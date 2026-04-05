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छत्तीसगढ़ में मौसम का यू टर्न, झमाझम बारिश से गिरा पारा, लोगों को गर्मी से मिली राहत

गौरेला पेंड्रा मरवाही : छत्तीसगढ़ में बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है. अचानक बेमौसम हुई बरसात से गर्मी और उमस दूर हुई है. वनांचल जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही में रविवार को दोपहर बाद तेज बारिश हुई. जिससे पूरे जिले में ठंडक का एहसास होने लगा. मौसम विभाग द्वारा पहले ही बारिश की चेतावनी जारी की गई थी, जो पूरी तरह सही साबित हुई.

जिले के सिवनी, निमधा, धनपुर, पेंड्रा, गौरेला और मरवाही सहित आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश ने न केवल मौसम को सुहावना बना दिया, बल्कि पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से भी राहत दिलाई. तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली. कई लोग घरों से बाहर निकलकर बारिश और ठंडी हवाओं का आनंद लेते नजर आए.

छत्तीसगढ़ में बारिश से बहार आई (ETV BHARAT)

बारिश से किसानों को खेती में मिलेगी मदद

ग्रामीण इलाकों में भी इस बारिश का व्यापक असर देखने को मिला. किसानों के लिए यह बारिश काफी लाभकारी मानी जा रही है, क्योंकि इससे खेतों में नमी बढ़ेगी और आने वाली फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार होंगी. खासकर जिन क्षेत्रों में खेती की तैयारी चल रही है, वहां यह बारिश संजीवनी साबित हो सकती है.

बारिश के गौरेला पेंड्रा मरवाही तर बतर (ETV BHARAT)

बारिश और तेज हवाओं से हुआ नुकसान

इस बीच तेज हवाओं के कारण कुछ स्थानों पर नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं. कई जगहों पर पेड़ों की डालियां टूट गईं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ. गौरेला पेंड्रा मरवाही के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई में रुकावट आई है. जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि जिले में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.