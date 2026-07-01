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यूपी के 29 PCS अफसर IAS बने, योगी सरकार का बड़ा ऐलान, जुलाई में प्रमोशन की बौछार, देखिए LIST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 29 पीसीएस अधिकारियों के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई है. केंद्र सरकार ने इन सभी को प्रमोट करके आईएएस बना दिया है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 30 जून को इसका आदेश जारी हो गया. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने भी अपना आदेश कर दिया है जिसमें सभी को अब पीसीएस की जगह IAS कविता मां दिए जाने का निर्णय लिया गया है. इन सभी अधिकारियों को 2022 का बैच दिया गया है.





कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूपी के स्टेट सिविल सर्विस यानी पीसीएस के 29 अधिकारियों को अब भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में शामिल कर लिया गया है. ये सभी अधिकारी 2025 की सेलेक्ट लिस्ट के तहत प्रमोट हुए हैं.यह प्रमोशन 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच खाली हुए आईएएस के पदों पर किया गया है. फिलहाल सभी अधिकारी प्रोबेशन पर रहेंगे और इन्हें उत्तर प्रदेश कैडर ही दिया गया है.

कौन-कौन बने IAS?

आईएएस बनने वाले अधिकारियों में डॉ. विश्राम, अशोक कुमार कनौजिया, पुष्प राज सिंह, संजय कुमार सिंह, राज कुमार द्विवेदी, राकेश कुमार पटेल, सुशीला, आलोक कुमार, वैभव मिश्रा, विवेक श्रीवास्तव, योग नंद पांडेय, प्रदीप कुमार यादव, अमित कुमार, पूनम निगम, डॉ. नितिन मदान, हर्ष देव पांडेय, शैलेन्द्र कुमार सिंह, नरेंद्र बहादुर सिंह, संतोष बहादुर सिंह, पंकज वर्मा, विजय कुमार सिंह, अतुल कुमार, अमित सिंह, प्रियंका सिंह, अमित कुमार, डॉ. सुनील कुमार वर्मा, गरिमा स्वरूप, संदीप कुमार और राकेश कुमार सिंह के नाम शामिल हैं.