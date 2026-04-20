यूपी के 44 ASP के कार्यक्षेत्र में बदलाव, लेडी सिंघम को ATS का जिम्मा, तनु उपाध्याय का पीएसी में तबादला
योगी सरकार ने किया बड़ा फेरबदल, रविवार रात जारी हुई तबादल सूची.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 8:33 AM IST|
Updated : April 20, 2026 at 8:41 AM IST
लखनऊः योगी सरकार ने रविवार रात बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों के भी कार्यक्षेत्र बदले हैं. सख्त छवि वाली यूपी की लेडी सिंघम श्रेष्ठा ठाकुर को एटीएस लखनऊ की महत्वपूर्ण कमान दी गई है. वहीं पीपीएस अधिकारी तनु उपाध्याय को 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर में नई तैनाती मिली है. प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक गतिशील बनाने के लिए किए गए इस प्रशासनिक बदलाव को आगामी चुनौतियों और प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
श्रेष्ठा ठाकुर को ATS की कमान: बागपत में एएसपी के पद पर तैनात रहीं और अपनी सख्त कार्यशैली के लिए लेडी सिंघम के नाम से मशहूर श्रेष्ठा ठाकुर को अब एटीएस लखनऊ का एएसपी बनाया गया है. 2012 बैच की पीपीएस अधिकारी श्रेष्ठा मूल रूप से उन्नाव की रहने वाली हैं. वह 2017 में बुलंदशहर में सीओ रहते हुए एक वायरल वीडियो के बाद सुर्खियों में आई थीं, जिसमें वे एक पार्टी कार्यकर्ता के साथ चालान काटने को लेकर बहस करती दिखी थीं.
तनु उपाध्याय को मिली नई जिम्मेदारी: चर्चित पीपीएस अधिकारी तनु उपाध्याय को कानपुर स्थित 37वीं वाहिनी पीएसी में उप सेनानायक बनाया गया है. वे पहले इसी वाहिनी में सहायक सेनानायक के पद पर कार्यरत थीं. तनु उपाध्याय तब चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने 2025 में इंफोसिस फाउंडेशन की संस्थापक और भाजपा राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति का महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर इंटरव्यू लिया था.
यूपी के 44 ASP की LIST
|मनोज कुमार गुप्ता
|जनपद हमीरपुर पी०टी०सी०, सीतापुर
|अरविन्द कुमार वर्मा
|जनपद चित्रकूट जनपद हमीरपुर
|अखण्ड प्रताप सिंह
|जनपद सुलतानपुर 33वीं वाहिनी पीएसी, झांसी
|ब्रज नारायण सिंह
|कमिश्नरेट लखनऊ जनपद सुलतानपुर
|चिरन्जीव मुखर्जी
|सी०आई०डी०, उ०प्र० लखनऊ स्थानांतरण निरस्त
|हरि राम यादव
|जनपद देवरिया कमिश्नरेट प्रयागराज
|अलका
|सी०आई०डी०, मेरठ कमिश्नरेट आगरा
|आलोक दुबे
|09वीं वाहिनी पीएसी सी०आई०डी० सेक्टर, मेरठ
|श्रेष्ठा
|जनपद बागपत ए०टी०एस०, उ०प्र० लखनऊ
|मुकेश प्रताप सिंह
|सी०आई०डी० मुख्यालय 43वीं वाहिनी पीएसी, एटा
|हितेन्द्र कृष्ण
|कमिश्नरेट लखनऊ सी०आई०डी० मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ
|मुकेश चन्द्र उत्तम
|जनपद श्रावस्ती विधि प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज
