शहीद सुजान सिंह की प्रतिमा का अनावरण, वीरांगनाओं व परिजनों का किया सम्मान

झुंझुनू: भैसावता गांव में रविवार को शहीद सुजान सिंह की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने की. विशिष्ट अतिथि के रूप में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, सूरजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा गुप्ता उपस्थित रहे. अतिथियों ने शहीद सुजान सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को नमन किया.

इस अवसर पर शहीद की वीरांगना एवं परिजनों का सम्मान किया गया. शहीद सुजान सिंह की वीरांगना मंजू कंवर, घरडाना के शहिद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह की माता कमला देवी, पिता रणधीर सिंह व भैसावता के शहीद अजय सिंह की माता सुलोचना कंवर व पिता कमल सिंह का भी सम्मान किया गया. मुख्य अतिथि ने कहा कि देश की सुरक्षा में शहीदों का योगदान अमूल्य है और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखना समाज का दायित्व है.