बिन मौसम बारिश ने धान किसानों की बढ़ाई चिंता, धान की फसल का भारी नुकसान, मुआवजे की अपील
किसानों ने सरकार से अनुरोध किया हैं कि फसल का नुकसान होने पर कुछ भरपाई की जाए ताकि हम अपनी लागत को पा सके.
Published : October 12, 2026 at 2:47 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटरनोएडा में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई. दादरी, जेवर, रबूपुरा और दनकौर सहित अन्य क्षेत्र में आज सोमवार को तड़के तेज हवाओं और बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. धान की पककर तैयार खड़ी फसल तेज हवा और बारिश के चलते खेतों में जमीन पर बिछ गई. फसल गिरने से किसानों को भारी नुकसान की आशंका है. महीनों की मेहनत पर मौसम की मार पड़ने से किसान परेशान हैं. किसानों को अब उत्पादन घटने और आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है. वहीं कुछ जगहों पर कटे हुए धान तेज बारिश के कारण खेत में बह भी गए हैं.
रविवार देर रात और सोमवार की सुबह हुई बेमौसम तेज बारिश और आंधी के चलते नोएडा में तमाम जगहों पर जल भराव और पेड़ गिरने की घटनाएं हुई है. वही सबसे ज्यादा नुकसान इस बारिश से किसानों को हुआ है, दादरी के रहने वाले मेघराज और कैलाश का कहना है कि इस बारिश ने किसानों की मेहनत पर पल भर में पानी फेरने का काम किया है.
उन्होंने बताया कि फसल कुछ खेतों में पक जाने पर उन्हें काटकर खेत में ही रखा गया था, साथ ही कुछ खेत के धान को काटने की तैयारी चल रही थी. इस आंधी और बारिश ने धान को भारी नुकसान पहुंचा दिया है, खेत में खड़े धान जमीनों पर गिर गए हैं, वहीं काटी गई धान खेत में पानी अधिक भर जाने के चलते इधर-उधर बह गए हैं. इस प्राकृतिक आपदा पर अब सिर्फ आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं बचा है.
किसान मेघराज और कैलाश का कहना है कि इस वर्ष धान की खेती अच्छी हुई थी और धान की कटाई के बाद अच्छी आमदनी होने की उम्मीद जताई जा रही थी. पर इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है, यह हाल किसी एक क्षेत्र का नहीं है, बल्कि दादरी, जेवर, दनकौर, रबपुरा, बिलासपुर, कासना सहित तमाम जगहों का है. किसानों ने बताया कि हम लोगों द्वारा फसल का बीमा भी नहीं कराया गया था, जिसके चलते फसल का नुकसान अब खुद ही झेलना पड़ेगा. हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी फसल का नुकसान होने पर कुछ भरपाई की जाए ताकि हम अपनी लागत को पा सके, मुनाफा मिलना तो बहुत दूर की बात है.
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