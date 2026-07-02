ETV Bharat / state

यूपी के 29 PPS अफसर बने IPS, गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा (PPS) के 29 वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) पर प्रमोशन मिला है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा चयन समिति की संस्तुति के बाद वर्ष 2025 की चयन सूची को मंजूरी दी गई है. इन अधिकारियों को उत्तर प्रदेश कैडर में भारतीय पुलिस सेवा के रिक्त पदों पर तैनाती दी जाएगी.



गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, चयन समिति की बैठक 25 जून 2026 को हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड, कार्यप्रदर्शन और पात्रता के आधार पर 29 अधिकारियों का चयन किया गया है. इनमें कई अधिकारी वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.

जल्द मिलेगी आईपीएस पद पर जिम्मेदारी: आईपीएस में प्रमोशन के बाद इन अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा के अनुसार सीनियर पदों पर तैनाती दी जाएगी. माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही इन अधिकारियों की नई पोस्टिंग और जिम्मेदारियों को लेकर आदेश जारी करेगी.