बूंदी में बिन मौसम बारिश से फिर छलके 15 बांध, 33 वर्षों बाद देखने को मिला ऐसा नजारा
बूंदी में बिन मौसम बारिश ने जिले के 23 बांधों को लबालब कर दिया. इनमें से आधा दर्जन बांधों पर चादर चल रही है.
Published : October 29, 2025 at 6:53 PM IST
बूंदी: जिले में इस बार प्रकृति ने कुछ ऐसा करिश्मा दिखाया, जो दशकों से नहीं देखा गया. आमतौर पर अक्टूबर आते-आते धरती की प्यास बूझ जाती है, खेतों में दरारें पड़ने लगती हैं और तालाबों में पानी का रंग फीका पड़ने लगता है. वहीं इस बार बूंदी में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भी बारिश की झड़ी ने जलाशयों को छलका दिया है. बीते 45 घंटों से जिले में लगातार हुई बेमौसम वर्षा ने जहां खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं जल संसाधन विभाग के रिकॉर्ड में एक नया अध्याय जोड़ दिया है. जिले के सभी 23 प्रमुख बांध लबालब भर चुके हैं. इतना ही नहीं, इनमें से आधा दर्जन से अधिक बांधों पर आधा फीट से भी ऊंची पानी की चादर चल रही है.
अक्टूबर में बांधों का ओवरफ्लो होना दुर्लभ: जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता रोहित बघेरा ने बताया कि यह नजारा लगभग 33 वर्षों बाद देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह में इस तरह सभी बांधों का ओवरफ्लो होना दुर्लभ है. इस बार मानसून के बाद बेमौसम बारिश ने एक बार फिर बूंदी के जलाशयों को जीवनदान दिया है. इस वर्ष का मानसून शुरू से ही बूंदी पर मेहरबान रहा. जून और जुलाई में हुई झमाझम बारिश से जिले के 12 बड़े बांध पहले ही छलक उठे थे.
उन्होंने बताया कि अगस्त में हुई तेज बारिश ने शेष बांधों को भी पूरा भर दिया था. आमतौर पर सितंबर के बाद बांधों का जलस्तर गिरने लगता है, लेकिन इस बार अक्टूबर में हुई दो दिन की बारिश ने फिर से जलधारा बढ़ा दी. परिणाम यह हुआ कि गुढ़ा, गरडदा, गोठड़ा, चाकन, भीमलत और दुगारी, बरधा बांध जैसे जलाशयों में पानी की तेज आवक से वे फिर से ओवरफ्लो होने गए हैं.
गुढ़ा बांध से छोड़ा हजारों क्यूसेक पानी: जिले का सबसे बड़ा गुढ़ा बांध इस बेमौसम बारिश से सर्वाधिक प्रभावित रहा. अधिशाषी अभियंता बघेरा ने बताया कि पिछले दो दिनों में गुढ़ा बांध में पानी की आवक इतनी तेज हुई कि एक गेट खोलकर हजारों क्यूसेक पानी की निकासी करनी पड़ी. यह कदम नीचे के क्षेत्रों में संभावित जलभराव से बचाव के लिए एहतियातन उठाया गया. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अक्टूबर माह में वर्षों बाद बांध के गेट खुलते हुए और चादर बहते देखी है. हालांकि इस बारिश से धान, उड़द और तिल की फसलें खेतों में गिर गईं. जल विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश आने वाले महीनों में जिले में पानी की व्यवस्था और सिंचाई प्रणाली के लिए वरदान साबित होगी.
सभी बांध छलक उठे, जलस्तर क्षमता तक पहुंचा: जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बूंदी जिले के सभी बांध अपनी पूर्ण क्षमता तक भर चुके हैं. अधिकांश बांधों के जलस्तर इस प्रकार रहे.
- गुढ़ा बांध – 34.50/ 34.50 फीट
- गरडदा बांध – 62.00/ 62.07 फीट
- बरधा बांध – 21.00/ 21.50 फीट
- गोठड़ा बांध – 24.50/ 25.00 फीट
- दुगारी बांध – 10.00/10.80 फीट
- चाकन बांध – 17.06/17.70 फीट
- भीमलत बांध – 36.00/35.50 फीट
- पाईबालापुरा बांध – 25.00/25.25 फीट
- अभयपुरा बांध – 26.25/26.35 फीट
- बडानयागांव बांध – 14.76/14.75 फीट
- इन्द्राणी बांध – 18.00/18.10 फीट
- माछली बांध – 13.00/13.70 फीट
- रोनीजा बांध – 24.00/24.50 फीट
- बंसोली बांध – 9.00/9.80 फीट
- बटावदी बांध – 10.00/10.60 फीट
- मोतीपुरा बांध – 17.00/17.30 फीट
- मरडिया बांध – 18.04/18.00 फीट
- चांदा का तालाब बांध – 21.50/22.00 फीट
- नारायणपुरा बांध – 29.84/30.51 फीट
- पेंच की बावड़ी बांध – 18.00/18.00 फीट
- बांकिया खाल बांध – 12.50/12.60 फीट
- मेंण्डी बांध – 10.50/10.50 फीट
- सथूर माताजी बांध – 13.45/13.00 फीट