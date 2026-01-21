ETV Bharat / state

ये माननीय, जो मान नहीं रहे; वोट लेने के बाद जनता को भूले, विकास को तरस रही विधानसभाएं

खराब प्रदर्शन वाले 10 विधायकः ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार, 10 विधायकों ने 5 करोड़ में से 1 करोड़ भी जनता के लिए खर्च कर पाए हैं. इनमें उन्नाव के सफीपुर विधायक बंबा लाल ने तो 2 लाख रुपये ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में खर्च के लिए स्वीकृत किया है. जबकि सिधौली विधायक मनीष रावत, गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह, मुंगरा बादशाहपुर विधायक पंकज सिंह, वाराणसी उत्तरी विधायक रवीन्द्र जायसवाल, बलिया विधायक दया शंकर सिंह, मछलीशहर विधायक डॉ. रागिनी, भोगनीपुर विधाक राकेश सचान, जखनियां विधायक बेदी, जौनपुर विधायक गिरीश चन्द्र यादव और अलीगढ़ शहर से विधायक मुक्ता संजीव राजा 1 साल में एक करोड़ निधि का भी काम नहीं करवाए हैं.

भाजपा के सबसे अधिक विधायक फिसड्डीः वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधायकों को हर साल 5 करोड़ रुपये अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलते हैं. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि 403 में 6 ऐसे विधायक हैं, जिन्होंने अपनी निधि का कुछ भी उपयोग नहीं किया है. यानी इन विधायकों ने एक साल में अपनी क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नहीं किया है. इनमें शामली से विधायक प्रसन्न कुमार (आरएलडी), कैराना विधायक नाहिद हसन (सपा), उन्नाव के पुरवा विधानसभा के विधायक अनिल कुमार सिंह (भाजपा), महोबा सदर विधायक राकेश कुमार गोस्वामी (भाजपा), प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा से विधायक दीपक पटेल (भाजपा), आजमगढ़ के फूलपुर-पवई विधायक रमाकांत यादव (सपा) शामिल हैं. फिलहाल रमाकांत यादव जेल में हैं.

हैदराबाद (ओम प्रकाश): चुनाव आते ही नेता अपने-अपने वादों के साथ जनता के सामने पेश होते हैं. जनता को विकास और खुशहाली के लोकलुभावने सपने दिखाते हैं, लेकिन जीतने के बाद स्थितियां बदल जाती हैं. कुछ नेता जीतने के बाद अपने वादों पर खरे उतरते हैं, लेकिन कुछ तो गायब ही हो जाते हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधायक अपने क्षेत्र में विकास के लिए विधायक निधि का कितना सही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से mlaladsup.in पर अपलोड किए गए डाटा का विशलेषण किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

सुल्तानपुर के विधायक विनोद पूरे प्रदेश में टॉपः वहीं, विधायक निधि का सबसे अधिक विकास कार्यों के लिए सुल्तानपुर से विधायक विनोद सिंह ने किया है. विनाद सिंह ने 9.35 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इनमें 2023-24 में जारी निधि भी शामिल है, जो बच गई थी. वहीं, बागपत विधायक योगेश धामा (6.95 करोड़), रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह (6.84 करोड़), हमीरपुर विधायक डा. मनोज कुमार प्रजापति (6.45 करोड़), कैम्पियरगंज विधायक फतेह बहादुर (6.28 करोड़), मुरादनगर विधायक अजीत पल त्यागी ( 6.27 करोड़), प्रतापपुर विधायक मती विजमा यादव (6.13 करोड़ ), हर्रैया विधायक अजय सिंह (5.90 करोड़), लखनऊ उत्तर विधायक डॉ. नीरज बोरा (5.88 करोड़) और सिरसागंज विधायक सर्वेश सिंह ने 5.8 करोड़ रुपये अपनी निधि से खर्च किए हैं.

