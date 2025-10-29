किसानों पर पड़ी मौसम की मार, साल भर की मेहनत गई पानी में
सबसे ज्यादा नुकसान धान लगाने वाले किसानों को हुआ है. खेतों में खड़ी फसल पानी में डूब गई है.
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: बेमौसम बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं. एमसीबी में हुई भारी बारिश ने खेतों में काटकर रखे गए धान की फसल को खराब करने का डर किसानों को सता रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही बारिश बंद नहीं हुई तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी. मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के कई गांवों में बेमौसम बारिश ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है.
धान की फसल को पहुंचा नुकसान: खेतों में पानी भरने से कटाई मुश्किल हो गई है और फसल सड़ने का डर किसानों को है. किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही बारिश बंद नहीं हुई तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी. किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है. धान की फसल कटाई के लिए तैयार थी, लेकिन बारिश ने साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया. अगर और एक दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहा तो खेतों से फसल को निकालना मुश्किल हो जाएगा.
बेमौसम बारिश ने उनके गांव में जमकर कहर बरपाया है. खेत और फसल दोनों पानी में डूब गए हैं. अगर ऐसा ही मौसम रहा तो हमें भारी नुकसान सहना होगा. मेरे पास कुल पांच एकड़ जमीन है पूरी जमीन पर हमने इस बार फसल बोई थी: रामप्रसाद अहिरवार, किसान, ग्राम पंचायत चिड़ौली
बेमौसम बारिश ने उनके फसल बर्बाद कर दी है. उनके पिता के नाम 2.50 एकड़ जमीन है, जिस पर धान की फसल लगाई गई थी. लेकिन बारिश के कारण पूरे खेत में पानी भर गया है और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है. खेत में पानी जमा होने से फसल की जड़ें सड़ने लगी हैं और अब अंकुरण भी आने लगा है, जिससे फसल की गुणवत्ता पूरी तरह से खराब हो गई है: कमलेश, किसान, बेला गांव
बेमौसम बारिश ने खेतों में जमकर कहर बरपाया है. खेतों में पानी भर जाने से फसल काटने में परेशानी हो रही है. फसल पक कर तैयार है, लेकिन पानी गिरने के कारण पूरी फसल बर्बाद हो रही है. पानी के चलते फसल की जड़ें सड़ने लगी हैं और फसल की गुणवत्ता तेजी से खराब होते जा रही है: संखपाल, किसान
आफत में अन्नदाता: छिरहाटोला गांव के रहने वाले महिला किसान राजकुमारी ने बताया कि बेमौसम बारिश ने उनकी फसल बर्बाद कर दी है. धान कट कर खेत में रखा था, लेकिन पानी गिरने से पूरी कटी फसल भीग गई है. उनके पास 5 खेत हैं और सभी में पानी गिरने से धान की फसल भीग गई है. राजकुमारी ने बताया कि लगातार 3-4 दिन से पानी गिर रहा है, जिससे उनकी फसल पूरी तरह से भीग गई है. महिला किसान बताती हैं कि फसल पक कर तैयार थी और उन्होंने काट भी डाला था, लेकिन पानी गिरने से पूरी धान भीग गई है. लगभग 80-90 हजार का नुकसान हो गया है.
खरीफ वर्ष 2025-26: कोरिया और एमसीबी जिले में खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए 11 लाख 37 हजार 468 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को 50 करोड़ का कर्ज दिया गया है. कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, खरीफ वर्ष 2025-26 में धान का रकबा 922 हेक्टेयर घटकर 32,920 हेक्टेयर हो गया है, जबकि बीते वर्ष यह 33,842 हेक्टेयर था. दलहन का रकबा 536 हेक्टेयर बढ़कर 9,730 हेक्टेयर और तिलहन का रकबा बढ़कर 2,272 हेक्टेयर किया गया है. मूंगफली फसलों के रकबे में भी पिछले वर्ष के 933 हेक्टेयर की तुलना में 1,520 हेक्टेयर तक उछाल है.
