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मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और तूफान के साथ ओले, किसानों की खड़ी फसल बर्बाद, पांढुर्णा में संतरे और टमाटर पर आफत

ओला वृष्टि ने किसानों की उम्मीद पर फेरा पानी, कई इलाकों में कंचों से बड़े आकार के ओले गिरे, जल्द मुआवजा देने की मांग.

HAILSTORM IN MADHYA PRADESH
ओला वृष्टि ने किसानों की उम्मीद पर फेरा पानी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 6:56 AM IST

3 Min Read
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रिपोर्ट : महेंद्र राय

छिंदवाड़ा : मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ सा है. कई जिलों में तेज हवाओं व बूंदाबांदी ने शुरुआती गर्मी से कुछ राहत दी है, तो वहीं कुछ इलाकों में अचानक बेमौसम बारिश और ओला वृष्टि ने फसलों को बर्बाद कर दिया है. पांढुर्णा में बारिश, ओले और तूफान से खेतों में खड़ी फसल गिर गईं. गुरुवार शाम को पांढुर्णा के बुचनखापा में इसका ज्यादा असर देखा गया, जहां आसपास तेज हवा के साथ बारिश और कंचे से भी बड़े आकार के ओले गिरे.

संतरे और सब्जी की फसल को हुआ भारी नुकसान

अचानक हुई बारिश और ओले की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान संतरे की फसल और सब्जियों को हुआ है. ओले गिरने की वजह से पेड़ों से संतरे जमीन पर गिर गए तो अधिकतर संतरों में ओले के कारण दाग आएंगे और सड़ने की शिकायत होगी, जिसके कारण भाव भी कम मिलेंगे. किसान काशी नाथ बालपांडे ने बताया, '' इस मौसम में ओला गिरना संतरे के किसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है क्योंकि फसल पकने को तैयार है और ऐसे में फसल में दाग आते हैं जिसकी वजह से बाजार में दाम कम मिलते हैं. वही सब्जी की फसल में ओले के कारण दिक्कत होती है. सबसे ज्यादा नुकसान टमाटर और गोभी में होता है. गोभी में इल्लियां होती हैं तो टमाटर सढ़ने लगते हैं.''

Unseasonal rain and hailstorms damages crop in chhindwara mp
कई इलाकों में कंचों से बड़े आकार के ओले गिरे (Etv Bharat)

तूफान के कारण गेहूं की फसल खेतों में हुई चौपट

सिर्फ ओलावृष्टि ही नहीं अचानक तेज हवाओं के साथ तूफान ने भी किसानों के लिए कहर बरपाया है. तेज हवाओं की वजह से खेतों में लगी गेहूं की फसल चौपट हो गई हैं. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में कई जगह बिजली के तार टूटे तो कई जगह बिजली के पोल गिरने की भी शिकायत है. किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश और तूफान के साथ ओला गिरने से उनका भारी नुकसान हुआ है. सरकार को इसके लिए जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए.

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कांग्रेस ने की सर्वे कर मुआवजा दिलाने की मांग

कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जतन ऊइके ने मध्य प्रदेश सरकार से बेमौसम बारिश और ओला गिरने के बाद जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए मांग की है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, '' सरकार बीमा करवाती है लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता. सर्वे में इतनी देरी होती है कि किसान परेशान हो जाता है जल्द से जल्द नुकसान का सर्वे कर किसान को अगर उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो कांग्रेस सड़कों पर आकर किसान के साथ आंदोलन करेगी.''

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