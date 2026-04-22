लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति के अनावरण पर बोले सीएम, अब भारत में बन रहे सैन्य उपकरण

लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति के अनावरण पर बोले सीएम, अब भारत में बन रहे सैन्य उपकरण
मूर्ति का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सीएम भजनलाल शर्मा और सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर ने किया.
Published : April 22, 2026 at 6:35 PM IST
चूरू: लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति के बुधवार को अनावरण कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का नारा देते हुए सैन्य गतिविधियों में उपयोग होने वाले छोटे से लेकर बड़े उपकरण भारत में ही बनवा रहे हैं. जबकि कांग्रेस सस्ते सामानों को महंगे दामों पर खरीद करती थी. लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की मूर्ति का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया.
'वीर सपूत का शौर्य प्रेरणादायी': मूर्ति अनावरण के बाद चूरू की कृषि उपज मंडी में शौर्य संकल्प दिवस के रूप में एक सभा का आयोजन किया गया. इस सभा को ओम बिरला, सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के शौर्य और पराक्रम को आने वाली युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बताया.
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'पंजे ने ही देश को बर्बाद किया': सभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ नें 'राजू भैया' से राजेंद्र भाई साहब और फिर 'बाबोसा' पुकारे जाने का किस्सा बताया, तो भजनलाल शर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा 'बाबोसा' कहलाने में अभी थोड़ा वक्त है. वहीं जब सभा को सम्बोधित करने जैसे ही भजनलाल शर्मा आए, तो उन्होंने भीड़ से लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के लिए हाथ ऊंचे कर जयकारे लगवाए. तो भजनलाल शर्मा ने कहा पंजा नहीं दिखाएं भाई. पंजे ने ही तो देश को बर्बाद किया है. मुट्ठी बांधिए हनुमान जी की मुष्टिका. जब भीड़ राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद के नारे लगाने लगी, तो राठौड़ ने भीड़ को रोकते हुए सीएम भजनलाल के लिए नारे लगाने का इशारा किया.
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सीएम ने साधा कांग्रेस पर निशाना: सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को घेरा और कहा कि कांग्रेस सरकार विदेश से सस्ते सामान महंगी कीमत पर खरीदती थी. आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मेक इन इंडिया' का नारा देते हुए सैन्य गतिविधियों में उपयोग होने वाले छोटे से लेकर बड़े उपकरण भारत में ही बनवा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने मंच से पंचपदरा रिफाइनरी हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि हादसे की वजह से रिफाइनरी का उद्घाटन रुका है. लेकिन कुछ समय बाद पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए कहा गहलोत जी हमें पता है रिफाइनरी के आसपास जमीन कैसे खरीदी और बेची गई. आज भी यहां के लोगों को पता है घोटाले किसने और कैसे किए.