यूपी में 38 IAS अफसरों के तबादले, LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश बने सीतापुर DM, देखिए LIST
उत्तर प्रदेश शासन ने गुरुवार रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, कई जिलों के डीएम बदले.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 6:53 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन ने गुरुवार रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में सीतापुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, महराजगंज और सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी बदले गए हैं, जबकि गाजियाबाद और वाराणसी के नगर आयुक्त तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की भी नई तैनाती की गई है. दो अधिकारियों से अतिरिक्त प्रभार वापस लिया गया है.
प्रथमेश कुमार सीतापुर के डीएम बने
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को सीतापुर का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि सीतापुर के डीएम राजागणपति आर. को निदेशक, सूडा के पद पर भेजा गया है. ग्रेटर नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर और विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति जोगिंद्र सिंह को बिजनौर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. महराजगंज के डीएम गौरव सिंह सोगरवाल और सिद्धार्थनगर के डीएम शिवशरणप्पा जीएन की आपस में अदला-बदली की गई है. मुजफ्फरनगर के डीएम उमेश मिश्रा को विशेष सचिव, नगर विकास तथा बिजनौर के डीएम उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव, लोक निर्माण बनाया गया है.
नगरीय निकायों और विकास प्राधिकरणों में भी व्यापक बदलाव हुआ है. मुख्यमंत्री के विशेष सचिव अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है. वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद, गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी का नगर आयुक्त और गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के पद पर तैनात किया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर पर आधा दर्जन से अधिक फेरबदल किए गए हैं. ग्रेटर नोएडा की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस को विशेष सचिव, महिला कल्याण तथा नोएडा की एसीईओ वंदना त्रिपाठी को अपर आयुक्त, सहारनपुर मंडल भेजा गया है.
इसके अतिरिक्त गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, फतेहपुर, श्रावस्ती, अलीगढ़ और फिरोजाबाद के मुख्य विकास अधिकारी तथा बरेली, आगरा, वाराणसी, कानपुर और सहारनपुर मंडल के अपर आयुक्त भी बदले गए हैं. विशेष सचिव, नगर विकास महेंद्र बहादुर सिंह से निदेशक, सूडा एवं संयुक्त प्रबंध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (नगरीय) का प्रभार तथा अपर स्थानिक आयुक्त सौम्य श्रीवास्तव से विशेष कार्याधिकारी, ग्रेटर नोएडा का प्रभार हटा लिया गया है. वहीं विशेष सचिव (समन्वय) प्रत्युष पांडेय को अपर निदेशक, उप्र राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
देखें पूरी तबादला सूची
- अनुज सिंह, विशेष सचिव, मुख्यमंत्री; अपर निदेशक, उ.प्र. राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद पद से उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
- प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण पद से जिलाधिकारी, सीतापुर
- राजागणपति आर., जिलाधिकारी, सीतापुर पद से निदेशक, सूडा
- विक्रमादित्य सिंह मलिक, नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद पद से उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण; सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ
- हिमांशु नागपाल, नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी पद से नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद
- शाश्वत त्रिपुरारी, मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर पद से नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी
- अभिषेक कुमार, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पद से मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर
- संजय कुमार मीणा, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण; सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ पद से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
- राजेश कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण पद से मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या
- कृष्ण कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या पद से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
- नितिन मदान, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण पद से संयुक्त प्रबंध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (नगरीय)
- महेंद्र बहादुर सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास; निदेशक, सूडा; संयुक्त प्रबंध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (नगरीय) निदेशक, सूडा एवं संयुक्त प्रबंध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (नगरीय) का प्रभार हटाया गया
- वंदना त्रिपाठी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा पद से अपर आयुक्त, सहारनपुर मंडल
- प्रीति जायसवाल, अपर आयुक्त, बरेली मंडल पद से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा
- गौरव सिंह सोगरवाल, जिलाधिकारी, महराजगंज पद से जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर
- शिवशरणप्पा जी.एन., जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर पद से जिलाधिकारी, महराजगंज
- प्रत्युष पाण्डेय, विशेष सचिव, समन्वय; अपर परियोजना निदेशक, यूपीडास्प अपर निदेशक, उ.प्र. राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का अतिरिक्त प्रभार
- उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर पद से विशेष सचिव, नगर विकास
- सुनील कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा पद से जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर
- नूपुर गोयल, मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ पद से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा
- संदीप कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), हापुड़ पद से मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ
- पवन कुमार मीना, मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर पद से विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
- जोगिंद्र सिंह, विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति पद से जिलाधिकारी, बिजनौर
- उमेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, बिजनौर पद से विशेष सचिव, लोक निर्माण
- पूनम निगम, उपसचिव, उ.प्र. लोक सेवा आयोग पद से मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर
- प्रवीण वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण पद से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा
- श्रीलक्ष्मी वीएस, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा पद से विशेष सचिव, महिला कल्याण
- सुनील कुमार चौधरी, अपर निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया उ.प्र. प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी पद से अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, लखनऊ
- शाहिद अहमद, मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती पद से अपर निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया उ.प्र. प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी
- शिशिर कुमार सिंह, संयुक्त मजिस्ट्रेट, अलीगढ़; बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी), अलीगढ़ पद से मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती
- शैलेंद्र कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण पद से मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़; सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, अलीगढ़
- योगेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़; सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, अलीगढ़ पद से मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद
- शत्रोहन वैश्य, मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद पद से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
- मनोज कुमार-1, अपर आयुक्त, बरेली मंडल पद से अपर आयुक्त, वाराणसी मंडल
- अतुल कुमार, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद पद से अपर आयुक्त, बरेली मंडल
- मंजूलता, अपर आयुक्त, आगरा मंडल पद से अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद
- प्रतिभा सिंह, अपर आयुक्त, आगरा मंडल पद से अपर आयुक्त, कानपुर मंडल
- सौम्य श्रीवास्तव, अपर स्थानिक आयुक्त; विशेष कार्याधिकारी, ग्रेटर नोएडा विशेष कार्याधिकारी, ग्रेटर नोएडा का प्रभार हटाया गया