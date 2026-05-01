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अलीगढ़ में बारिश, उरई-झांसी में तपते पारे ने फिर दौड़ लगाई, यूपी के मौसम का आज का हाल जानिए

बारिश और ओले से नुकसान पर CM योगी ने किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए.

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उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और बारिश, तापमान में गिरावट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 11:35 AM IST

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लखनऊ: यूपी में पिछले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भाग में आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई. तेज रफ्तार हवा और बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 10-12 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. तापमान में कमी के कारण प्रदेश में सभी स्थानों पर तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया, जिससे लू की स्थितियां भी समाप्त हो गईं. इसी के साथ मई के शुरूआती वीक में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

वहीं प्रदेश में बे मौसम बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं तेज रफ्तार आंधी-तूफान के कारण प्रदेश के कई जिलों में जनहानि भी हुई है. बांदा जिले में अधिकतम तापमान जहां 47 डिग्री सेल्सियस पार कर गया था, वहीं गुरुवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया.

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जिलों का टेंपरेचर. (Photo Credit; ETV Bharat)

ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में बादलों की आवा जाही रहेगी, ज्यादातर जगहों पर आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पेड़ गिरने से 2 रेडियोलॉजिस्ट की मौत: गुरुवार को दिलकुशा गार्डन के पास एक विशाल पेड़ युवकों पर गिर गया, जिससे दोनों की मौत हो गई. दोनों युवक कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टिट्यूट में संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत थे. दोनों युवक बलरामपुर अस्पताल परिसर में रहते थे.

उरई सबसे गर्म जिला: गुरुवार को उत्तर प्रदेश का उरई सबसे अधिक गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान अयोध्या जिले में 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में जारी वर्तमान बेमौसम बारिश में मई के शुरूआती 2-3 दिनों के दौरान संभावित कमी के परिणामस्वरूप तापमान में 4-6°C की वृद्धि के बाद 4-5 मई को अगले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश में फिर से बढ़ोत्तरी होने से तापमान में पुनः गिरावट आने की सम्भावना के दृष्टिगत आगामी सप्ताह के दौरान लू से राहत मिली रहने की सम्भावना है.

अलीगढ़ में छाए बादल मौसम में आई ठंडक. (Video Credit; ETV Bharat)

अलीगढ़ में बादल-बारिश से मौसम ठंडा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान शहरवासियों के लिए गुरुवार बड़ी राहत लेकर आई. सुबह तेज गर्मी थी. फिर शाम तक काले बादलों ने डेरा डाल लिया. जिसके बाद हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर का मौसम खुशनुमा बना दिया. बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को झुलसाने वाली लू से निजात मिली है.

सीएम योगी ने दिए मुआवजे के निर्देश: उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश-ओले गिरने से किसानों को हुए नुकसान पर सीएम योगी ने बड़ी राहत देने के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि फसलों के नुकसान का तुरंत आकलन कराया जाए और प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराया जाए. राज्य के कई हिस्सों में बुधवार से रुक-रुक कर हो रही बारिश और ओले ने किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं.

वहीं सीएम योगी ने कहा कि जनहानि, पशुहानि, घायलों और आपदा से प्रभावित सभी लोगों को निर्धारित मानकों के अनुसार राहत प्रदान की जाए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राहत वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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