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अलीगढ़ में बारिश, उरई-झांसी में तपते पारे ने फिर दौड़ लगाई, यूपी के मौसम का आज का हाल जानिए

उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और बारिश, तापमान में गिरावट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में पिछले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भाग में आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई. तेज रफ्तार हवा और बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 10-12 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. तापमान में कमी के कारण प्रदेश में सभी स्थानों पर तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया, जिससे लू की स्थितियां भी समाप्त हो गईं. इसी के साथ मई के शुरूआती वीक में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. वहीं प्रदेश में बे मौसम बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं तेज रफ्तार आंधी-तूफान के कारण प्रदेश के कई जिलों में जनहानि भी हुई है. बांदा जिले में अधिकतम तापमान जहां 47 डिग्री सेल्सियस पार कर गया था, वहीं गुरुवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. जिलों का टेंपरेचर. (Photo Credit; ETV Bharat) ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में बादलों की आवा जाही रहेगी, ज्यादातर जगहों पर आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.



पेड़ गिरने से 2 रेडियोलॉजिस्ट की मौत: गुरुवार को दिलकुशा गार्डन के पास एक विशाल पेड़ युवकों पर गिर गया, जिससे दोनों की मौत हो गई. दोनों युवक कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टिट्यूट में संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत थे. दोनों युवक बलरामपुर अस्पताल परिसर में रहते थे.



उरई सबसे गर्म जिला: गुरुवार को उत्तर प्रदेश का उरई सबसे अधिक गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान अयोध्या जिले में 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.