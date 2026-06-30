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सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 10वें दीक्षांत समारोह पर 37 मेधावियों को गोल्ड मेडल

सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर और महराजगंज में कार्यरत 700 आगनबाड़ी कार्यकत्रियों को किट भी सौपी गई.

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आंनदीबेन पटेल ने छात्रों को किया सम्मानित. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 5:14 PM IST

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सिद्धार्थनगर: जिले के सिद्धार्थ विश्व विद्यालय में 10वें दीक्षांत समारोह में सोमवार को 37 मेधावियों को गोल्ड मेडल और 25 शोधार्थियों को डिग्री दी गयी. कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने की. जबकि मुख्य अतिथि के रूप में बीएचयू (BHU) की वनस्पति विज्ञान की पूर्व विभागाध्यक्ष मधूलि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी उपस्थित रहीं.

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सिद्धार्थनगर जिले में स्थित सिद्धार्थ विवि में मंगलवार को 10वां दीक्षांत समारोह सम्पन्न हुआ. जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपाति आंनदीबेन पटेल ने की. वहीं मुख्य अतिथि के रूप में BHU की वनस्पति विज्ञान विभाग की पूर्व विभागध्यक्ष मधुलिका अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि यूपी सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी मौजूद रहीं.

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आंनदीबेन पटेल ने किया संबोघन. (Photo Credit; ETV Bharat)

दीक्षांत समारोह में अलग-अलग विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 37 विधार्थियो को गोल्ड मेडल दिए गए. जिसमें 28 गोल्ड मेडल प्राप्त कर छात्राओं ने बाजी मार ली. वहीं छात्रों को 9 ही गोल्ड मेडल मिले. इस दौरान 25 शोधर्थियों को उपाधि प्रदान की गई. साथ ही सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर और महराजगंज में कार्यरत 700 आगनबाड़ी कार्यकत्रियों को किट भी सौपी गई.

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में हर साल लगातार दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है. राज्यपाल ने इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए , उनसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने को कहा है.

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