यूपी की 166 साल पुरानी रामलीला: दशहरा नहीं,होली से पहले होता है आयोजन, देश भर से भक्तों का तांता

बरेली: आपको जानकर हैरत होगी कि यूपी में एक रामलीला ऐसी भी है जिसका आयोजन दशहरा के बजाय फाल्गुन से पहले किया जाता है. यह यूपी की इकलौती रामलीला है जो होली के पहले आयोजित की जाती है. 166 साल पुरानी इस रामलीला का मंचन अंग्रेजों के जमाने से हो रहा है. इस रामलीला को यूनेस्को भी मान्यता दे चुका है.

कब शुरू हुआ था मंचन: इस रामलीला की शुरुआत वर्ष 1861 में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी. उस दौर से लगातार यह परंपरा जारी है. इस बार इस रामलीला का 166वां आयोजन है. इसे लेकर आयोजकों ने भी तैयारियां पूरी कर ली है.

राम बारात में क्या बदलाव किया: कमेटी पदाधकारियों की मानें तो इस बार राम बारात के आयोजन में बदलाव किया गया है. पहले यह बारात 3 मार्च को निकाली जानी थी, लेकिन होली के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण इसमें बदलाव किया गया है. अब राम बारात दो मार्च को निकेलगी. विद्वानों से विचार के बाद यह निर्णय लिया गया है.

देशभर से आते भक्त: बरेली की इस अनोखी रामलीला को देखने के लिए देशभर से लोग आते हैं. इसके अलावा इस रामलीला में भाग लेने के लिए कई कलाकार भी देश के कोने-कोने से आते हैं. इस रामलीला की पारंपरिक वेशभूषा और ढोल नगाड़े आकर्षण का केंद्र हैं. भक्ति संगीत के साथ निकलने वाली राम बारात का दृश्य अद्भुत होता है.

इस बार कब से कब तक आयोजन: बरेली की इस रामलीला की कमेटी की मानें तो इस बार 25 फरवरी से आयोजन बड़ी बमनपुरी स्थित नरसिंह मंदिर से गणेश पूजन और पताका यात्रा से रामलीला की शुरुआत होगी. इसके बाद 15 मार्च को राम राज्याभिषेक के साथ ही रामलीला का समापन होगा.