ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और तूफान के साथ ओले, किसानों की खड़ी फसल बर्बाद, पांढुर्णा में संतरे और टमाटर पर आफत

ओला वृष्टि ने किसानों की उम्मीद पर फेरा पानी ( Etv Bharat )