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बारिश-ओले ने बिगाड़ी किसानों की फसल: गेहूं गिरा, सरसों झड़ी, दो जिलों में 2500 हेक्टेयर प्रभावित

कुल 2500 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिसमें करीब 1200 हेक्टेयर डीग जिले में और शेष 1300 हेक्टेयर क्षेत्र भरतपुर जिले का है.

बारिश ने बिगाड़ी किसानों की फसल
बारिश ने बिगाड़ी किसानों की फसल (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 2:53 PM IST

4 Min Read
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भरतपुर : संभाग में हाल ही में हुई तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं और सरसों इस समय कटाई और भंडारण के दौर में थीं, लेकिन अचानक बदले मौसम ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है. डीग और भरतपुर जिलों के कई इलाकों में करीब 2500 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें ओलावृष्टि से प्रभावित हुई हैं. वहीं, अन्य क्षेत्रों में भी आंधी-बरसात से गेहूं सरसों की फसलों को नुकसान हुआ है. इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि इस वर्ष भरतपुर संभाग में लगभग 6 लाख 93 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों और करीब 4 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई की गई थी. सरसों की कटाई और थ्रेशिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि गेहूं की फसल अभी कटाई के चरण में है. ऐसे समय में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है.

यह बोले कृषि अधिकारी व किसान. (ETV Bharat Bharatpur)

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उन्होंने बताया कि विशेष रूप से डीग जिले के कुम्हेर क्षेत्र और भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, जिससे गेहूं की खड़ी और कटी हुई फसल दोनों को नुकसान हुआ है. कुल 2500 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिसमें करीब 1200 हेक्टेयर डीग जिले में और शेष 1300 हेक्टेयर क्षेत्र भरतपुर जिले का है. यह नुकसान मुख्य रूप से दो पंचायत समितियों में दर्ज किया गया है, जहां से प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है.

कटाई के बाद भी मिलेगा मुआवजा : अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि जिन किसानों की फसल कट चुकी थी और बाद में बारिश से नुकसान हुआ है, उनके लिए भी फसल बीमा योजना में प्रावधान मौजूद है. कटाई के बाद दो सप्ताह तक यदि फसल को नुकसान होता है तो बीमा के तहत क्षतिपूर्ति दी जाती है. ऐसे में जिन किसानों ने फसल बीमा कराया हुआ है, वे संबंधित बीमा कंपनी या कृषि विभाग को सूचना देकर अपने नुकसान का सर्वे करवा सकते हैं. सर्वे के आधार पर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा जिन गांवों में बड़े स्तर पर ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, वहां फसल कटाई प्रयोग (क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट) के माध्यम से औसत नुकसान का आकलन किया जाएगा और उसी आधार पर बीमा लाभ दिया जाएगा.

गेहूं की फसल गिरी
गेहूं की फसल गिरी (ETV Bharat Bharatpur)

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किसानों की जुबानी: मेहनत पर फिरा पानी : ग्रामीण इलाकों में किसानों की स्थिति बेहद चिंताजनक है. बछामदी गांव के किसान योगेश्वर ने बताया कि दो बार हुई बारिश ने उनकी फसलों को पूरी तरह प्रभावित कर दिया. खेतों में कटी पड़ी सरसों का दाना झड़ गया, जिससे उत्पादन में भारी कमी आई है. वहीं, तेज हवा और बारिश के कारण गेहूं की फसल खेत में ही गिर गई और कई जगह बालियां काली पड़ गईं. योगेश्वर ने बताया कि उन्होंने 5 बीघा में गेहूं की बुवाई की थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि केवल 3 बीघा की फसल ही मिल पाएगी. बाकी फसल खराब हो चुकी है, जिससे उन्हें सीधा आर्थिक नुकसान हुआ है.

बारिश-ओले ने बिगाड़ी किसानों की फसल
बारिश-ओले ने बिगाड़ी किसानों की फसल (ETV Bharat Bharatpur)

इसी तरह किसान गजेंद्र ने भी अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि आंधी और बारिश के कारण सरसों की फलियां झरकर जमीन पर गिर गईं. करीब 50 प्रतिशत सरसों की फसल खेत में ही बर्बाद हो गई. बड़ी मेहनत से फसल तैयार की थी, लेकिन एक ही बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया. गेहूं की हालत भी बेहद खराब है. तेज हवा और बारिश के कारण पूरी फसल जमीन पर गिर गई है, जिससे कटाई और उत्पादन दोनों प्रभावित हुए हैं. उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द नुकसान का सर्वे कराया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए.

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