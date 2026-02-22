ETV Bharat / state

मथुरा में छापेमारी के दौरान 34 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी, 45 फरार

मोबाइल पर सस्ती वस्तुएं दिखाकर ग्रामीणों से करते थे ठगी. एसपी ने बताया अन्य की तलाश जारी.

Photo Credit; ETV Bharat
साइबर अपराधियों को पुलिस की वैन में भरकर ले जाया गया जेल. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 7:47 PM IST

2 Min Read
मथुरा: जनपद में साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इसी सिलसिले में शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में पुलिस ने भारी फोर्स के साथ दबिश दी. फोर्स ने मौके पर 34 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करके, 12 से अधिक मोबाइल फोन भी बरामद किए. बता दें, संगठित गिरोह बनाकर यह सभी लोग ग्रामीणों की जमापूंजी को आसानी से ऐठ लेते हैं.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat)

शेरगढ़ थाना क्षेत्र के विशम्भरा और जघनवाली गांव मे रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि साइबर अपराध के बड़े अपराधी गांव में पहुंचे हैं. पुलिस ने गांव की घेराबन्दी करते हुए, तलाशी अभियान शुरू किया, पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से हॉटस्पॉट स्थानों पर एक साथ दबिश दी. गांव में भारी संख्या में पुलिस को देखकर गांव में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तलाशी के दौरान कुल 34 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि 30 से अधिक अपराधी मौके से भागने में सफल रहे. यह सभी लोग साइबर अपराध का सिंडिकेट बनाकर लोगों से ठगी का शिकार बनाते थे. मोबाइल फोन पर सस्ती वस्तुएं दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे.

Photo Credit; ETV Bharat
गांव में पुलिस की टीम हुई इकठ्ठा. (Photo Credit; ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि साइबर अपराधी मोबाइल फोन पर लोगों को सस्ती वस्तुएं दिखाकर उनसे आधारकार्ड, पैनकार्ड और बैंक डिटेल पूछ लेते थे. डाटा चोरी होने के बाद यह सभी फ्रॉड लोगों के खाते से हजारों और लाखों रुपए की नगदी कुछ सेकंड में ही गायब कर देते थे.

एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया मथुरा में साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रहीं. शेरगढ़ थाना क्षेत्र के 2 गांव में एक साथ पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया. टीम में शामिल 6 राजपत्रित अधिकारी 13 थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ कुछ स्थानों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया. शनिवार को 34 साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली. जबकि 45 अपराधी मौके से भागने में सफल रहे.

पकड़े गए अपराधियों में 8 अपराधी पहले जेल जा चुके हैं. साइबर अपराध के मामले में पुलिस ने मौके पर से आधार कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए हैं. फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है.

