध्या सिंह व शरिमा सिद्दीकी शामिल हैं.

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