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नवाबी शान "खासबाग कोठी" की अनसुलझी दास्तान

रामपुर: ऐतिहासिक और आलीशान इमारत जो कभी नवाबी शान-ओ-शौकत का पर्याय हुआ करती थी. वह आज भी एशिया का पहला वातानुकूलित शाही महल इस्लामिक-मुगल और यूरोपीय वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है. 55 एकड़ में फैले 200 कमरों का यह महल इटालियन संगमरमर, बेल्जियम के झूमर और म्यांमार की सागौन लकड़ी से तैयार किया गया है. जिसे दूनिया खासबाग पैलेस के नाम से जानती है. यह पैलेस कभी नवाबों का शाही निवास हुआ करता था, लेकिन आज कानूनी दांव-पेंच में फंस कर बदहाली से दो-चार है.

पैलेस नवाबों का शाही निवास हुआ करता था (पैलेस नवाबों का शाही निवास हुआ करता था)

बकिंघम पैलेस से ली गई प्रेरणा: ​इस पैलेस के आर्किटेक्चर को लेकर पीआरओ काशिफ खान बताते हैं कि इस भव्य निर्माण के लिए इंग्लैंड से आर्किटेक्ट डब्ल्यू.सी. राइट को बुलाया गया था. लगभग 200 से अधिक कमरों वाले इस महल में सेंट्रलाइज्ड एयर-कंडीशनिंग, इंडोर स्विमिंग पूल, इंडोर सिनेमा हॉल और एक ऐसा विशाल डाइनिंग हॉल है, जिसमें एक साथ 2,000 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं. इतिहासकार फज़ल शाह फ़ज़ल कहते हैं कि खासबाग पैलेस की वास्तुकला बकिंघम पैलेस से प्रेरणा लेकर तैयार की गई थी और उस दौर में इसमें एसी जैसी आधुनिक सुविधाएं थीं, जो अपने आप में अनोखी थीं.

कहते हैं कि जब शहर की आबादी बढ़ने लगी तो नवाब रज़ा अली खान ने शहर के बाहर एक नया और भव्य महल बनाने का फैसला किया और 1930 के आसपास खासबाग पैलेस की बुनियाद रखी. यह महल अलग-अलग हिस्सों में बनकर तैयार हुआ. पहले बी ब्लॉक बना, फिर डी ब्लॉक और अंत में ए ब्लॉक.

​रामपुर रियासत के आखिरी नवाब रज़ा अली खान के पौत्र और पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने इस कोठी के बारे में में बताते हुए कहते हैं कि खासबाग महल और रज़ा लाइब्रेरी दोनों रामपुर के नवाब रज़ा अली खान और रफतुज़्मानी बेगम का प्राइवेट रेजिडेंस था, जिसे उनके वालिद नवाब मोहम्मद हामिद अली खान ने बनवाया था. यह 1905 में बनकर तैयार हुआ था, जिसे 'हामिद मंजिल' भी कहा जाता है.

बंटवारे को लेकर परिवार में कलह:

नवाब रज़ा अली खान के 1966 में इंतकाल के बाद, इस विराट संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार के भीतर लड़ाई शुरू हुई, फिर सभी ने कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. यह मामला निचली अदालतों से होते हुए देश के सर्वोच्च अदालत सुप्र्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा.

अब बच्चे बन चुके कानूनी वारिस:

​साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर एक लैंडमार्क जजमेंट जारी किया. अदालत ने साफ किया कि नवाब मुस्लिम थे, इसलिए इस संपत्ति का बंटवारा इस्लामिक शरिया कानून के तहत किया जाएगा. ​मौजूदा वारिस नवाब काजिम अली खान के मुताबिक, इस संपत्ति में तीन बेटे, छह बेटियां और तीन बीवियां हिस्सेदार थीं. अब उनके निधन के बाद उनके बच्चे उनकी जगह कानूनी वारिस बन चुके हैं.

नवाबी शान खासबाग कोठी (Photo Credit; ETV Bharat)

संपत्ति के 14 से 18 वारिस हैं:

पैलेस प्रबंधन से जुड़े कमल रिजवी और पीआरओ काशिफ खान के अनुसार, वर्तमान में इस संपत्ति के लगभग 14 से 18 कानूनी वारिस हैं. अदालत ने शिया पर्सनल लॉ के तहत हिस्सेदारी तय कर दी है, हालांकि अभी जमीन पर भौतिक (Physical) विभाजन की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है और मामला अभी भी कानूनी दायरे में है. ​

संपत्ति पुरातत्व विभाग में रजिस्टर्ड नहीं:

इतिहासकार फज़ल शाह फ़ज़ल का मानना है कि रामपुर की कई ऐतिहासिक इमारतें बदकिस्मती से पुरातत्व विभाग में विधिवत रजिस्टर्ड नहीं हैं. वहीं, नवाब परिवार के प्रतिनिधियों (काशिफ खान) का कहना है कि यह संपत्ति पूरी तरह से एक निजी संपत्ति है और परिवार के भीतर संपत्ति का विवाद रहा है, इसलिए इसे किसी सरकारी संरक्षित सूची में शामिल नहीं किया गया है.

संपत्ति में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित:

​पर्यटन विभाग या सरकारी मदद को लेकर परिवार का स्पष्ट कहना है कि यह प्रॉपर्टी प्राइवेट है. इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है, इसलिए न तो पर्यटन विभाग से कोई वित्तीय मदद ली जाती है और न ही आम जनता के लिए इसके दरवाजे खोले जाते हैं. यह निजी संपत्ति है, जहां बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है.

कानूनी खींचतान में इमारत की स्थिति जर्जर (Photo Credit; ETV Bharat)

​कोठी खासबाग का कुल रकबा लगभग 425 एकड़ बताया जाता है, जिसमें महल के अलावा विशाल जमीन शामिल है. महल खुद करीब 7 से 10 एकड़ जमीन पर बना हुआ है. इसके अलावा, खाली पड़ी जमीन पर मेंटेनेंस खर्च निकालने के लिए खेती कराई जाती है, ताकि उससे आने वाले राजस्व से मुलाजिमों की तनख्वाह और बुनियादी देखभाल का खर्च उठाया जा सके.