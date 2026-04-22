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लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति के अनावरण पर बोले सीएम, अब भारत में बन रहे सैन्य उपकरण

मूर्ति का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सीएम भजनलाल शर्मा और सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर ने किया.

Statue of Lieutenant General Sagat Singh Rathore
लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 6:35 PM IST

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चूरू: लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति के बुधवार को अनावरण कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का नारा देते हुए सैन्य गतिविधियों में उपयोग होने वाले छोटे से लेकर बड़े उपकरण भारत में ही बनवा रहे हैं. जबकि कांग्रेस सस्ते सामानों को महंगे दामों पर खरीद करती थी. लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की मूर्ति का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया.

'वीर सपूत का शौर्य प्रेरणादायी': मूर्ति अनावरण के बाद चूरू की कृषि उपज मंडी में शौर्य संकल्प दिवस के रूप में एक सभा का आयोजन किया गया. इस सभा को ओम बिरला, सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के शौर्य और पराक्रम को आने वाली युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बताया.

सीएम ने साधा कांग्रेस पर निशाना (ETV Bharat Churu)

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Welcomed the CM
सीएम का किया स्वागत (ETV Bharat Churu)

'पंजे ने ही देश को बर्बाद किया': सभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ नें 'राजू भैया' से राजेंद्र भाई साहब और फिर 'बाबोसा' पुकारे जाने का किस्सा बताया, तो भजनलाल शर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा 'बाबोसा' कहलाने में अभी थोड़ा वक्त है. वहीं जब सभा को सम्बोधित करने जैसे ही भजनलाल शर्मा आए, तो उन्होंने भीड़ से लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के लिए हाथ ऊंचे कर जयकारे लगवाए. तो भजनलाल शर्मा ने कहा पंजा नहीं दिखाएं भाई. पंजे ने ही तो देश को बर्बाद किया है. मुट्ठी बांधिए हनुमान जी की मुष्टिका. जब भीड़ राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद के नारे लगाने लगी, तो राठौड़ ने भीड़ को रोकते हुए सीएम भजनलाल के लिए नारे लगाने का इशारा किया.

CM and others unveiling the statue
मूर्ति का अनावरण करते सीएम सहित अन्य (ETV Bharat Churu)

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crowd present at the meeting
सभा में उपस्थित जनसमूह (ETV Bharat Churu)

सीएम ने साधा कांग्रेस पर निशाना: सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को घेरा और कहा कि कांग्रेस सरकार विदेश से सस्ते सामान महंगी कीमत पर खरीदती थी. आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मेक इन इंडिया' का नारा देते हुए सैन्य गतिविधियों में उपयोग होने वाले छोटे से लेकर बड़े उपकरण भारत में ही बनवा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने मंच से पंचपदरा रिफाइनरी हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि हादसे की वजह से रिफाइनरी का उद्घाटन रुका है. लेकिन कुछ समय बाद पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए कहा गहलोत जी हमें पता है रिफाइनरी के आसपास जमीन कैसे खरीदी और बेची गई. आज भी यहां के लोगों को पता है घोटाले किसने और कैसे किए.

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CM BHAJANLAL TARGETED CONGRESS
UNVEILING OF LT GEN RATHORE STATUE
कृषि उपज मंडी में शौर्य संकल्प दिवस
CM ON MAKE IN INDIA PRODUCTS
LT GENERAL SAGAT SINGH RATHORE

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