सबसे अधिक निधि खर्च करने वाले विधायकों की सूची. (ETV Bharat Gfx)

बसपा के अकेले विधायक ने किया जमकर विकासः ग्राम्य विकास विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के मुताबिक 2024-25 में अपनी भविष्य निधि न खर्च करने वाले एनडीए के विधायक आगे हैं. भाजपा के 4, आरएलडी और सपा के 1-1 विधायक शून्य खर्च वाले हैं. वहीं, निधि का एक हिस्सा का भी इस्तेमाल न करने में भाजपा के माननीय अव्वल हैं. भाजपा के 7, सपा के 2 और सुभासपा के 1 विधायक 70 लाख रुपये तक खर्च किया है. सबसे अधिक निधि का उपोयग करने में भी सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही टॉप किया है. भाजपा के 7 विधायकों ने 2024-25 में जारी होने वाली निधि के साथ ही पिछले साल के बची निधि भी जनता के कार्यों में लगा दिया है. इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के भी 2 विधायक शामिल हैं. वहीं, बसपा के एक मात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने भी पूरी निधि खर्च कर दी है.

विधायक विधानसभा जिला पार्टी अवशेष + आवंटित) (लाख में) स्वीकृत धनराशि (लाख में) स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि (लाख में) खर्च (लाख में) अवशेष धनराशि (लाख में) सर्वेश सिंह सिरसागंज फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी 672.52 664.09 8.44 580.73 91.79 डॉ. नीरज बोरा लखनऊ उत्तर लखनऊ भाजपा 518.82 626.88 -108.06 588.17 -69.35 अजय सिंह हर्रैया बस्ती भाजपा 500.01 717.92 -217.91 590.06 -90.05 विजमा यादव प्रतापपुर प्रयागराज समाजवादी पार्टी 504.01 520.14 -16.13 613.5 -109.49 अजीत पल त्यागी मुरादनगर गाजियाबाद भाजपा 814.86 815.59 -0.73 627.24 187.62 फतेह बहादुर कैम्पियरगंज गोरखपुर भाजपा 790.14 825.6 -35.46 628.1 162.04 डॉ. मनोज कुमार प्रजापति हमीरपुर हमीरपुर भाजपा 879.66 840.54 39.13 645.79 233.87 उमाशंकर सिंह रसड़ा बलिया बहुजन समाज पार्टी 1204.7 1080.96 123.74 684.45 520.25 योगेश धामा बागपत बागपत भाजपा 594.22 604.97 -10.75 695.08 -100.87 विनोद सिंह सुल्तानपुर सुल्तानपुर भाजपा 990.32 1027.85 -37.53 935.27 55.05

विधायक निधि (MLALAD) के नियम और प्रक्रिया

MLALADUP के अनुसार, 1998-99 वित्तीय वर्ष में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को 50-50 लाख रुपये उनके क्षेत्रों के विकास के लिए जारी की गई थी. इसके बाद स्थानीय आवश्यकता और विकास को देखते हुए विधाक निधि समय-समय पर बढ़ाई गई. 2000-2001 में 75 लाख, 2012-13 से 1.50 करोड़, 2018-19 से 2.40 करोड़ और 2023-24 के लिए यह राशि 5 करोड़ रुपये कर दी गई है. गौरतलब है कि विधायक या एमएलसी अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार मुख्य विकास अधिकारी को निर्माण कार्यों का विवरण देते हैं. इसके बाद स्वीकृत कार्य को शाकीय कार्यदायी विभागों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यदायी संस्था को कार्य दिया जाता है. यानी सिर्फ विधायक द्वारा योजनाओं की स्वीकृत देते हैं. इसके बाद कार्य की रूपरेखा, टेंडर व अन्य प्रक्रिया शासन द्वारा अपनाई जाती है. कार्य पूरा होने के बाद मुख्य विकास अधिकारी (CDO) जिलाधिकारी (DM) के जरिए विधायक निधि से सीधे कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाता है. विधायक द्वारा प्रस्ताव देने के बाद 45 दिनों में कार्य स्वीकृत और 3 महीने में कार्य शुरू करने का प्रावधान है.

