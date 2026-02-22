ETV Bharat / state

मथुरा में छापेमारी के दौरान 34 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी, 45 फरार

मथुरा: जनपद में साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इसी सिलसिले में शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में पुलिस ने भारी फोर्स के साथ दबिश दी. फोर्स ने मौके पर 34 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करके, 12 से अधिक मोबाइल फोन भी बरामद किए. बता दें, संगठित गिरोह बनाकर यह सभी लोग ग्रामीणों की जमापूंजी को आसानी से ऐठ लेते हैं.

शेरगढ़ थाना क्षेत्र के विशम्भरा और जघनवाली गांव मे रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि साइबर अपराध के बड़े अपराधी गांव में पहुंचे हैं. पुलिस ने गांव की घेराबन्दी करते हुए, तलाशी अभियान शुरू किया, पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से हॉटस्पॉट स्थानों पर एक साथ दबिश दी. गांव में भारी संख्या में पुलिस को देखकर गांव में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तलाशी के दौरान कुल 34 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि 30 से अधिक अपराधी मौके से भागने में सफल रहे. यह सभी लोग साइबर अपराध का सिंडिकेट बनाकर लोगों से ठगी का शिकार बनाते थे. मोबाइल फोन पर सस्ती वस्तुएं दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे.