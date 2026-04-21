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यूपी के सरकारी महकमे की इस कुर्सी से 20 साल में 21 अफसर विदा, कोई कुछ दिनों तो कोई चंद महीनों में गया, जानिए रोचक कहानी

यूपी के सरकारी महकमे की ये कुर्सी बड़ी खास. ( etv bharat )