यूपी के 29 PCS अफसर IAS बने, योगी सरकार का बड़ा ऐलान, जुलाई में प्रमोशन की बौछार, देखिए LIST
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 30 जून को इसका आदेश जारी हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 8:04 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 29 पीसीएस अधिकारियों के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई है. केंद्र सरकार ने इन सभी को प्रमोट करके आईएएस बना दिया है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 30 जून को इसका आदेश जारी हो गया. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने भी अपना आदेश कर दिया है जिसमें सभी को अब पीसीएस की जगह IAS कविता मां दिए जाने का निर्णय लिया गया है. इन सभी अधिकारियों को 2022 का बैच दिया गया है.
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूपी के स्टेट सिविल सर्विस यानी पीसीएस के 29 अधिकारियों को अब भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में शामिल कर लिया गया है. ये सभी अधिकारी 2025 की सेलेक्ट लिस्ट के तहत प्रमोट हुए हैं.यह प्रमोशन 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच खाली हुए आईएएस के पदों पर किया गया है. फिलहाल सभी अधिकारी प्रोबेशन पर रहेंगे और इन्हें उत्तर प्रदेश कैडर ही दिया गया है.
कौन-कौन बने IAS?
आईएएस बनने वाले अधिकारियों में डॉ. विश्राम, अशोक कुमार कनौजिया, पुष्प राज सिंह, संजय कुमार सिंह, राज कुमार द्विवेदी, राकेश कुमार पटेल, सुशीला, आलोक कुमार, वैभव मिश्रा, विवेक श्रीवास्तव, योग नंद पांडेय, प्रदीप कुमार यादव, अमित कुमार, पूनम निगम, डॉ. नितिन मदान, हर्ष देव पांडेय, शैलेन्द्र कुमार सिंह, नरेंद्र बहादुर सिंह, संतोष बहादुर सिंह, पंकज वर्मा, विजय कुमार सिंह, अतुल कुमार, अमित सिंह, प्रियंका सिंह, अमित कुमार, डॉ. सुनील कुमार वर्मा, गरिमा स्वरूप, संदीप कुमार और राकेश कुमार सिंह के नाम शामिल हैं.
क्यों अहम है फैसला
पीसीएस से आईएएस में प्रमोशन का इंतजार कई सालों से था. इस फैसले से यूपी को 29 नए आईएएस अधिकारी मिल गए हैं. इससे प्रदेश में अफसरों की कमी दूर होगी और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी.प्रमोट हुए सभी अधिकारियों को जल्द ही नई तैनाती दी जाएगी.
UP वित्त एवं लेखा सेवा में 88 अधिकारियों का प्रमोशन
उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार ने क्लास-1 और क्लास-2 के 88 वित्त अधिकारियों को पदोन्नति दे दी है। राज्यपाल ने आज, 30 जून को इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. इसके साथ ही शासन ने बढ़े वेतनमान और पदोन्नति का आदेश भी जारी कर दिया है.
वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 द्वारा जारी आदेश के अनुसार, समूह 'क' ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-1 यानी ग्रेड पे 7600/मैट्रिक्स लेवल-12 के अधिकारियों को अब ग्रेड पे 8700/मैट्रिक्स लेवल-13 में नियमित रूप से पदोन्नत किया गया है. यह पदोन्नति विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर की गई है। प्रमोट हुए अधिकारियों को उनके वर्तमान पद पर ही विशेष वेतनमान का लाभ मिलेगा.
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