|चन्द्रकेश सिंह
|पी०टी०सी०, सीतापुर जनपद श्रावस्ती
|मनोज कुमार यादव
|जनपद मथुरा 28वीं वाहिनी पीएसी, इटावा
|राजेश कुमार तिवारी
|जनपद मुरादाबाद जनपद मथुरा (यातायात)
|अभय कुमार मिश्र
|सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
|एस०एन० वैभव पाण्डेय
|जनपद सहारनपुर सतर्कता अधिष्ठान, उ०प्र० लखनऊ
|उमेश कुमार यादव
|सी०आई०डी०, बरेली सी०आई०डी०, प्रयागराज
|रफीक अहमद
|44वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ सी०आई०डी०, गोरखपुर
|सलोनी अग्रवाल
|कमिश्नरेट गाज़ियाबाद 44वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ
|वरूण कुमार सिंह जनपद
|अलीगढ़ कमिश्नरेट गाज़ियाबाद
|स्वतंत्र कुमार सिंह कमिश्नरेट
|गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
|संजय वर्मा
|जनपद कानपुर देहात जनपद बलिया (दक्षिणी)
|नदीना शुक्ला जनपद
|मेरठ ए०एन०टी०एफ० (ऑपरेशन), लखनऊ
|संतोष कुमार सिंह
|-चतुर्थ जनपद मेरठ जनपद बलिया (अपराध)
|निष्ठा उपाध्याय
|जनपद शाहजहांपुर सी०आई०डी० सेक्टर, बरेली
|रामआशीष यादव
|जनपद मुजफ्फरनगर कमिश्नरेट लखनऊ
|धर्मेन्द्र कुमार यादव-I
|10वीं वाहिनी पीएसी 25वीं वाहिनी पीएसी, रायबरेली
|तनु उपाध्याय
|37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर 37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर
|उदय प्रताप सिंह
|42वीं वाहिनी पीएसी, प्रयागराज 42वीं वाहिनी पीएसी, प्रयागराज
|इरफान नासिर खान
|ए०सी०ओ० सेक्टर, मेरठ पी०टी०एस०, सुलतानपुर
|मोनिका यादव
|सी०आई०डी० मुख्यालय यूपीपीसीएल (मध्यांचल), लखनऊ
|समीक्षा यादव
|ई०ओ०डब्ल्यू०, मेरठ 10वीं वाहिनी पीएसी, बाराबंकी
|बन्दना शर्मा
|अभिसूचना, मेरठ ई०ओ०डब्ल्यू० मुख्यालय, लखनऊ
|ओजस्वी चावला
|स्टाफ ऑफिसर, ए०डी०जी० आगरा स्टाफ ऑफिसर, ए०डी०जी० आगरा
|अभिनव यादव
|02वीं वाहिनी एसएसएफ, गोरखपुर 20वीं वाहिनी पीएसी, आजमगढ़
|प्रेम प्रकाश यादव
|03वीं वाहिनी एसएसएफ, प्रयागराज 03वीं वाहिनी एसएसएफ, प्रयागराज
|अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव
|एस०टी०एफ०, उ०प्र० लखनऊ एस०टी०एफ०, उ०प्र० लखनऊ
|दीपक कुमार सिंह
|एस०टी०एफ०, उ०प्र० लखनऊ एस०टी०एफ०, उ०प्र० लखनऊ
|देवेन्द्र सिंह
|पी०टी०एस०, सुलतानपुर 39वीं वाहिनी पीएसी, मिर्जापुर
41. अशोक कुमार वर्मा-II सतर्कता अधिष्ठान, मुख्यालय सी०आई०डी०, कानपुर
42. स्नेहा तिवारी जनपद चन्दौली कमिश्नरेट कानपुर नगर
43. अभिषेक तिवारी जनपद मेरठ जनपद मैनपुरी (ग्रामीण)
44. राघवेन्द्र कुमार मिश्र जनपद मेरठ 06वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ।
रविवार को जारी प्रशासनिक आदेश में 44 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले से योगी सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की अपनी मंशा जाहिर की है. सरकार को उम्मीद है कि इन बदलावों से प्रदेश की पुलिसिंग और मजबूत होगी.
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