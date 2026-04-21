यूपी के सरकारी महकमे की इस कुर्सी से 20 साल में 21 अफसर विदा, कोई कुछ दिनों तो कोई चंद महीनों में गया, जानिए रोचक कहानी
यूपी के सरकारी महकमों में चर्चा का विषय बनी बड़े साहब की कुर्सी, जानिए अब तक हुए बदलावों के बारे में.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 8:49 AM IST|
Updated : April 21, 2026 at 8:55 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक साथ 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए जिससे ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया. हालांकि तबादले सरकार की एक सामान्य प्रक्रिया है जो निरंतर जारी रहते हैं. इन सबके बीच एक कुर्सी सरकारी महकमों में चर्चा का विषय बनी हुई है. इस कुर्सी में 20 साल में 21 अफसर विदा हो चुके हैं. यह कुर्सी है परिवहन आयुक्त किंजल सिंह की. वजह है कि उन्हें परिवहन आयुक्त के पद पर रहते हुए अभी सात माह से भी कम समय हुआ था, लेकिन शासन की तरफ से उनकी विदाई कर दी गई.
एक अफसर तो सिर्फ 25 दिन रहे कुर्सी पर: अब अगर यूपी के अब तक के परिवहन आयुक्तों की बात की जाए तो अब तक 20 साल में कुल 21 परिवहन आयुक्त बने हैं, लेकिन सबसे कम कार्यकाल की बात करें तो महीने या साल तो छोड़िए, सिर्फ 25 दिन का परिवहन आयुक्त के रूप में एक आईएएस अधिकारी का कार्यकाल रहा है. कई और आइएएस भी दो से तीन माह के लिए ही परिवहन आयुक्त बने हैं. किंजल सिंह का भी कार्यकाल सात माह से कम समय तक का ही रह गया. उन्हें माध्यमिक शिक्षा में भेज दिया गया है.
कब किसने संभाली परिवहन आयुक्त की कुर्सी
आईएएस अधिकारी सीबी पालीवाल 17 मई 2005 को पहले परिवहन आयुक्त बने थे. 13 फरवरी 2006 तक उनका कार्यकाल करीब रहा था. आरपी शुक्ला 6 मार्च 2006 से 20 जनवरी 2007 तक परिवहन आयुक्त रहे थे. आरएस वर्मा 20 जनवरी 2007 से 14 फरवरी 2007 तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे. दीपक त्रिवेदी 17 फरवरी 2007 से 22 मई 2007 तक परिवहन आयुक्त रहे. राजेंद्र कुमार तिवारी 22 मई 2007 से पांच अक्टूबर 2007 तक परिवहन आयुक्त रहे.आईएएस राजन शुक्ला पांच अक्टूबर 2007 से 24 मार्च 2008 तक, किशन सिंह अटोरिया 24 मार्च 2008 से 25 फरवरी 2009 तक, दीपक त्रिवेदी 25 फरवरी 2009 से नौ जून 2009 तक, अर्चना अग्रवाल छह जुलाई 2009 से 21 अप्रैल 2010 तक, सुधीर कुमार श्रीवास्तव 21 अप्रैल 2010 से दो सितंबर 2011 तक, राजन शुक्ला दो सितंबर 2011 से 15 नवंबर 2011 तक, जितेंद्र कुमार 15 नवंबर 2011 से 21 मार्च 2012 तक, आलोक कुमार 21 मार्च 2012 से आठ फरवरी 2013 तक, रजनीश गुप्ता 26 फरवरी 2013 से 21 जुलाई 2014 तक, के. रविंद्र नायक 21 जुलाई 2014 से सात जुलाई 2017 तक, पी. गुरु प्रसाद सात जुलाई 2017 से 23 फरवरी 2019 तक, धीरज साहू 23 फरवरी 2019 से दो जून 2022 तक, एल. वेंकटेश्वर लू परिवहन आयुक्त के रूप में अतिरिक्त चार्ज के तौर पर तीन जून 2022 से 24 जनवरी 2023 तक, चंद्रभूषण सिंह 24 जनवरी 2023 से तीन जनवरी 2025 तक, बृजेश नारायण सिंह तीन जनवरी 2025 से 17 सितंबर 2025 तक और किंजल सिंह 22 सितंबर 2025 से 20 अप्रैल 2026 तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहीं.
