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एक मंच पर कांग्रेस विधायक और डिप्टी सीएम बैरवा, ग्रामीणों ने की ये मांग

मेहंदीपुर गांव में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम. जानिए क्या हुआ खास...

राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि
राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 5, 2026 at 3:42 PM IST

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Updated : April 5, 2026 at 3:48 PM IST

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दौसा: राजस्थान में दौसा-करौली सीमा पर बसे मेहंदीपुर गांव में रविवार को सामाजिक चेतना और एकता का संगम देखने को मिला. अवसर था भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम का, जिसमें राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने प्रतिमा का अनावरण करते हुए बाबा साहेब के विचारों को आज के दौर में और भी प्रासंगिक बताया.

उन्होंने कहा कि डॉ. बीआर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समानता का प्रतीक है. समाज को उनके बताए मार्ग 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो' पर चलकर ही सशक्त बनाया जा सकता है. उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे सामाजिक समरसता को मजबूत करें और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं.

डिप्टी सीएम बैरवा (ETV Bharat Dausa)

समाज के लोगों पर ही हमले क्यों होते हैं? : कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दौसा विधायक दीन दयाल बैरवा ने भी अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांत आज भी समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं. उन्होंने प्रदेश में हाल में हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि टोडाभीम क्षेत्र में कांग्रेस नेता लक्खीराम बैरवा पर हमला और हिंडौन में सामने समाज के लोगों के साथ हुई घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं. यह सोचने का विषय है कि ऐसी ज्यादतियां बार-बार एक ही समाज के साथ क्यों हो रही हैं?

विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय ऐसा था जब समाज की महिलाओं को बुनियादी अधिकार भी नहीं थे, लेकिन आज बाबा साहेब की देन है कि महिलाएं सम्मान के साथ आगे बढ़ रही हैं. सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं. ये सामाजिक जागरूकता और अधिकारों की जीत है.

डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम
डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम (ETV Bharat Dausa)

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डिप्टी सीएम ने की पुलिस की कार्यप्रणाली की तारीफ : इन मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भरोसा दिलाया कि सरकार समाज के हर वर्ग की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने करौली जिले के एसपी लोकेश सोनवाल की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे पूरी ईमानदारी और तत्परता से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.

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सीवर लाइन के पानी से निजात दिलाने की मांग : कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने मेहंदीपुर गांव में सीवर लाइन के गंदे पानी की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया. ग्रामीणों ने बताया कि बालाजी कस्बे से आने वाला सीवर का पानी बारिश के दिनों में घरों में घुस जाता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है. इस गंभीर समस्या पर डिप्टी सीएम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से जानकारी ली और आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका स्थायी समाधान किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम कर जल्द ही ग्रामीणों को इस परेशानी से राहत दिलाएंगे. कार्यक्रम की खास बात यह रही कि सामाजिक मंच पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक साथ नजर आए. इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन, दर्शन सिंह गुर्जर, खिलाड़ी राम बैरवा, पूरन बैरवा, श्याम सिंह सिसोदिया, छुट्टन मास्टर, देवीसहाय ठेकेदार, सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे.

Last Updated : April 5, 2026 at 3:48 PM IST

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