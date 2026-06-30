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सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 10वें दीक्षांत समारोह पर 37 मेधावियों को गोल्ड मेडल

आंनदीबेन पटेल ने छात्रों को किया सम्मानित. ( Photo Credit; ETV Bharat )