ETV Bharat / state

विश्वराज सिंह ने मेवाड़ और महाराणा प्रताप को लेकर कही ये बड़ी बात

जो लोग मेवाड़ के हित-धर्म की बात नहीं करते, उनको महाराणा प्रताप का नाम लेने का अधिकार नहीं. जानिए पूरा मामला...

Vishvaraj Singh Mewar
कार्यक्रम के दौरान विश्वराज सिंह मेवाड़ (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: विश्वराज सिंह मेवाड़ ने गुरुवार को भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया. इस दौरान प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग मेवाड़ के हित व धर्म की बात नहीं करते हैं, उनको महाराणा प्रताप का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है. कुछ लोग अपने हित में महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं, लेकिन जब मेवाड़ के रीत की बात होती है तो वही लोग पैर पीछे कर लेते हैं.

भीलवाड़ा शहर के गंगापुर रोड पर गुरुवार को महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी व विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ ही यूडीएच मंत्री झाब्बर सिंह खर्रा की ओर से किया गया. इस दौरान प्रतिमा अनावरण समारोह में आए प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए विश्वराज सिंह ने कहा कि मूर्ति लगाने का प्रचलन हमारे यहां 50 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था. महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षपूर्ण रहा. महाराणा प्रताप की जब बात करते हैं तो लोग आदर से सिर झुकाने के लिए तैयार रहते हैं.

पढ़ें : 8 साल बाद खिलाड़ियों-प्रशिक्षकों को मिलेंगे महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड

मूर्तियां लगाना मूल रूप से अंग्रेजी रिवाज है. विदेशों में मूर्तियां प्रभावशाली लोगों की लगाई जाती हैं, जिससे वहां के लोगों को जानकारी मिलती रहे, लेकिन हमने भी मूर्तियां लगाने की रीत अपना ली है. उसमें कोई गलती नहीं है, जब तक भावना और तरीका दोनों सही रहे. मूर्तियों का चलन 50 वर्ष पहले शुरू हुआ पिछले 5- 10 वर्षों से मूर्तियां लगाने की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लोगों की भावना के कारण ही मूर्तियां लग रही हैं. उनके भावना नहीं रोक सकते हैं. कुछ लोगों को यह एहसास हो गया कि महाराणा प्रताप का हम नाम लेंगे तो लोग इकट्ठे होंगे. उस दौरान अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं. कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे.

TAGGED:

MLA VISHVARAJ SINGH
STATUE OF MAHARANA PRATAP
महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी
VISHVARAJ SINGH MEWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025: राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में तीसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1855 सीट में कम फीस वाली केवल 61

EPFO का बड़ा फैसला: नौकरी छोड़ने पर नहीं होगी पैसे की दिक्कत, तुरंत कर सकेंगे यह काम

भारत-किर्गिस्तान मिलकर करेंगे आतंकवाद का मुकाबला, दोनों देशों के बीच बनी सहमति

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.