ETV Bharat / state

बलरामपुर में कटीले तार में फंसकर 3 साल की मादा तेंदुए की मौत

कटीले तार में फंस कर मादा तेंदुए की मौत, वन विभाग की टीम जांच में जुटी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलरामपुर: बनकटवा रेंज के अंतर्गत रविवार को आम के बाग में लगे कटीले तार में फंस कर एक मादा तेंदुए की दम घुटने से मौत हो गई. प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देश पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए रेंज कार्यालय भेज दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार बनकटवा रेंज के अंतर्गत चौधरीडीह गांव के दक्षिण में जंगल से भटक कर आई करीब 3 साल की एक मादा तेंदुआ आम के बाग में लगे तार में फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई. रविवार को मादा तेंदुआ जंगल से निकल कर चौधरीडीह गांव के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गई. इस दौरान वह आम के बाग में बंधे तार में उलझ गई और उसकी गर्दन तार में फंस गई.

तेंदुआ काफी देर तक खुद को छुड़ाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल नहीं हो सकी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. आम के बाग की रखवाली कर रहे लोगों ने तेंदुआ को फंसा देखा तो शोर मचाकर आसपास के ग्रामीणों को बुलाया. इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी.