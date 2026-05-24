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बलरामपुर में कटीले तार में फंसकर 3 साल की मादा तेंदुए की मौत

आम के बाग की रखवाली कर रहे लोगों ने तेंदुए को फंसा देख तुरंत वन विभाग को सूचना दी.

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कटीले तार में फंस कर मादा तेंदुए की मौत, वन विभाग की टीम जांच में जुटी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 5:21 PM IST

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बलरामपुर: बनकटवा रेंज के अंतर्गत रविवार को आम के बाग में लगे कटीले तार में फंस कर एक मादा तेंदुए की दम घुटने से मौत हो गई. प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देश पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए रेंज कार्यालय भेज दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार बनकटवा रेंज के अंतर्गत चौधरीडीह गांव के दक्षिण में जंगल से भटक कर आई करीब 3 साल की एक मादा तेंदुआ आम के बाग में लगे तार में फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई. रविवार को मादा तेंदुआ जंगल से निकल कर चौधरीडीह गांव के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गई. इस दौरान वह आम के बाग में बंधे तार में उलझ गई और उसकी गर्दन तार में फंस गई.

तेंदुआ काफी देर तक खुद को छुड़ाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल नहीं हो सकी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. आम के बाग की रखवाली कर रहे लोगों ने तेंदुआ को फंसा देखा तो शोर मचाकर आसपास के ग्रामीणों को बुलाया. इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी.

सूचना पर वन क्षेत्र अधिकारी शत्रुघ्न लाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तेंदुए को रेंज कार्यालय ले गए. प्रभागीय वनाधिकारी गौरव गर्ग ने रविवार को बताया कि उप्र प्रभागीय वन अधिकारी मनोज कुमार की देखरेख में वन विभाग की टीम जांच के लिए भेजी गई है.

उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की एक पैनल टीम गठित कर बनकटवा रेंज पर तेंदुए का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. डीएफओ ने बताया वन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है, रिपोर्ट मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीणों ने वन्यजीवों की सुरक्षा और जंगल क्षेत्र के आसपास सतर्कता बढ़ाने की मांग की है.

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