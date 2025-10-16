विश्वराज सिंह ने मेवाड़ और महाराणा प्रताप को लेकर कही ये बड़ी बात
जो लोग मेवाड़ के हित-धर्म की बात नहीं करते, उनको महाराणा प्रताप का नाम लेने का अधिकार नहीं. जानिए पूरा मामला...
Published : October 16, 2025 at 5:27 PM IST
भीलवाड़ा: विश्वराज सिंह मेवाड़ ने गुरुवार को भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया. इस दौरान प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग मेवाड़ के हित व धर्म की बात नहीं करते हैं, उनको महाराणा प्रताप का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है. कुछ लोग अपने हित में महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं, लेकिन जब मेवाड़ के रीत की बात होती है तो वही लोग पैर पीछे कर लेते हैं.
भीलवाड़ा शहर के गंगापुर रोड पर गुरुवार को महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी व विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ ही यूडीएच मंत्री झाब्बर सिंह खर्रा की ओर से किया गया. इस दौरान प्रतिमा अनावरण समारोह में आए प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए विश्वराज सिंह ने कहा कि मूर्ति लगाने का प्रचलन हमारे यहां 50 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था. महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षपूर्ण रहा. महाराणा प्रताप की जब बात करते हैं तो लोग आदर से सिर झुकाने के लिए तैयार रहते हैं.
पढ़ें : 8 साल बाद खिलाड़ियों-प्रशिक्षकों को मिलेंगे महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड
मूर्तियां लगाना मूल रूप से अंग्रेजी रिवाज है. विदेशों में मूर्तियां प्रभावशाली लोगों की लगाई जाती हैं, जिससे वहां के लोगों को जानकारी मिलती रहे, लेकिन हमने भी मूर्तियां लगाने की रीत अपना ली है. उसमें कोई गलती नहीं है, जब तक भावना और तरीका दोनों सही रहे. मूर्तियों का चलन 50 वर्ष पहले शुरू हुआ पिछले 5- 10 वर्षों से मूर्तियां लगाने की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लोगों की भावना के कारण ही मूर्तियां लग रही हैं. उनके भावना नहीं रोक सकते हैं. कुछ लोगों को यह एहसास हो गया कि महाराणा प्रताप का हम नाम लेंगे तो लोग इकट्ठे होंगे. उस दौरान अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं. कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे.