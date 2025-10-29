ETV Bharat / state

किसानों पर पड़ी मौसम की मार, साल भर की मेहनत गई पानी में

सबसे ज्यादा नुकसान धान लगाने वाले किसानों को हुआ है. खेतों में खड़ी फसल पानी में डूब गई है.

UNSEASONAL RAIN IN MCB
किसानों पर पड़ी मौसम की मार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 8:41 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: बेमौसम बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं. एमसीबी में हुई भारी बारिश ने खेतों में काटकर रखे गए धान की फसल को खराब करने का डर किसानों को सता रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही बारिश बंद नहीं हुई तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी. मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के कई गांवों में बेमौसम बारिश ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है.

धान की फसल को पहुंचा नुकसान: खेतों में पानी भरने से कटाई मुश्किल हो गई है और फसल सड़ने का डर किसानों को है. किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही बारिश बंद नहीं हुई तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी. किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है. धान की फसल कटाई के लिए तैयार थी, लेकिन बारिश ने साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया. अगर और एक दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहा तो खेतों से फसल को निकालना मुश्किल हो जाएगा.

साल भर की मेहनत गई पानी में (ETV Bharat)

बेमौसम बारिश ने उनके गांव में जमकर कहर बरपाया है. खेत और फसल दोनों पानी में डूब गए हैं. अगर ऐसा ही मौसम रहा तो हमें भारी नुकसान सहना होगा. मेरे पास कुल पांच एकड़ जमीन है पूरी जमीन पर हमने इस बार फसल बोई थी: रामप्रसाद अहिरवार, किसान, ग्राम पंचायत चिड़ौली

बेमौसम बारिश ने उनके फसल बर्बाद कर दी है. उनके पिता के नाम 2.50 एकड़ जमीन है, जिस पर धान की फसल लगाई गई थी. लेकिन बारिश के कारण पूरे खेत में पानी भर गया है और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है. खेत में पानी जमा होने से फसल की जड़ें सड़ने लगी हैं और अब अंकुरण भी आने लगा है, जिससे फसल की गुणवत्ता पूरी तरह से खराब हो गई है: कमलेश, किसान, बेला गांव

UNSEASONAL RAIN IN MCB
किसानों पर पड़ी मौसम की मार (ETV Bharat)
UNSEASONAL RAIN IN MCB
किसानों पर पड़ी मौसम की मार (ETV Bharat)

बेमौसम बारिश ने खेतों में जमकर कहर बरपाया है. खेतों में पानी भर जाने से फसल काटने में परेशानी हो रही है. फसल पक कर तैयार है, लेकिन पानी गिरने के कारण पूरी फसल बर्बाद हो रही है. पानी के चलते फसल की जड़ें सड़ने लगी हैं और फसल की गुणवत्ता तेजी से खराब होते जा रही है: संखपाल, किसान

आफत में अन्नदाता: छिरहाटोला गांव के रहने वाले महिला किसान राजकुमारी ने बताया कि बेमौसम बारिश ने उनकी फसल बर्बाद कर दी है. धान कट कर खेत में रखा था, लेकिन पानी गिरने से पूरी कटी फसल भीग गई है. उनके पास 5 खेत हैं और सभी में पानी गिरने से धान की फसल भीग गई है. राजकुमारी ने बताया कि लगातार 3-4 दिन से पानी गिर रहा है, जिससे उनकी फसल पूरी तरह से भीग गई है. महिला किसान बताती हैं कि फसल पक कर तैयार थी और उन्होंने काट भी डाला था, लेकिन पानी गिरने से पूरी धान भीग गई है. लगभग 80-90 हजार का नुकसान हो गया है.

UNSEASONAL RAIN IN MCB
किसानों पर पड़ी मौसम की मार (ETV Bharat)

खरीफ वर्ष 2025-26: कोरिया और एमसीबी जिले में खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए 11 लाख 37 हजार 468 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को 50 करोड़ का कर्ज दिया गया है. कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, खरीफ वर्ष 2025-26 में धान का रकबा 922 हेक्टेयर घटकर 32,920 हेक्टेयर हो गया है, जबकि बीते वर्ष यह 33,842 हेक्टेयर था. दलहन का रकबा 536 हेक्टेयर बढ़कर 9,730 हेक्टेयर और तिलहन का रकबा बढ़कर 2,272 हेक्टेयर किया गया है. मूंगफली फसलों के रकबे में भी पिछले वर्ष के 933 हेक्टेयर की तुलना में 1,520 हेक्टेयर तक उछाल है.

स्वास्थ्य मंत्री के पीए की पत्नी का सड़क पर बर्थडे मनाने का केस, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

विजयदशमी पर बीजेपी विधायक रेणुका सिंह के विवादित बोल, बोलीं "सरकार और समाज दोनों में है रावण"

एमसीबी में रेत माफिया पर वन विभाग का एक्शन, एक ट्रैक्टर जब्त

TAGGED:

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
PADDY CROPS
GRAM PANCHAYAT CHIDAULI
BELA VILLAGE
UNSEASONAL RAIN IN MCB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.