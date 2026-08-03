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खेतड़ी में शहीद की प्रतिमा का अनावरण : प्रदेशभर में अब तक 1785 मूर्तियां लगी

शहीद कॉरपोरल विजेंद्र यादव की मूर्ति का अनावरण हुआ ( ETV Bharat Jhunjhunu )