यूपी के 10 खूबसूरत वेटलैंड, 5000 किमी दूर से आने वाले विदेशी पक्षियों को देखने का मौका, जानिए खास बातें

कब और कौन से विदेशी पक्षी आते हैं: वैसे तो विदेशी पक्षियों की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है. यूपी में साइबेरिया से बड़ी तादाद में विदेशी पक्षी सर्दी के मौसम में आते हैं. इसके अलावा रूडी शेल्डक, यूरेशियन गौरैया, रफ बर्ड, रोजी पेलिकन, ब्लैक टेल्ड गॉडविट (लंबी टांग वाला पक्षी) आदि भी विदेश से यहां आते हैं. डोमिसाइल क्रेन, बार-हेडेड गूज, ग्रेटर फ्लेमिंगो, रोजी पेलिकन, नार्दन शोवलर, इंडियन स्कीमर, पाइड एवोसेट, ब्लैक-टेल्ड गोडविट, सिनेरियस वल्चर आदि जैसे विदेशी पक्षी भी यहां आपको देखने को मिल जाएंगे. इन सभी पक्षियों की आमद सर्दी के मौसम में शुरू हो जाती है. करीब तीन महीने के बाद ये पक्षी विदेश लौट जाते हैं.

लखनऊः सैर-सपाटे के दीवानों के लिए यूपी बेहतरीन टूरिस्ट हब है. अगर आप नेचर लवर है और पशु-पक्षियों, हरियाली आदि को पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको बताएंगे यूपी के 10 खूबसूरत वेटलैंड के बारे में. यहां की हरियाली और विदेशी पक्षियों का कलरव आपको नई ऊर्जा से भर देगा. प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगहें किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं. इसके अलावा जानेंगे लखनऊ के वेटलैंड के बारे में भी. चलिए जानते हैं इस बारे में. क्या होता है वेटलैंड: यह एक ऐसा आर्द्रभूमि क्षेत्र होता है जहां जमीन पर या जमीन के ठीक ऊपर पानी रहता है. यहां आपको झील, तालाब, पोखर आदि मिलता है. ये क्षेत्र गीली मिट्टी में पनपने वाले विशिष्ट पौधों और जीवों के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं. वेटलैंड पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं. यहां विदेशी पक्षी अक्सर प्रवास के लिए आते हैं.

पक्षियों की उड़ान भी रोचक होती है: बीते वर्ष एक शोध में सामने आया था कि यूरोप और एशिया के 30 देशों से होते हुए ये पक्षी यूपी आते हैं. जिन देशों से पक्षी आते हैं उनमें साइबेरिया, जार्जिया, यूक्रेन, ईरान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस और तिब्बत जैसे देश शामिल हैं. एक अनुमान के मुताबिक ये पक्षी करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा तय करके यूपी आते हैं. सर्दी के मौसम में इन पक्षियों के लिए यूपी के वेटलैंड बेहद पसंदीदा स्थल हैं. शोध में यह भी सामने आया था कि ये पक्षी जब विदेश से उड़ान भरते हैं तो विशेष आकृति 'वी' और 'जे' आकार समेत चार तरह की संरचनाओं में उड़ते हैं. वहीं रात में लंबी दूरी की उड़ान में ये पक्षी वी कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं.

यूपी का कितना क्षेत्रफल वेटलैंड में: राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.16% हिस्सा वेटलैंड कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश में कुल 10 बड़े रामसर स्थल यानी वेटलैंड हैं. इन स्थलों में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य, समन अभयारण्य समेत कई झीलें और सरोवर शामिल हैं.





कब घूमने के लिए प्लान करें: दिसंबर के महीने में बड़ी तादाद में विदेशी पक्षी इन वेटलैंड में आ जाते हैं. अगर आप घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो दिसंबर से फरवरी तक इन वेटलैंड की सैर आप कर सकते हैं. यहां आपको बेहतरीन विदेशी पक्षियों के दीदार हो जाएंगे.

यूपी के 10 बड़े वेटलैंड



नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई सरसई नवार झील इटावा सूर सरोवर (कीठम) आगरा पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य गोंडा समन अभयारण्य मैनपुरी बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा तक



लखनऊ समेत यूपी के जिलों में कई वेटलैंड: लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भी खूबसूरत वेटलैंड भी हैं. विदेशी पक्षियों के आगमन के मद्देनजर यहां तैयारियां शुरू हो गईं हैं.

टूरिज्म का बड़ा केंद्र हैं लखनऊ का वेटलैंड: ईको टूरिज्म का केन्द्र बने सीजी सिटी वेट लैंड को प्रवासी पक्षियों के स्वागत में निखारा जा रहा है. इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक संगठन के साथ करार किया है. इसमें वेट लैंड में उपजी जलकुंभी समेत अन्य हानिकारक जलीय पौधों को हटाया जाएगा. साथ ही ठोस अपशिष्ठ का प्रबंधन करते हुए पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित किया जाएगा.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण ने सीजी सिटी में इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पीछे 37 एकड़ क्षेत्रफल में वेट लैंड विकसित किया है, जोकि लखनऊ में ईको टूरिज्म का केन्द्र बन गया है. इससे शहर में विभिन्न प्रजाति के स्वदेशी व विदेशी पक्षियों के प्राकृतिक वास को बढ़ावा मिला है. अब सर्दी का मौसम आते ही प्रवासी पक्षियों ने यहां डेरा डालना शुरू कर दिया है. इसे ध्यान में रखते हुए वेट लैंड का कायाकल्प कराया जा रहा है. इसके लिए एलडीए ने गोमती टास्क फोर्स व टर्टल सर्वाइवल एलायंस के साथ करार किया है. यहां जलकुंभी आदि हटाकर सफाई की जा रही है. जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए पानी के सैंपल का लैब में परीक्षण कराया जाएगा. जल शुद्धीकरण के लिए कैना और वेटीवर आदि पौधों का उपयोग होगा. उन्होंने बताया कि यहां घूमने आने वालों का कोई टिकट नहीं पड़ता है. यह पूरी तरह से निशुल्क होता है.