कितने दिन कौन परिवहन आयुक्त रहा कुर्सी पर
सीबी पालीवाल: करीब नौ माह
आरपी शुक्ला: करीब 10 माह
आरएस वर्मा: 25 दिन
दीपक त्रिवेदी: तीन माह पांच दिन
राजेंद्र कुमार तिवारी: करीब पांच माह
राजन शुक्ला: साढ़े पांच माह
किशन सिंह अटोरिया: 11 माह
दीपक त्रिवेदी: साढ़े तीन माह
अर्चना अग्रवाल: साढ़े 10 माह
सुधीर कुमार श्रीवास्तव: एक साल चार माह
राजन शुक्ला: दो माह 13 दिन
जितेंद्र कुमार: चार माह छह दिन
आलोक कुमार: साढ़े 10 माह
रजनीश गुप्ता: 10 माह 25 दिन
के. रविंद्र नायक: दो साल 11 माह 14 दिन
पी. गुरु प्रसाद: एक साल सवा पांच माह
धीरज साहू: तीन साल तीन माह
एल. वेंकटेश्वर लू (अतिरिक्त) : सात माह 20 दिन
चंद्र भूषण सिंह: एक साल 11 माह
बृजेश नारायण सिंह: आठ माह 14 दिन
किंजल सिंह: छह माह 28 दिन
कौन सबसे ज्यादा दिन रहा कौन सबसे कम दिन: अभी तक के सभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के कार्यकाल पर नजर डाली जाए तो सीनियर आईएएस धीरज साहू का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, जबकि आरएस वर्मा का सबसे छोटा. धीरज साहू जहां तीन साल तीन माह ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे तो वहीं आरएस वर्मा महज 25 दिन.
अब तक सिर्फ दो ही महिला परिवहन आयुक्त: वैसे तो 20 साल में 21 परिवहन आयुक्त बने जिनमें एल. वेंकटेश्वर लू प्रमुख सचिव परिवहन के साथ-साथ अतिरिक्त पदभार के रूप में परिवहन आयुक्त रहे, वहीं महिला अधिकारियों की बात की जाए तो सिर्फ दो ही महिला आईएएस अधिकारी अब तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बन पाई हैं. इनमें एक हैं सीनियर आईएएस अर्चना अग्रवाल, जो वर्तमान में अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग हैं तो दूसरी आईएएस अधिकारी किंजल सिंह, जिनका अब परिवहन आयुक्त के पद से माध्यमिक शिक्षा विभाग में ट्रांसफर हो गया है.
जानकारों का क्या कहना है: परिवहन विभाग के जानकार वरिष्ठ पत्रकार रवि गुप्ता का मानना है कि किसी भी विभाग के मुखिया को कम से कम सरकार को तीन साल का समय देना चाहिए, जिससे वह विभाग को सही से समझ सके, योजनाएं बनाकर उन्हें इंप्लीमेंट कर सके. परिवहन विभाग में कम ही अधिकारियों को इतना मौका अब तक मिला है. सिर्फ एक अधिकारी ही तीन साल परिवहन आयुक्त रह पाए हैं, जबकि अन्य अधिकारी कुछ माह या एक से दो साल तक ही इस कुर्सी पर काबिज रहे. अधिकारियों को पद से जल्द हटाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. वर्तमान परिवहन आयुक्त के मामले में बहुत सारे समीकरण उनके खिलाफ थे. अधिकारियों में भी ये चर्चा आम थी कि परिवहन आयुक्त किंजल सिंह परिवहन मंत्री का भी आदेश नहीं मान रही हैं और अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग अर्चना अग्रवाल से उनकी अनबन तो जगजाहिर है. यही कारण है कि उन्हें सात माह से भी कम समय में कुर्सी छोड़नी पड़ गई.
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