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अब लखनऊ में नहीं कटेगी बिजली; विभाग करने जा रहा ये रामबाण उपाय

लखनऊ में पावर की शुरू होगी सप्लाई तो ढाई लाख लोगों को मिलेगी राहत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बिजली की मांग में इजाफा: साल दर साल उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ती ही जा रही है और इससे बिजली की मांग में भी जबरदस्त इजाफा हो रहा है. पहले जहां जून और जुलाई में 1700 मेगावाट की डिमांड पहुंचती थी. वहीं डिमांड इस बार अप्रैल माह में ही पहुंच गई है. इससे बिजली विभाग के सामने अभी से बिजली सप्लाई कर पाना चुनौती साबित होने लगा है. शहरवासियों को अभी से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है. लखनऊ में जितनी बिजली की डिमांड है उतनी सप्लाई अभी नहीं है, साथ ही उपकेंद्रों की संख्या भी कम है जिसके चलते हर क्षेत्र को डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं मिल पा रही है.

हालांकि राहत की खबर यह है कि लखनऊ में अलग-अलग क्षेत्र में 20-20 मेगावाट क्षमता के 4 उपकेंद्र तैयार हो रहे हैं जो जून तक शुरू हो जाएंगे. इन उपकेंद्रों से सप्लाई चालू होते ही तकरीबन 2.5 लाख शहरवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि इस बार गर्मी में बिजली विभाग की नई वर्टिकल व्यवस्था का भी टेस्ट होगा.

लखनऊ: पिछले साल की तुलना में इस साल गर्मी कहीं ज्यादा पड़ेगी और बारिश की संभावना कम होगी. मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. अभी से प्रचंड गर्मी के चलते बिजली की मांग लखनऊ में 1700 मेगावाट से ऊपर पहुंच चुकी है. ऐसे में जून-जुलाई में जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो यह डिमांड 2000 मेगावाट तक पहुंच सकती है. जिससे सुचारु रूप से बिजली सप्लाई करना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

20 मेगावाट वाला होगा हर बिजलीघर (Photo Credit; ETV Bharat)

बेहतर सप्लाई के प्रयास शुरू: विभाग की तरफ से इस साल बेहतर बिजली सप्लाई के लिए प्रयास किया जा रहे हैं. इसके तहत शहर में 10×2 मेगावाट के 6 नए उपकेंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. इनमें 4 उपकेंद्र जून माह के आखिरी तक रिचार्ज होकर बिजली सप्लाई शुरू कर देंगे, जबकि 2 उपकेंद्र अक्टूबर माह में शुरू हो पाएंगे, तब तक गर्मी में बिजली का संकट लगभग खत्म हो जाएगा. बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जो 4 उपकेंद्र माह में शुरू हो जाएंगे उनसे लगभग 2 लाख से लेकर 2.5 तक की संख्या में उपभोक्ताओं की बिजली डिमांड पूरी की जा सकेगी.

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इन स्थानों पर तैयार होंगे उपकेंद्र: राजाजीपुरम में रानी लक्ष्मीबाई के पास एक उपकेंद्र बन रहा है. एक मोहनलालगंज में नया उपकेंद्र बनाया जा रहा है. एक सरोजिनीनगर में बनाया जा रहा है, तो चौथा उपकेंद्र गोसाईगंज के पास स्थापित किया जा रहा है. शहर के अंदर राजाजीपुरम और सरोजिनी नगर में उपकेंद्र बन रहा है जबकि आउटर पर मोहनलालगंज और गोसाईगंज में. जून में ये 4 उपकेंद्र शुरू हो जाएंगे तो 2 लाख की आबादी को बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा जो 2 अन्य उपकेंद्र अक्टूबर में बनकर तैयार होंगे, उनमें गोमती नगर के विशेष खंड और विनम्रखंड क्षेत्र में होंगे.

लखनऊ को दो माह बाद मिल जाएंगे चार नए उपकेंद्र (Photo Credit; ETV Bharat)

वर्टिकल व्यवस्था से उपभोक्ताओं की बढ़ेगी आफत: इस बार वर्टिकल सिस्टम लागू किया गया है तो बिजली व्यवस्था ध्वस्त होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है. उसकी बानगी देखने को भी मिलने लगी है. तमाम जगहों पर उपभोक्ताओं को बिजली संकट झेलना पड़ रहा है और काफी देर में आपूर्ति शुरू हो पा रही है. कर्मचारियों की बड़े स्तर पर वर्टिकल व्यवस्था लागू करने के चलते छंटनी की गई है. इससे पहले जो काम 2 से 3 घंटे में हो जाता था, वह 6 से 7 घंटे में पूरा हो पा रहा है. ऐसे में इस गर्मी में कर्मचारियों की भरी कमी से बिजली कटौती की बड़ी समस्या उपभोक्ताओं को फेस करनी पड़ सकती है.

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150 सब स्टेशन साढ़े 14 लाख उपभोक्ता: वर्तमान में लखनऊ में कुल 150 सब स्टेशन हैं, जो जून में बढ़कर 154 हो जाएंगे. लखनऊ में अगर उपभोक्ताओं की संख्या की बात की जाए तो 14 लाख 50 हजार के करीब उपभोक्ता है.

लखनऊ सेंट्रल जोन के चीफ इंजीनियर रवि अग्रवाल का कहना है कि हमने 31 नए फीडर बनाए हैं. जितने भी ओवरलोड ट्रांसफार्मर हैं, उनकी क्षमता वृद्धि की है. स्पेशल वैन चलाई है. कंट्रोल रूम बनाया गया है. 1912 में जो भी शिकायतें आएंगी उनका त्वरित निस्तारण किया जाएगा.



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