विधायक निधि खर्च पर माननीयों की प्रतिक्रिया. (Video Credit; ETV Bharat)

विधायक निधि से कराए जाने वाले कार्य

1. विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण जो सरकार अथवा स्थानीय निकायों के अधीन हों.

2. गांवों, कस्बों अथवा नगरों में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए नलकूपों और पानी की टंकियों का निर्माण या मरम्मत.

3.गांवों और कस्बों तथा नगरों में सड़क का निर्माण, सम्पर्क मार्ग, लिंक सड़क निर्माण.

4. अधिकतम 20 प्रतिशत धनराशि का सड़कों की मरम्मत एवं उनके गढ्ढों को भरने के लिए उपयोग विधायक निधि से होता है. इन कार्यों का सम्बन्धित विधायक अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रस्ताव देते हैं और इन कार्यों को कराने के लिए कार्यदायी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों हेतु लोक निर्माण विभाग होगा और नगरीय क्षेत्र हेतु लोक निर्माण विभाग,जल निगम, नगर निगम और विकास प्राधिकारण होंगे.

5. टूटी सड़कों, नलकूपों की नालियों एवं नहरों पर पुलों का निर्माण.

6. वृद्धों अथवा दिव्यांग के लिए सामान्य आश्रय गृहों का निर्माण.

7.मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेल - कूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेल-कूद सम्बन्धी गतिविधियों अथवा अस्पतालों के लिए स्थानीय निकायों के भवनों का निर्माण. व्यायाम केन्द्रों, खेल-कूद संघों, शारीरिक शिक्षा-प्रशिक्षण संस्थानों आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधायें (मल्टीजिम फैसिलिटीज) उपलब्ध कराने की अनुमति है.

8. सार्वजनिक सिंचाई और सार्वजनिक जल निकास सुविधाओं का निर्माण.

9. सार्वजनिक पुस्तकालय,शौचालयों, स्नानगृहों, वाचनालय, शवदाह, श्मशान भूमि पर शवदाह गृहों और ढांचों, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड सेमेट्री का निर्माण.

10. नाले और गटर, पैदल पथ, पगडंडिया और पैदल पुलों का निर्माण.

11. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के निवास क्षेत्रों में बिजली, पानी, पगडंडियों, सार्वजनिक शौचालय, कारीगरों के लिए सामान्य कार्यशाला, शेड, आदिवासी क्षेत्रों में आवासी विद्यालय, सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के बस पड़ाव, शेड, पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और प्रजनन केन्द्र का निर्माण.

12. सरकारी अस्पतालों के लिए एक्सरे मशीन, एम्बुलेस, उपकरणों की खरीद करना तथा सरकार/पंचायती राज संस्थानों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते-फिरते दवाखानों की व्यवस्था करना. रेडक्रास सोसायटी अथवा अन्य प्रतिष्ठित सेवा संस्थाओं में से किसी एक को निम्न प्रतिबन्धों के साथ एम्बुलेन्स उपलब्ध कराया जा सकता है.

विधायक निधि से न कराए जाने वाले कार्य

केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों, अभिकरणों या संगठनों से संबंधित कार्यालय और भवन का निर्माण.

वाणिज्यिक संगठनों, निजी संस्थाओं अथवा सहकारी संस्थानों से संबंधित कार्य.

किसीबी भी परिसंपत्ति के संरक्षण, उन्यन के लिए विशेष मरम्मत कार्य को छोड़कर किसी भी प्रकार की मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी काम.

अनुदान और ऋण, स्मारक या स्मारक भवन

किसी भी प्रकार के सामान की खरीद अथवा भंडार.

भूमि के अधिग्रहण अथवा अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा.

व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसंपत्ति

विधायक अपने परिवार के सदस्य या उनके संस्था को किसी प्रकार के कार्य की स्वीकृति नहीं दीजा सकती है.

