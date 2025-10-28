ETV Bharat / state

यूपी में 46 IAS अफसरों के तबादले; कौशांबी-श्रावस्ती-रामपुर, बस्ती और बलरामपुर के DM बदले, राजेश कुमार होंगे मिर्जापुर के नए कमिश्नर

वाराणसी के सीडीओ होंगे प्रखर सिंह, अश्विनी कुमार बने श्रावस्ती के डीएम, कृत्तिका ज्योत्सना होंगी बस्ती की नई जिलाधिकारी.

यूपी में कई IAS अफसरों का तबादला कर दिया गया है.
यूपी में कई IAS अफसरों का तबादला कर दिया गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 5:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से मंगलवार को 46 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया. कई प्रमुख पदों पर बदलाव किया गया है. इनमें मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी जैसे पद शामिल हैं. राजेश कुमार को मिर्जापुर का कमिश्नर बनाया गया है. जबकि प्रखर सिंह को बनारस का सीडीओ बनाया गया है.

कौशांबी, श्रावस्ती-रामपुर, बस्ती और बलरामपुर के DM भी बदल दिए गए हैं. सूची के अनुसार राजेश कुमार को मिर्जापुर का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है. वे पूर्व में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उनकी नियुक्ति से मिर्जापुर मंडल में विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है.

UP 46 IAS officers transfer list
UP 46 IAS officers transfer list (Photo Credit; UP Government)

वहीं, मौजूदा मिर्जापुर कमिश्नर आईएएस बालकृष्ण त्रिपाठी का तबादला कर उन्हें सचिवालय सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव बनाया गया है. उनकी जगह राजेश कुमार की नियुक्ति की गई है. जिलाधिकारियों के स्तर पर भी बड़े बदलाव हुए हैं. इसके अलावा प्रखर सिंह को वाराणसी का मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बनाया गया है. वाराणसी जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व के शहर में उनकी नियुक्ति से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और गंगा सफाई जैसे कार्यों में तेजी आएगी.

UP 46 IAS officers transfer list
UP 46 IAS officers transfer list (Photo Credit; UP Government)

वंदिता श्रीवास्तव होंगी कुशीनगर की नई सीडीओ : धनलक्ष्मी को डीजी मत्स्य बनाया गया है. IAS वन्दिता श्रीवास्तव को CDO कुशीनगर बनाया गया है. IAS पूर्ण वोहरा वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने बताया कि यह तबादला सूची राज्य सरकार की नियमित समीक्षा का हिस्सा है, जिसमें अधिकारियों की कार्यक्षमता, अनुभव और जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है. कुल 46 अधिकारियों का तबादला किया गया है.

UP 46 IAS officers transfer list
UP 46 IAS officers transfer list (Photo Credit; UP Government)

डॉ. रूपेश कुमार बने सहारनपुर के कमिश्नर : सार्वजनिक उद्यम महानिदेशक संजय कुमार को मौजूदा पद के साथ यूपी मानवाधिकार आयोग का सचिव भी बनाया गया है. डॉ. रूपेश कुमार को मंडलायुक्त सहारनपुर बनाया गया है. इसी कड़ी में अटल कुमार राय को गृह विभाग का सचिव बनाया गया है. भानु चंद्र गोस्वामी को मेरठ का कमिश्नर बनाया गया है.

UP 46 IAS officers transfer list
UP 46 IAS officers transfer list (Photo Credit; UP Government)

अतुल वत्स होंगे हाथरस के डीएम : अतुल वत्स को हाथरस का जिलाधिकारी बनाया गया है. हिमांशु नागपाल को वाराणसी का नगर आयुक्त बनाया गया है. योगेंद्र कुमार को अलीगढ़ का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है. राजा गणपति आर को सीतापुर का डीएम बनाया गया है. कृत्तिका ज्योत्सना को बस्ती का डीएम बनाया गया है.

UP 46 IAS officers transfer list
UP 46 IAS officers transfer list (Photo Credit; UP Government)

शिव शरण अप्पा जीएन बने सिद्धार्थनगर के डीएम : शिव शरण अप्पा जीएन को सिद्धार्थनगर का डीएम बनाया गया है. पुलकित गर्ग को चित्रकूट का डीएम बनाया गया है. पूर्ण बोहरा को वाराणसी विकास प्राधिकर का उपाध्यक्ष बनाया गया है. रणविजय सिंह को बिजनौर का सीडीओ बनाया गया है. गुंजन द्विवेदी को फिरोजाबाद का नगर आयुक्त बनाया गया है.

UP 46 IAS officers transfer list
UP 46 IAS officers transfer list (Photo Credit; UP Government)

अमित पाल बने कौशांबी के जिलाधिकारी : इसी कड़ी में अमित पाल को कौशांबी का डीएम बनाया गया है. महेंद्र कुमार सिंह को रामपुर का सीडीओ बनाया गया है. विपिन कुमार जैन को बलरामपुर का डीएम बनाया गया है. आकांक्षा राणा को झांसी का नगर आयुक्त बनाया गया है. सत्य प्रकाश को ललितपुर का डीएम बनाया गया है.

श्रावस्ती और रामपुर के डीएम भी बदले : अश्विनी कुमार को श्रावस्ती का डीएम बनाया गया है. अजय कुमार द्विवेदी को रामपुर का डीएम बनाया गया है. गुलाब चंद्र को महराजगंज का सीडीओ बनाया गया है. सचिन कुमार सिंह को अमेठी का सीडीओ बनाया गया है.

23 अक्टूबर को भी 2 अफसरों का हुआ था ट्रांसफर : 23 अक्टूबर को भी दो IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था. प्रतीक्षारत अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल को परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन और अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. प्रमुख सचिव परिवहन विभाग व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अमित गुप्ता से यह प्रभार वापस ले लिया गया था.

योगी सरकार ने अप्रैल में प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन के पद पर तैनात IAS अधिकारी अमित कुमार गुप्ता को परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव व यूपीएसआरटीसी के अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी थी. अब छह माह बाद IAS अमित कुमार गुप्ता से परिवहन विभाग का दायित्व वापस ले लिया गया है. उनकी जगह प्रतीक्षारत आईएएस अधिकारी अर्चना अग्रवाल को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी.

IAS अर्चना अग्रवाल साल 2009-10 में उत्तर प्रदेश की ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी रह चुकी हैं. 15 साल बाद एक बार फिर उनकी इस विभाग में वापसी कराई गई. वर्तमान में वह अपर मुख्य सचिव हैं.

अमित कुमार गुप्ता के नाम लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड दर्ज है. अपने सेवाकाल के दौरान 15 साल की फील्ड की नौकरी में उन्हें 14 बार ट्रांसफर का सामना करना पड़ा था. उनके नाम सबसे ज्यादा जिलों के जिलाधिकारी रहने का लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें : IAS अर्चना अग्रवाल बनीं परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव, 15 साल में 14 बार ट्रांसफर झेलने वाले अमित गुप्ता से वापस ली गई जिम्मेदारी

TAGGED:

46 IAS OFFICERS TRANSFERRED
KAUSHAMBI BALRAMPUR DM CHANGE
BANARAS NEW CDO PRAKHAR SINGH
आईएएस अफसर तबादला नई जिम्मेदारी
UP IAS OFFICER TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.