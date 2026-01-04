ETV Bharat / state

लांस नायक नीतीश कुमार की मूर्ति का अनावरण, ऑपरेशन रक्षक के दौरान जम्मू-कश्मीर में हुए थे शहीद

लांस नायक नीतीश कुमार की मूर्ति का अनावरण ( ETV Bharat Behror )

बहरोड़: देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को बार-बार नमन करता हूं. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये बात बहरोड़ जिले के रिवाली गांव में रविवार को शहीद नीतीश कुमार की मूर्ति अनावरण के दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कही. लांस नायक नीतीश कुमार जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए थे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कश्मीर में आतंकवादियों ने बर्बरता दिखाई थी. कश्मीर घूमने गए पर्यटकों पर भी हमला किया. महिलाओं के सामने नाम पूछकर उनके पतियों की हत्या की गई, लेकिन ये भारत की सेना है और सेना में ये ताकत है कि पड़ोसी देश, जहां से ये आतंकवादी आए थे, उनकी सीमा के अंदर डेढ़ सौ किलोमीटर अंदर जा कर उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Behror) सेना के हौसले को सलाम : केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सेना का जो हौसला है, वो हमारी ताकत है. आज दुश्मनों की हिम्मत नहीं होती कि वो भारत देश की ओर आंख उठाकर देखें. भारत का वीर जवान नापाक हरकत करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं. वहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों को खुल्ली छूट दे रखी है. कोई भी दुश्मन देश अब भारत पर हमला करने में भी डरने लगा है. पाकिस्तान को उसके घर मे घुसकर मारा था, जिसके बाद वो उभर नहीं पाया है.