धार्मिक पूजा के लिए स्थान और पूर्णतः कच्चे मार्ग का निर्माण.

मेरे द्वारा प्राप्त सभी प्रस्ताव तीन से चार माह पूर्व ही संबंधित विभागों को भेजे जा चुके हैं, अधिकांश स्थानों पर कार्य प्रगति पर हैं. मैंने स्वयं कई गांवों में जाकर कार्यों का निरीक्षण किया है. विधायक निधि के उपयोग में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है. विधायक निधि की कुल पांच करोड़ रुपये की राशि में से वर्तमान में केवल 4,84,900 रुपये ही शेष हैं. निधि का उपयोग जनहित के विकास कार्यों में किया गया है.” -राकेश गोस्वामी, विधायक-महोबा सदर 2024 -25 की निधि वैसे तो सारी निधि लगभग आवंटित हो गई, लेकिन हमारे कुछ टेंडर लग गए हैं कुछ लगने वाले हैं, उसमें 10 लांख रुपए ऐसे हैं जो कंडेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक नाला है. सफाई के लिए व्यापारियों को पैसा दिया है. दो स्कूलों को पांच-पांच लाख रुपए दिए हैं, जिनके अभी कागज पूरे नहीं हुए हैं. कागज पूरे होते ही पांच-पांच लांख उन स्कूलों को दिया जाएगा. लगभग हमारी निधि पूरी लग चुकी है. जो जनहित के काम होते हैं उसके लिए निधि होती है. इसमें कई जगह समस्या भी आती है, क्योंकि निधि इतनी नहीं होती. अब किसी गांव में सीसी रोड बननी है या इंटरलॉक बनना है तो 22 करोड़ रुपए का हिसाब लगाते हैं. एक गांव में 25 या 30 लाख रुपए आते हैं लेकिन कभी-कभी क्या होता है एक काम अगर वहां 25 लाख रुपए का है और दूसरा काम मानो 15 लाख रुपए का है तो एक गांव में ही 40 लांख रुपए चले गए. इस हिसाब से पूरे गांव में काम नहीं हो पाता. जनता की मांग के अनुसार काम जरूर करते हैं. इसके लिए कुछ पैसा अलग जो एमएलसी की निधि है, उससे भी कराते हैं.- प्रसन्न चौधरी, आरएलडी विधायक-शामली सदर 3-4 करोड़ की निधि है.टेंडर लगते-लगते 2 करोड़ बचता है.मेरी विधानसभा में 200 ग्राम सभा हैं और 1200 मजरे हैं. इसलिए विधायक निधि ऊंट के मुंह में जीरा है. क्योंकि 2 करोड़ में कोई रोड बन नहीं पाती.थोड़ा-बहुत काम होता है, जिससे कुछ गांव के लोग नाराज हो जाते हैं.इसलिए जब पैसे एकत्रित हो जाते हैं तब रोड बनवा देंगे.मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि विधायक निधि या तो बढ़ा दी जाए या खत्म कर देना चाहिए. क्योंकि एक साल में 2-4 रोड भी निधि से नहीं बना पाते.-अनिल कुमार सिंह, भाजपा विधायक-पुरवा हम लोग केवल संस्तुति के अधिकारी हैं. बाकी का काम डीआरडीए का होता है. डीआरडीए ही टेंडर निकालते ही और निर्माण करने वाली संस्था को पैसे देती है. मेरी तरफ से 6 महीने पहले ही काम की संस्तुति की जा चुकी है. विकास कार्य आज नहीं तो कल होगा ही.-दीपक पटेल-भाजपा विधायक, फूलपुर

इसे भी पढ़ें-यूपी में 74 साल में 4 गुना से अधिक बढ़े वोटर, SIR के बाद जानिए कैसे चेक करें ड्राफ्ट सूची में अपना नाम?

इसे भी पढ़ें-उत्तर प्रदेश के ये विधायक-सांसद दागी; पढ़िए- मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास से पहले कितने नेताओं की रद हो चुकी है सदस्यता