असम में यूपी के NIT छात्र-छात्रा समेत 3 की झरने में डूबकर मौत, बचाव दल ने बरामद किए शव

दिमा हसाओ: एनआईटी शिलांग के तीन छात्र शनिवार को दिमा हसाओ में हरंगाजाओ के पास बौलसोल झरने के पास से लापता हो गए. लापता छात्र-छात्राओं के शव रविवार को बचाव दल ने झरने से बरामद कर लिए. हरंगाजाओ पुलिस थाने के प्रभारी लक्षीधर सैकिया ने इसकी पुष्टि की है. मृतक छात्रों की पहचान उत्तर प्रदेश की सर्वकृतिका सिंह (20), बिहार की राधिका (19) और उत्तर प्रदेश के सौहार्द रॉय के रूप में की है.

दिमा हसाओ घूमने पहुंचे थे छात्र: जानकारी के मुताबिक शनिवार को एनआईटी के 7 छात्र-छात्राओं का एक समूह दिमा हसाओ जिले के हरंगाजाओ में घूमने पहुंचा था. हरंगाजाओ पहुंचने पर सभी ने तीन किलोमीटर दूर स्थित बौलसोल झरने की ओर जाने का प्लान बनाया. दोपहर दो बजे सभी झरने के पास पहुंच गए. इस दौरान अचानक हादसा हो गया.

पहले छात्रा गिरी बचाने में दो और डूबे: जानकारी के मुताबिक सर्वकृतिका सिंह झरने में गिर गईं. उसे बचाने के लिए दूसरी छात्रा राधिका और सौहार्द भी झरने में उतर गए. इस दौरान वे तीनों डूब गए. जानकारी के मुताबिक, बौलसोल वॉटरफॉल में लापता हुए तीनों लोग सिलचर एनआईटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के छात्र थे.



पुलिस ने शुरू किया बचाव अभियान: खबर मिलते ही हरंगाजाओ थाना प्रभारी लक्षीधर सैकिया और वरिष्ठ पुलिस की टीम ने हाफलोंग से एसडीआरएफ और सिलचर से एनडीआरएफ की टीमों के साथ बचाव अभियान शुरू किया.