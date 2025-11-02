बेमौसम बरसात से खसरा बदलने को मजबूर अफीम किसान, बुवाई के लिए ढूंढ रहे सूखे खेत
चित्तौड़गढ़ में किसानों के अफीम के खेतों में बारिश का पानी भरा है. अपेक्षित धूप-गर्मी नहीं होने से बुआई में देरी की आशंका है.
Published : November 2, 2025 at 6:08 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले में दीपावली के बाद आई बेमौसम बरसात ने जहां खरीफ की पक कर तैयार हुई फसलों को नुकसान पहुंचाया. वहीं अब रबी में जिले में पैदा होने वाली मुख्य नगदी फसल अफीम पर भी संकट के बादल छा गए हैं. इस बार भी किसानों ने परम्परागत रूप से दीपावली के आसपास अफीम की बुआई की, लेकिन गत 4-5 दिन तक हुई बेमौसम बरसात से खेतों में पानी भर गया. पानी भरने से पौधे बाहर नहीं आ पाए. साथ ही धूप नहीं मिलने से बीज नष्ट हो गए. किसान नारकोटिक्स विभाग में अपने खसरा नम्बर बदलवाने में लगे हैं. अब किसान बुवाई के लिए सूखे खेत ढूंढ रहे हैं. जिससे तय समय में अफीम की उपज ली जा सके. इसके लिए उन्होंने नारकोटिक्स विभाग में खसरा बदलने का आवेदन किया है.
जिले में नारकोटिक्स विभाग के तीनों खंड में प्रतिदिन लगभग चार-पांच दर्जन किसान खसरे बदलवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं. ऐसे किसान जिनके खेतों में पानी भरा है, वे ऊंचाई वाले खसरे पर खेती करने के लिए आवेदन करने में जुटे हैं. जिले में अब तक 200 से ज्यादा आवेदन आ गए हैं. वहीं आगामी दिनों में खसरा बदलने के लिए यह संख्या हजारों में पहुंच सकती है.
पढ़ें: काले सोने पर बारिश का ग्रहण, बीज नष्ट...फिर करनी पड़ेगी अफीम की बुवाई
अब आई बरसात, तो बुआई में ज्यादा देरी: इधर, मौसम विभाग ने नवम्बर के पहले सप्ताह में एक बार फिर बरसात की चेतावनी दी है. यदि फिर से बरसात होती है, तो अफीम की फसल की बुआई और देर से होगी. इससे उत्पादन पर असर पड़ सकता है. अभी किसानों का मानना है कि करीब 10-12 दिन की देरी पहले ही हो चुकी है. वहीं इस बार अफीम नीति समय पर घोषित कर दी गई थी. यदि मौसम में सुधार नहीं हुआ, ताे किसानों की परेशानी और भी बढ़ सकती है.
पढ़ें: बेमौसम बारिश से खेत में पड़ी धान की फसल को नुकसान, इन फसलों की बुवाई होगी प्रभावित
21 हजार से अधिक किसानों को मिला लाइसेंस: चित्तौड़गढ़ जिले के तीनों खंडों में नारकोटिक्स विभाग ने इस बार करीब 21 हजार 954 किसानों को अफीम के लाइसेंस दिए हैं. इनमें से 5 हजार से अधिक किसान सीपीएस पद्धति के हैं. प्रथम खंड में 8 हजार 200 से अधिक किसान अफीम के पात्र हैं. जबकि द्वितीय खंड में 6 हजार 200 किसानों को पट्टे जारी किए गए हैं. वहीं तृतीय खंड में 4 हजार 565 किसान पात्र हैं. इन तीनों खंडों में चित्तौड़गढ़ जिले के अलावा उदयपुर जिले की भी तहसीलें शामिल हैं.
पढ़ें: किसानों पर दोहरी मार: बेमौसम बरसात ने डुबोई कटी फसलें और अटकाई रबी की बुवाई
बुआई खत्म होने पर होगी नपती: अफीम किसानों द्वारा बुआई कर दिए जाने और अफीम की फसल जमीन से बाहर आ जाने के बाद नारकोटिक्स विभाग द्वारा नपती की प्रक्रिया शुरु की जाती है. नवम्बर शुरु होने के साथ ही अब बुवाई में तेजी आनी चाहिए. लेकिन मौसम का साथ नहीं मिलने से बुआई में देरी की आशंका जताई जा रही है. वहीं नारकोटिक्स विभाग दिसम्बर माह में नपती करेगा. हालांकि अभी खेतों में पानी भरा है और अभी बुआई के लिए अपेक्षित धूप और गर्मी नहीं होने से बुआई में देरी की आशंका जताई जा रही है.
जिला अफीम अधिकारी, बद्रीनारायण मीणा का कहना है, 'हाल ही में हुई अफीम की बुवाई के बाद बरसात से खेतों में पानी भर गया था. अभी कई किसानों के खेत नहीं सूखे हैं. इससे किसानों को आशंका है कि समय पर खेत नहीं सूखे, तो उत्पादन प्रभावित होने से लाइसेंस कट सकता है. इसलिए किसान बुवाई का खसरा बदलने के लिए आवेदन लेकर विभाग में आ रहे हैं. समय अवधि में आवेदन आने पर खसरा बदलने का नियम है.'