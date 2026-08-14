UP में 332 नायब तहसीलदारों का प्रमोशन; तैनाती वाले जिलों में हीं बनेंगे तहसीलदार
पदोन्नत अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती वाले जिले और स्थान पर ही तहसीलदार पद का कार्यभार ग्रहण करना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 12:15 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में 332 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दी गई है. राजस्व परिषद की ओर से जारी आदेश में चयन वर्ष 2026-27 के नियमित चयन के तहत यह पदोन्नति की गई है. पदोन्नत अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती वाले जिले और स्थान पर ही तहसीलदार पद का कार्यभार ग्रहण करना है.
राजस्व परिषद के आदेश के मुताबिक, 6 और 7 अगस्त 2026 को हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की संस्तुति के आधार पर नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया गया है. पदोन्नति के बाद उन्हें वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में ₹56,100 से ₹1,77,500 का वेतनमान मिलेगा.
आदेश में नायब तहसीलदारों की 1 से 332 तक क्रमवार सूची जारी की गई है. इसमें विभिन्न जिलों में तैनात अधिकारियों को शामिल किया गया है. सूची में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर देहात, बरेली, महराजगंज, मैनपुरी, उन्नाव, खीरी, अयोध्या, गोरखपुर, बुलंदशहर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में तैनात नायब तहसीलदार शामिल हैं.
प्रमोशन की सूची में श्रीराम, प्रीतम सिंह, शालिनी तिवारी, विक्रम पासवान, कुलवंत सिंह, अभिषेक तिवारी, देश दीपक कुमार तिवारी, अखिल गोयल, नीरज चतुर्वेदी और महेश प्रताप सिंह समेत अधिकारियों के नाम शामिल हैं. पदोन्नत तहसीलदारों को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा.
इस दौरान उन्हें तहसीलदार पद के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना सुनिश्चित करना होगा. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दो वर्ष की परीक्षा अवधि पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश राजस्व (तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसार पद पर स्थायीकरण की कार्रवाई की जाएगी.
यदि परीक्षा अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित तहसीलदार को नियमानुसार उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किए जाने पर विचार किया जा सकता है. पदोन्नत अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्रावधानों के तहत बाद में निर्धारित की जाएगी.
वहीं, नए पदोन्नत अधिकारियों को तहसीलदार पद का वेतन उनकी तैनाती वाले जनपद और विभाग में तहसीलदार पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मिलेगा.
राजस्व परिषद ने सभी संबंधित जिला अधिकारियों व नियंत्रक प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि नव पदोन्नत तहसीलदारों से तत्काल कार्यभार ग्रहण कराया जाए और कार्यभार ग्रहण करने की सूचना मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड की जाए. पदोन्नत तहसीलदारों के लिए अलग से तैनाती आदेश जारी किए जाएंगे.
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