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यूपी के 1.5 लाख विद्यालयों को थ्री स्टार रेटिंग, 31 तक भौतिक सत्यापन

लखनऊ: प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को स्वच्छ, हरित और पर्यावरण-अनुकूल शिक्षण परिवेश के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश के 188301 विद्यालयों ने स्व-मूल्यांकन सर्वेक्षण पूरा कर पोर्टल पर जमा कर दिया है. इनमें स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग (स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग-एसएचवीआर) 2026-27 के अंतर्गत 174754 विद्यालयों ने तीन स्टार या उससे अधिक की रेटिंग प्राप्त की है. इसके बाद दूसरे चरण में 31 अक्टूबर तक विद्यालयों की व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा.





स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी के अनुसार, विद्यालयों में स्वच्छता, वातावरण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एसएचवीआर के अंतर्गत मूल्यांकन की प्रक्रिया दो चरणों में की जाती है. पहले चरण में विद्यालयों की तरफ से निर्धारित प्रश्नावली के आधार पर अपनी व्यवस्थाओं का स्व-मूल्यांकन किया जाता है. इसके बाद दूसरे चरण में इसका जमीनी स्तर पर सत्यापन किया जाएगा, जिससे पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं और विद्यालयों की वास्तविक स्थिति का मिलान हो सके.





जिलास्तरीय समितियों की निगरानी में होगा सत्यापन

उन्होंने बताया कि दूसरे चरण की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं. जिनमे निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जिलास्तर पर मूल्यांकन समितियों के माध्यम से सत्यापन कार्य की निगरानी की जाएगी. समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी अथवा उनके नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ जलापूर्ति, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप विशेषज्ञों एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की सहभागिता का प्रावधान है. इस व्यवस्था के माध्यम से विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं और स्व-मूल्यांकन में दर्ज विवरण की जांच की जाएगी.





यह करेंगे भौतिक मूल्यांकन

सत्यापन कार्य के लिए डायट प्रशिक्षुओं, अकादमिक रिसोर्स पर्सन , स्टेट रिसोर्स ग्रुप, शिक्षक संकुल और संबंधित विभागों के पात्र मैदानी कार्मिकों की सेवाएं ली जा सकती हैं. निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायती राज, राजस्व, मनरेगा, बाल विकास एवं पुष्टाहार और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पात्र कार्मिकों तथा स्वयंसेवकों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है. इसमें प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को अधिकतम 15 से 25 विद्यालय आवंटित किए जाने का प्रावधान है. विद्यालयों की भौगोलिक निकटता और क्लस्टर को प्राथमिकता देकर सत्यापन प्रक्रिया को सुचारु बनाने पर जोर दिया गया है.

