काले सोने पर बारिश का ग्रहण, बीज नष्ट...फिर करनी पड़ेगी अफीम की बुवाई

चित्तौड़ में बेमौसम बारिश से जहां रबी की कई फसलों को फायदा होगा, वहीं अफीम की बुवाई वाले खेतों में बीज नष्ट हो गए.

Rainwater filled the fields in Chittorgarh district
चित्तौड़गढ़ जिले में खेतों में भरा बारिश का पानी (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 3:53 PM IST

3 Min Read
चित्तौड़गढ़: जिले में दो दिन से जारी बेमौसम बरसात ने रबी की फसलों को सिंचाई की जरूरत से बचा लिया, वहीं काला सोना यानी अफीम की बुवाई पर विपरीत असर डाला. खेतों में पानी भरने से अफीम के बीज खत्म हो गए. लिहाजा मौसम ठीक होने पर फिर बुवाई करनी पड़ेगी. इससे लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा है. प्रदेश में अफीम खेती के सर्वाधिक लाइसेंस चित्तौड़गढ़ जिले में हैं. दीपावली से पहले और बाद में अफीम की बुवाई की गई थी. जिले में रविवार शाम से रिमझिम जारी है.

कृषि उप निदेशक (उद्यान) शंकरलाल जाट ने बताया कि इस बारिश का अच्छा और बुरा असर दोनों दिखेगा. गेहूं, चना, सरसों की बुवाई हो गई, वहां सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां भी किसान बुवाई कर पाएंगे. वहीं अफीम की जहां बुवाई हो गई, वहां फसल पूरी तरह नष्ट हो गई. बरसात से बीज खत्म हो गए, फिर से बुवाई करनी पड़ेगी.

चित्तौड़गढ़ में बारिश से खेतों में भरा पानी

पढ़ें: राजस्थान के 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट , जयपुर में रातभर हुई बरसात, ठिठुरन बढ़ी

20 दिन लेट हुई फसल: सुखवाड़ा के किसान मुकेश धाकड़ ने बताया कि दो दिन से हो रही बरसात से अफीम किसानों को नुकसान पहुंचा है. बुवाई वाले खेतों में बीज नष्ट हो गए. दीपावली से पहले खेत तैयार कर बुवाई की थी. अब पुनः बुवाई करने में समय लगेगा. इस फसल में किसान करीब 20 दिन पीछे हो जाएंगे.

पौधे बढ़ने की संभावना नहीं: धाकड़ ने बताया कि जिले में कभी तेज तो कभी रिमझिम हो रही है. अफीम के लिए तैयार खेतों में पानी भर गया. अफीम के क्यारों में पानी भरने से काफी नुकसान हुआ. अफीम बुवाई वाले खेतों में बीज नष्ट हो गए. इनमें पौधे बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं है. किसानों को नए सिरे से अफीम बुवाई करनी होगी.

Rainwater filled in prepared fields
तैयार खेतों में भरा बारिश का पानी (ETV Bharat chittorgarh)

पढ़ें:गेहूं और प्याज की फसल की आड़ में उगा रखी थी अफीम, पुलिस ने जब्त किए 2100 पौधे

खेत सूखने का इंतजार: जिले में कुल अफीम लाइसेंस के मुकाबले 90% से ज्यादा ने बुवाई कर दी. 10% ही बुवाई से बचे थे, अब इन्हें बुवाई के लिए खेत सूखने का इंतजार करना पड़ेगा. बरसात रुकने के बाद खेत सूखेंगे तब ही बुवाई कर पाएंगे. जो बुवाई कर चुके हैं उन्हें भी पूरी प्रक्रिया से फिर गुजरना होगा. ऐसे में फसल करीब 20 दिन लेट हो जाएगी.

पानी से लबालब खेत: जिले की सभी पंचायत समितियों में अफीम के लाइसेंस है. भदेसर के अलावा निंबाहेड़ा के कनेरा, कपासन सभी क्षेत्रों में अफीम के खेतों में नुकसान की सूचना है. अफीम के लिए क्यारे तैयार किए थे, वे लबालब भर गए. कहीं-कहीं किसानों ने अफीम के खेत खाली करने को मोटर भी लगा रखी है.

