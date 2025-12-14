ETV Bharat / state

शहीद सुजान सिंह की प्रतिमा का अनावरण, वीरांगनाओं व परिजनों का किया सम्मान

भैसावता में शहीद की प्रतिमा का अनावरण. सुजान सिंह वर्ष 2021 में ओडिशा के कोरापुट में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए थे.

Martyr Sujan Singh
शहीद सुजान सिंह की प्रतिमा का अनावरण (ETV Bharat Jhunjhunu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 14, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झुंझुनू: भैसावता गांव में रविवार को शहीद सुजान सिंह की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने की. विशिष्ट अतिथि के रूप में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, सूरजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा गुप्ता उपस्थित रहे. अतिथियों ने शहीद सुजान सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को नमन किया.

इस अवसर पर शहीद की वीरांगना एवं परिजनों का सम्मान किया गया. शहीद सुजान सिंह की वीरांगना मंजू कंवर, घरडाना के शहिद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह की माता कमला देवी, पिता रणधीर सिंह व भैसावता के शहीद अजय सिंह की माता सुलोचना कंवर व पिता कमल सिंह का भी सम्मान किया गया. मुख्य अतिथि ने कहा कि देश की सुरक्षा में शहीदों का योगदान अमूल्य है और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखना समाज का दायित्व है.

पढ़ें : झुंझुनू में 13वीं राजपूताना राइफल्स ने किया वीरांगनाओं का सम्मान, जानिए हर साल आयोजन क्यों

सुजान सिंह वर्ष 2021 में ओडिशा के कोरापुट में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए थे. वे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 155वीं बटालियन में तैनात थे. उनके दो लड़के ओमवीर सिंह और रविंद्र सिंह व भाई सूरत सिंह हैं. कार्यक्रम के दौरान परिजनों एवं ग्रामीणों ने क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर, सैनिक छावनी की स्थापना तथा शहीद प्रतिमा स्थल तक सीसी सड़क निर्माण की मांग रखी. अतिथियों ने मांगों को गंभीरता से लेकर संबंधित स्तर पर पहल का आश्वासन दिया.

TAGGED:

MARTYR SUJAN SINGH STATUE
HONOURING BRAVE WOMEN
शहीदों का योगदान
MARTYR SUJAN SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.