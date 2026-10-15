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हरियाणा की मंडियों में बारिश का कहर, खुले में पड़ा धान-बाजरा भीगा, बढ़ी किसानों की चिंता

हरियाणा की मंडियों में बारिश का कहर ( ETV Bharat )

हरियाणा: प्रदेश में गुरुवार सुबह हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कुरुक्षेत्र, करनाल और चरखी दादरी समेत कई जिलों में तेज बारिश के कारण मंडियों में खुले में पड़ा धान और बाजरा भीग गया, जबकि खेतों में खड़ी धान की फसल पर भी नुकसान का खतरा मंडराने लगा है. कई मंडियों में जलभराव के कारण किसानों और आढ़तियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

कुरुक्षेत्र में बारिश से मंडियों में रखी फसल प्रभावित (ETV Bharat) किसानों की मांग: पहले से ही खरीद में देरी, नमी की समस्या और फसल के उचित दाम नहीं मिलने से परेशान किसानों के लिए बारिश नई मुसीबत बनकर आई है. किसानों ने खरीद प्रक्रिया तेज करने, मंडियों में बेहतर इंतजाम करने और नुकसान का आकलन कर उचित राहत देने की मांग उठाई है.

मंडियों में खुले में पड़ा धान और बाजरा भीगा (ETV Bharat) कुरुक्षेत्र में बारिश से मंडियों में रखी फसल प्रभावित: कुरुक्षेत्र में सुबह हुई तेज बारिश से खेतों में पककर तैयार खड़ी धान की फसल खराब हो गई है. वहीं, मंडियों में खुले में रखे धान के ढेर भी बारिश की चपेट में आ गए. किसानों का कहना है कि कई दिनों से खरीद और उठान में देरी के कारण उनकी फसल मंडियों में पड़ी हुई थी. ऐसे में बारिश ने उनकी चिंता बढ़ा दी है. धान में नमी बढ़ने से खरीद के दौरान गुणवत्ता संबंधी आपत्तियां लगने और उचित भाव नहीं मिलने का डर भी सता रहा है. किसान गलगाह सिंह ने कहा कि, "मैंने करीब 20 एकड़ में धान की फसल उगाई थी. इसमें से दो एकड़ की फसल मंडी में लेकर आया था, जो बारिश के कारण प्रभावित हो गई. नमी और उठान की समस्या के चलते व्यापारी फसल का पूरा मूल्य देने को तैयार नहीं थे. समय पर खरीद और उठान होता तो उनकी उपज लंबे समय तक खुले में नहीं पड़ी रहती." कुरुक्षेत्र में बारिश से मंडियों में फसल भीगे (ETV Bharat) खरीद और उठान में देरी पर किसानों ने उठाए सवाल: वहीं, कुरुक्षेत्र के किसान दिलबाग सिंह ने कहा कि, "किसान संगठनों की ओर से पहले भी खरीद व्यवस्था में सुधार के लिए प्रदर्शन किए गए, लेकिन समस्याएं बनी हुई हैं. राइस मिलर्स और आढ़तियों की ओर से फसल के उठान में तेजी लाने की मांग के बावजूद पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई. हमारी मांग है कि बारिश से प्रभावित फसल का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाए." मंडियों में रखा धान भीगा (ETV Bharat) पोर्टल की दिक्कतों ने बढ़ाई चिंता: इधर, करनाल की नई अनाज मंडी में तड़के हुई तेज बारिश और आंधी से खुले में पड़ा धान भीग गया. मंडी परिसर में पानी भरने से किसानों की परेशानी और बढ़ गई. कुछ फसल शेड के नीचे सुरक्षित रही, लेकिन खुले में रखे धान को बचाने के लिए आढ़तियों को तिरपाल का सहारा लेना पड़ा. किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद में देरी और पोर्टल से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण उनकी फसल कई दिनों से मंडी में पड़ी है. बारिश के बाद नमी बढ़ने से खरीद प्रक्रिया और प्रभावित होने की आशंका है. करनाल नई अनाज मंडी में बारिश से खुले में पड़ा धान भीग गया (ETV Bharat)