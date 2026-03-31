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बेमौसम बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों की फसल हुई खराब

इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा असर गेहूं, चना और सब्जियों की फसलों पर पड़ा है. इस समय अधिकांश किसानों की फसलें कटाई के लिए तैयार खड़ी थीं, लेकिन अचानक हुए इस मौसम बदलाव ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. किसानों का कहना है कि उन्होंने पूरे साल मेहनत कर फसल तैयार की थी, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने उनकी मेहनत को नुकसान में बदल दिया.

कोटपूतली-बहरोड/कुचामनसिटी : जिले के नीमराणा क्षेत्र के एक दर्जन गांवों में अचानक मौसम ने करवट ले ली. दोपहर बाद आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश के साथ करीब पांच मिनट तक चने के आकार के ओले गिरने से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. वहीं, कुचामनसिटी के नावां शहर सहित आसपास के क्षेत्र में आज दोपहर में मौसम ने अचानक करवट ली. तेज बारिश के साथ सफेद मोती के आकार के ओलों की बौछार शुरू हो गई.

किसान हरिओम सिंह ने बताया कि ओलों की मार से गेहूं की बालियां झुक गई हैं और दाने खराब हो गए हैं. वहीं, चने की फसल भी जमीन पर गिर गई है, जिससे उत्पादन में भारी कमी आने की आशंका है. सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि ओलों और तेज बारिश से फसलें खराब हो गई हैं. उन्होंने मुआवजे की मांग की है.

ग्रामीण अनूप सिंह ने बताया कि इस अचानक मौसम परिवर्तन से क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है और कई खेतों में पानी भर गया है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है. खेतों में पानी भरने से फसलों के सड़ने का खतरा भी बढ़ गया है. किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही मौसम साफ नहीं हुआ तो नुकसान और बढ़ सकता है. किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द क्षेत्र का सर्वे कराया जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए.

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कुचामनसिटी में बारिश बनी आफत : नावां शहर सहित आसपास के क्षेत्र में आज दोपहर में मौसम ने अचानक करवट ली. तेज बारिश के साथ सफेद मोती के आकार के ओलों की बौछार शुरू हो गई. तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने कुछ ही मिनटों में पूरे क्षेत्र को सफेद चादर से ढक दिया. कई क्षेत्रों में बिन मौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने किसानों की साल‑भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है. कृषि विभाग अधिकारी डॉ. प्रभुदयाल चौधरी ने बताया कि हालात ऐसे हैं कि किसानों की आंखों से आंसू बरस रहे हैं. किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है. जिस क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई वहां गुणवत्ता पर विपरित असर पड़ेगा. साथ ही उत्पादन भी प्रभावित होगा.