विश्वराज सिंह ने मेवाड़ और महाराणा प्रताप को लेकर कही ये बड़ी बात

भीलवाड़ा: विश्वराज सिंह मेवाड़ ने गुरुवार को भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया. इस दौरान प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग मेवाड़ के हित व धर्म की बात नहीं करते हैं, उनको महाराणा प्रताप का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है. कुछ लोग अपने हित में महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं, लेकिन जब मेवाड़ के रीत की बात होती है तो वही लोग पैर पीछे कर लेते हैं.

भीलवाड़ा शहर के गंगापुर रोड पर गुरुवार को महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी व विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ ही यूडीएच मंत्री झाब्बर सिंह खर्रा की ओर से किया गया. इस दौरान प्रतिमा अनावरण समारोह में आए प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए विश्वराज सिंह ने कहा कि मूर्ति लगाने का प्रचलन हमारे यहां 50 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था. महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षपूर्ण रहा. महाराणा प्रताप की जब बात करते हैं तो लोग आदर से सिर झुकाने के लिए तैयार रहते हैं.