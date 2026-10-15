हरियाणा की मंडियों में बारिश का कहर, खुले में पड़ा धान-बाजरा भीगा, बढ़ी किसानों की चिंता
हरियाणा में बेमौसम बारिश से धान-बाजरा भीग गया है. मंडियों में जलभराव से है. वहीं, परेशान किसानों ने मुआवजे की मांग की है.
Published : October 15, 2026 at 4:14 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 4:29 PM IST
हरियाणा: प्रदेश में गुरुवार सुबह हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कुरुक्षेत्र, करनाल और चरखी दादरी समेत कई जिलों में तेज बारिश के कारण मंडियों में खुले में पड़ा धान और बाजरा भीग गया, जबकि खेतों में खड़ी धान की फसल पर भी नुकसान का खतरा मंडराने लगा है. कई मंडियों में जलभराव के कारण किसानों और आढ़तियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
किसानों की मांग: पहले से ही खरीद में देरी, नमी की समस्या और फसल के उचित दाम नहीं मिलने से परेशान किसानों के लिए बारिश नई मुसीबत बनकर आई है. किसानों ने खरीद प्रक्रिया तेज करने, मंडियों में बेहतर इंतजाम करने और नुकसान का आकलन कर उचित राहत देने की मांग उठाई है.
कुरुक्षेत्र में बारिश से मंडियों में रखी फसल प्रभावित: कुरुक्षेत्र में सुबह हुई तेज बारिश से खेतों में पककर तैयार खड़ी धान की फसल खराब हो गई है. वहीं, मंडियों में खुले में रखे धान के ढेर भी बारिश की चपेट में आ गए. किसानों का कहना है कि कई दिनों से खरीद और उठान में देरी के कारण उनकी फसल मंडियों में पड़ी हुई थी. ऐसे में बारिश ने उनकी चिंता बढ़ा दी है. धान में नमी बढ़ने से खरीद के दौरान गुणवत्ता संबंधी आपत्तियां लगने और उचित भाव नहीं मिलने का डर भी सता रहा है. किसान गलगाह सिंह ने कहा कि, "मैंने करीब 20 एकड़ में धान की फसल उगाई थी. इसमें से दो एकड़ की फसल मंडी में लेकर आया था, जो बारिश के कारण प्रभावित हो गई. नमी और उठान की समस्या के चलते व्यापारी फसल का पूरा मूल्य देने को तैयार नहीं थे. समय पर खरीद और उठान होता तो उनकी उपज लंबे समय तक खुले में नहीं पड़ी रहती."
खरीद और उठान में देरी पर किसानों ने उठाए सवाल: वहीं, कुरुक्षेत्र के किसान दिलबाग सिंह ने कहा कि, "किसान संगठनों की ओर से पहले भी खरीद व्यवस्था में सुधार के लिए प्रदर्शन किए गए, लेकिन समस्याएं बनी हुई हैं. राइस मिलर्स और आढ़तियों की ओर से फसल के उठान में तेजी लाने की मांग के बावजूद पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई. हमारी मांग है कि बारिश से प्रभावित फसल का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाए."
पोर्टल की दिक्कतों ने बढ़ाई चिंता: इधर, करनाल की नई अनाज मंडी में तड़के हुई तेज बारिश और आंधी से खुले में पड़ा धान भीग गया. मंडी परिसर में पानी भरने से किसानों की परेशानी और बढ़ गई. कुछ फसल शेड के नीचे सुरक्षित रही, लेकिन खुले में रखे धान को बचाने के लिए आढ़तियों को तिरपाल का सहारा लेना पड़ा. किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद में देरी और पोर्टल से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण उनकी फसल कई दिनों से मंडी में पड़ी है. बारिश के बाद नमी बढ़ने से खरीद प्रक्रिया और प्रभावित होने की आशंका है.
कई घंटों तक बारिश और आंधी का असर: करनाल के आढ़ती एवं किसान आदर्श शर्मा ने बताया कि, "क्षेत्र में कई घंटों तक बारिश और आंधी का असर रहा. आढ़तियों ने अपने स्तर पर धान को तिरपाल से ढकने के इंतजाम किए, लेकिन राइस मिलर्स का काफी धान खुले में पड़ा था, जो बारिश में भीग गया. इस बार पिछले साल के मुकाबले करीब 25 प्रतिशत मिलर्स ही खरीद में शामिल हैं. मिलर्स की कमी से खरीद की रफ्तार प्रभावित हो रही है और मंडियों में धान का दबाव बढ़ रहा है."
बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता: वहीं, किसान मंजूर अली ने कहा कि, "बारिश ने पहले से परेशान किसानों की चिंता और बढ़ा दी है. शेड के नीचे रखा धान अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा, लेकिन खुले में रखी फसल प्रभावित हुई है." करनाल जिले के मुनक गांव के किसान दीपक ने बताया कि, "हमारी छह एकड़ की धान की फसल मंडी में है. कोई 1,800 रुपये तो कोई 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव लगा रहा है. वह चार-पांच दिन से फसल बेचने का इंतजार कर रहे हैं और अब बारिश के कारण नमी बढ़ने से और देरी का डर है."
चरखी दादरी मंडी में जलभराव: इसके अलावा चरखी दादरी में झमाझम बारिश के बाद नई अनाज मंडी के मुख्य द्वार से लेकर शेड के आसपास तक पानी भर गया. कई रास्तों पर जलभराव के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई. खुले में रखे बाजरे के ढेरों तक पानी पहुंचने से किसानों और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई. बारिश के चलते बाजरे की खरीद प्रक्रिया पर भी असर पड़ा. मंडी सुपरवाइजर संदीप कुमार ने बताया कि, "मौसम विभाग से सूचना मिलने के बाद बीती रात ही सभी आढ़तियों को फसल ढकने और खुले में रखे अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्देश दिए गए थे. अधिकांश फसल शेड के नीचे थी या तिरपाल से ढकी हुई थी, लेकिन कुछ जगहों पर लापरवाही के कारण बाजरे के ढेरों तक पानी पहुंच गया."
लापरवाह आढ़तियों को नोटिस: संदीप कुमार ने आगे कहा कि, "जिन आढ़तियों की फसल बारिश में भीगी या जिनके यहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले, उन्हें मार्केट कमेटी सचिव के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. उनसे पूछा गया है कि समय रहते फसल को सुरक्षित रखने के उपाय क्यों नहीं किए गए. बारिश से बड़े नुकसान की आशंका कम है और धूप निकलने पर नमी वाले बाजरे को सुखाकर स्थिति सामान्य की जा सकती है."
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