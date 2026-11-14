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यूपी में 38 IAS अफसरों के तबादले, LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश बने सीतापुर DM, देखिए LIST

प्रथमेश कुमार सीतापुर के डीएम बने

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को सीतापुर का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि सीतापुर के डीएम राजागणपति आर. को निदेशक, सूडा के पद पर भेजा गया है. ग्रेटर नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर और विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति जोगिंद्र सिंह को बिजनौर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. महराजगंज के डीएम गौरव सिंह सोगरवाल और सिद्धार्थनगर के डीएम शिवशरणप्पा जीएन की आपस में अदला-बदली की गई है. मुजफ्फरनगर के डीएम उमेश मिश्रा को विशेष सचिव, नगर विकास तथा बिजनौर के डीएम उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव, लोक निर्माण बनाया गया है.





नगरीय निकायों और विकास प्राधिकरणों में भी व्यापक बदलाव हुआ है. मुख्यमंत्री के विशेष सचिव अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है. वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद, गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी का नगर आयुक्त और गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के पद पर तैनात किया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर पर आधा दर्जन से अधिक फेरबदल किए गए हैं. ग्रेटर नोएडा की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस को विशेष सचिव, महिला कल्याण तथा नोएडा की एसीईओ वंदना त्रिपाठी को अपर आयुक्त, सहारनपुर मंडल भेजा गया है.





इसके अतिरिक्त गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, फतेहपुर, श्रावस्ती, अलीगढ़ और फिरोजाबाद के मुख्य विकास अधिकारी तथा बरेली, आगरा, वाराणसी, कानपुर और सहारनपुर मंडल के अपर आयुक्त भी बदले गए हैं. विशेष सचिव, नगर विकास महेंद्र बहादुर सिंह से निदेशक, सूडा एवं संयुक्त प्रबंध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (नगरीय) का प्रभार तथा अपर स्थानिक आयुक्त सौम्य श्रीवास्तव से विशेष कार्याधिकारी, ग्रेटर नोएडा का प्रभार हटा लिया गया है. वहीं विशेष सचिव (समन्वय) प्रत्युष पांडेय को अपर निदेशक, उप्र राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.









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