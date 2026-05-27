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अमेठी में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के आवास पर अराजक तत्वों का हमला, परिजनों को थप्पड़ जड़े

अनुराग प्रजापति पूर्व मंत्री का बेटा ( Photo Credit: ETV Bharat )