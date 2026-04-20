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यूपी के 44 ASP के कार्यक्षेत्र में बदलाव, लेडी सिंघम को ATS का जिम्मा, तनु उपाध्याय का पीएसी में तबादला

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल. ( etv bharat )

लखनऊः योगी सरकार ने रविवार रात बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों के भी कार्यक्षेत्र बदले हैं. सख्त छवि वाली यूपी की लेडी सिंघम श्रेष्ठा ठाकुर को एटीएस लखनऊ की महत्वपूर्ण कमान दी गई है. वहीं पीपीएस अधिकारी तनु उपाध्याय को 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर में नई तैनाती मिली है. प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक गतिशील बनाने के लिए किए गए इस प्रशासनिक बदलाव को आगामी चुनौतियों और प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

​ श्रेष्ठा ठाकुर को ATS की कमान: बागपत में एएसपी के पद पर तैनात रहीं और अपनी सख्त कार्यशैली के लिए लेडी सिंघम के नाम से मशहूर श्रेष्ठा ठाकुर को अब एटीएस लखनऊ का एएसपी बनाया गया है. 2012 बैच की पीपीएस अधिकारी श्रेष्ठा मूल रूप से उन्नाव की रहने वाली हैं. वह 2017 में बुलंदशहर में सीओ रहते हुए एक वायरल वीडियो के बाद सुर्खियों में आई थीं, जिसमें वे एक पार्टी कार्यकर्ता के साथ चालान काटने को लेकर बहस करती दिखी थीं. यूपी में प्रशासनिक फेरबदल. (up police.)