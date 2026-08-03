खेतड़ी में शहीद की प्रतिमा का अनावरण : प्रदेशभर में अब तक 1785 मूर्तियां लगी
भारतीय वायुसेना में कॉरपोरल के पद पर तैनात विजेंद्र यादव 1 जुलाई 2025 को राष्ट्र सेवा के दौरान शहीद हो गए थे.
Published : August 3, 2026 at 5:02 PM IST
खेतड़ी (झुंझुनू): बड़ाऊ के कृष्ण नगर में शहीद कॉरपोरल विजेंद्र यादव की प्रतिमा का भावपूर्ण माहौल में अनावरण किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर रहे, जबकि अध्यक्षता सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने की. कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने शहीद की वीरांगना सविता देवी, माता गीता देवी तथा पिता रतनलाल का शॉल एवं चिह्न भेंट कर सम्मान किया. उपस्थित लोगों ने शहीद विजेंद्र यादव के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए.
विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर जवान राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं. शहीदों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और उनकी स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए स्थापित की जा रही प्रतिमाएं नई पीढ़ी को देशभक्ति की प्रेरणा देंगी.
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सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने बताया कि वे अब तक प्रदेशभर में 1,785 शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित करवा चुके हैं. उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके त्याग और बलिदान को सदैव याद रखें. भारतीय वायुसेना में कॉरपोरल के पद पर तैनात विजेंद्र यादव 1 जुलाई 2025 को राष्ट्र सेवा के दौरान शहीद हो गए थे. मूर्ति अनावरण इस अवसर पर सैनिक कल्याण बोर्ड के जिला अधिकारी कर्नल सुरेश जांगिड़, प्रधान मनीषा गुर्जर, कर्नल केसर देव, समाजसेवी फतेह सिंह बड़ाऊ सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक, ग्रामीण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.