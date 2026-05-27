अमेठी में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के आवास पर अराजक तत्वों का हमला, परिजनों को थप्पड़ जड़े
अमेठी में सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के आवास पर अराजक तत्वों द्वारा हमला, जांच में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 12:20 PM IST
अमेठी: यूपी के अमेठी से सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के आवास पर अराजक तत्वों ने हमला किया. सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के आवास विकास कॉलानी स्थित आवास पर मंगलवार को देर शाम अराजक तत्वों के हमले का मामला सामने आया है.
इस आवास पर पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की विधायक पत्नी अपने परिवार के साथ रहती हैं. विधायक के बेटे ने मामले की लिखित शिकायत कोतवाली पुलिस से की है. मामले में पुलिस जांच में जुट गई है.
समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के अमेठी स्थित आवास पर मंगलवार को देर शाम अराजक तत्वों द्वारा गाली-गलौज और हंगामा करने का मामला सामने आया है. पूर्व मंत्री के बेटे अनुराग प्रजापति ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि मंगलवार को देर शाम 8 बजे के आसपास आवास विकास कॉलोनी स्थित विधायक के आवास पर शेर बहादुर यादव, बृजेश यादव ,जय सिंह प्रलाप यादव, बलराम यादव, अनुराग यादव, मनु पाल, विपिन यादव, राजेश यादव, शुभम यादव मोटरसाइकिल से एवं काले रंग की स्कार्पियो गाड़ी से लगभग दो से तीन दर्जन लोग विधायक के निजी आवास के गेट पर आए.
अनुराग प्रजापति के शिकायती पत्र में लिखा गया है कि "गेट के बाहर खड़े होकर वो लोग उनकी माता विधायक महाराजी प्रजापति, एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत पूरे परिवार को मां-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे. इस दौरान जब हमारे पारिवारिक सदस्य सुरेन्द्र प्रजापति और घर की महिलाएं वीडियो बना रहे थे, तब उनका मोबाइल छीनकर उन्हें कई थप्पड़ मारे और बोले कि इसकी शिकायत कहीं किए, तो हम लोग जान से मार देंगे."
अनुराग प्रजापति ने आगे बताया कि उनकी मां विधानसभा क्षेत्र 186 अमेठी में वर्तमान विधायक हैं. उनके पिता गायती प्रसाद प्रजापति सपा के कार्यकाल में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं. उन्होंने अपने परिवार के ऊपर जानमाल का खतरा बताया है. विवाद की वजह सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी बताई जा रही है.
फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी होते ही घटना स्थल पर पहुंच गई. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. अभी तक पुलिस की तरफ से कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है.
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