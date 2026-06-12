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आंधी तूफान और बारिश से भीषण तबाही,गांव में ब्लैक आउट,कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते धूल भरी तेज आंधी चलने लगी. हवा का दबाव और गति इतनी भीषण थी कि गांव के मध्य स्थित BSNL का मजबूत लोहे का मोबाइल टावर तिनके की तरह मुड़ गया और ताश के पत्तों की तरह जमीन पर आ गिरा.

बालोद : छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने भारी तबाही मचाई है. भीषण गर्मी के बीच आए चक्रवाती आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश ने जिले के डौंडीलोहारा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम भेड़िया नवागांव में ऐसा तांडव मचाया कि पूरा गांव सहम उठा.

ग्रामीणों ने बताया कि मोबाइल टावर गिरने के साथ ही पूरे इलाके में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं. संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाने के कारण ग्रामीण अपनों से संपर्क करने और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बेहद परेशान होते नजर आए.

आंधी तूफान से टावर गिरा (ETV BHARAT)

50 से अधिक पेड़ और दर्जनों पोल धराशायी

ग्रामीणों ने बताया कि तूफान के इस रौद्र रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांव के भीतर, खेतों में और मुख्य संपर्क मार्गों पर लगे 50 से अधिक विशालकाय और पुराने पेड़ जड़ से उखड़ गए. कई पेड़ ग्रामीणों के मकानों, मवेशी कोठारों और बाउंड्री वॉल पर जा गिरे, जिससे मकानों के छप्पर और एस्बेस्टस की शीटें हवा में उड़ गईं.

तेज अंधड़ के कारण गांव में बिजली के दर्जनों खंभे (पोल) बीच से टूट गए और हाईटेंशन लाइन के तार टूटकर सड़कों पर बिखर गए. बुनियादी ढांचे को पहुंचे इस भारी नुकसान की वजह से पूरा गांव 'ब्लैक आउट' की चपेट में आ गया है. चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ है. कई मुख्य मार्गों पर पेड़ों के मलबे और बिजली के तारों के गिरने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है.

सुधार कार्य में जुटी बिजली विभाग की टीम

भीषण तबाही और ब्लैक आउट की सूचना मिलते ही विद्युत वितरण कंपनी के आला अधिकारी हरकत में आए. बिजली विभाग की तकनीकी टीम और मैदानी अमला दलबल के साथ उपकरणों को लेकर मौके पर पहुंचा. प्रभावित क्षेत्र में गिरे हुए भारी-भरकम खंभों को हटाने, नए पोल खड़े करने और टूटे हुए तारों को जोड़ने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है.

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नुकसान का दायरा काफी बड़ा है, जिसके कारण व्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पर लाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन प्रभावित ग्रामीणों की सहूलियत के लिए आंशिक रूप से बिजली की वैकल्पिक आपूर्ति बहाल करने के प्रयास लगातार जारी हैं.

मवेशी घायल, आर्थिक नुकसान, मुआवजे की मांग

राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है. हालांकि, कई घरों की दीवारें ढहने और छतों के उड़ने से घर के भीतर रखा अनाज और गृहस्थी का सामान भीगकर बर्बाद हो गया है. कटी हुई फसलों और बाड़ियों को भी भारी क्षति पहुंची है, जिससे गरीब ग्रामीणों को लाखों रुपये की आर्थिक चपत लगी है.

कुछ स्थानों पर मवेशियों के मामूली रूप से घायल होने की भी सूचना है. घटना के बाद सहमे हुए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्थानीय राजस्व अमले से मांग की है कि तत्काल मौके का मुआयना कर तबाही का सर्वे कराया जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से उचित मुआवजा मिल सके.