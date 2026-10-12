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बिन मौसम बारिश ने धान किसानों की बढ़ाई चिंता, धान की फसल का भारी नुकसान, मुआवजे की अपील

ग्रेटरनोएडा में बेमौसम बारिश ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटरनोएडा में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई. दादरी, जेवर, रबूपुरा और दनकौर सहित अन्य क्षेत्र में आज सोमवार को तड़के तेज हवाओं और बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. धान की पककर तैयार खड़ी फसल तेज हवा और बारिश के चलते खेतों में जमीन पर बिछ गई. फसल गिरने से किसानों को भारी नुकसान की आशंका है. महीनों की मेहनत पर मौसम की मार पड़ने से किसान परेशान हैं. किसानों को अब उत्पादन घटने और आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है. वहीं कुछ जगहों पर कटे हुए धान तेज बारिश के कारण खेत में बह भी गए हैं.

रविवार देर रात और सोमवार की सुबह हुई बेमौसम तेज बारिश और आंधी के चलते नोएडा में तमाम जगहों पर जल भराव और पेड़ गिरने की घटनाएं हुई है. वही सबसे ज्यादा नुकसान इस बारिश से किसानों को हुआ है, दादरी के रहने वाले मेघराज और कैलाश का कहना है कि इस बारिश ने किसानों की मेहनत पर पल भर में पानी फेरने का काम किया है.