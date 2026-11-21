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अर्नब के बाद अकवान...छत्तीसगढ़ के किसान परेशान, बारिश की वजह कहीं खड़ी फसल गिरी तो कहीं कटाई कर खेत में रखा धान खराब

बलरामपुर/MCB/जांजगीर-चांपा : बेमौसम बरसात ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है. पहले अर्नब तूफान और अब अकवान चक्रवात से हुई बारिश ने एक बार फिर उनकी चिंता बढ़ा दी है. छत्तीसगढ़ में भी जगह-जगह किसान परेशान हैं. जब धान बेचकर मेहनत की कमाई घर लाने का समय आया है, तब कहीं फसल जमीन पर पड़ी है तो कहीं सड़ने लगी है.

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पुरानडीह गांव के किसान विनोद कश्यप ने कहा कि अभी हमारी धान की फसल खेत में ही कटाई कर पड़ी है. अभी दो चक्रवाती तूफान आने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है. कुछ धान कटाई हुआ है और बाकी धान खेत में ही पड़ा हुआ है, कुछ धान तो खेत में ही झड़ गया है.

पुरानडीह गांव के किसान विजय कश्यप ने भी कहा कि लगभग 2 एकड़ में धान की खेती की थी लेकिन चक्रवाती तूफान और बारिश के चलते स्थिति बहुत खराब है. मेरा करीब 80-90 हजार का नुकसान हो गया है. अब तक फसल नुकसान का सर्वे करने भी कोई नहीं आया है. शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा राशि मिल जाए हम बहुत गरीब हैं और हमारा काफी नुकसान हो गया है.

दिक्कत ये है कि धान काला पड़ गया है कुछ धान खेत में जम भी गया है. वजन में भी कम आ रहा है, तो हमारा काफी नुकसान हो गया है. मौसम और चक्रवात की वजह से, धान के उठाव में भी बहुत दिक्कत हो रहा है .- विनोद कश्यप, किसान

MCB जिले में धान कटाई के महत्वपूर्ण सीजन में हो रही बेमौसम बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में कई खेतों में पानी भर गया है. वहीं, जिन किसानों ने धान की कटाई कर ली है, उनकी फसल खेतों और खलिहानों में पड़ी होने के कारण भीग रही है. इससे धान की गुणवत्ता प्रभावित होने और फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है. इधर एमसीबी के अपर कलेक्टर लिंगराज सिदार ने बताया कि इस संबंध में जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को सूचित कर दिया गया है.

अपर कलेक्टर ने बताया कि गांवों में कोटवारों के माध्यम से सूचना प्रसारित की जा रही है. वहीं, कार्यरत पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों (RI) के माध्यम से बारिश से फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाएगा. लिंगराज सिदार ने स्पष्ट किया कि फसल नुकसान की स्थिति में शासन की ओर से निर्धारित नियमों और प्रावधानों के तहत किसानों को राहत देने की व्यवस्था है.

जांजगीर-चांपा कलेक्टर ने बीमा लाभ का दिया भरोसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर-चांपा कलेक्टर ने बीमा लाभ का दिया भरोसा

जांजगीर चांपा जिला में भी मौसम का मिजाज बदल गया और दो दोनों तक लगातार बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त रहा. कलेक्टर ने जिले के किसानों को किसी तरह से परेशान नहीं होने की सलाह दी है. क़ृषि विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार जिले के किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलने का भरोसा भी दिया गया है.

कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर फसल नुकसान की जानकारी जुटाने और आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा के लिए प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही किसानो को खेतों से पानी निकालने, कटे हुए फसल को सुरक्षित स्थान ले जाने और जर्मिनेश से बचाव करने की सलाह दी है.