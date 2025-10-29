छपरा और आनंद विहार के बीच चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों का सफर होगा आसान
रेलवे ने बताया कि इन ट्रेनों के संचालन से दिल्ली व पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच यातायात दबाव में कमी आएगी.
Published : October 29, 2025 at 11:23 AM IST
नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन के संचालन करने का निर्णय लिया है. छठ महापर्व जैसे बड़े अवसरों पर घर से लौटने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने छपरा जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के बीच दो विशेष अनारक्षित (Unreserved) ट्रेनें चलाने की घोषणा की है.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि पहली विशेष ट्रेन 05085/05086 छपरा जंक्शन–आनंद विहार टर्मिनल–छपरा जंक्शन फेस्टिवल स्पेशल 29 अक्टूबर को छपरा से और 30 अक्टूबर को आनंद विहार टर्मिनल से एक-एक ट्रिप के लिए चलाई जाएगी.
दूसरी विशेष ट्रेन 05589/05590 छपरा जंक्शन–आनंद विहार टर्मिनल–छपरा जंक्शन फेस्टिवल स्पेशल 30 अक्टूबर को छपरा से और 31 अक्टूबर को आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होगी. दोनों ट्रेनों का समय व ठहराव समान रहेगा. छपरा से ट्रेन दोपहर 3 बजे रवाना होगी. अगले दिन सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर आनंद विहार पहुंचेगी. वापसी यात्रा में आनंद विहार से सुबह 9 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 1 बजे छपरा पहुंचेगी.
इन प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन
- गोरखपुर
- बस्ती
- गोंडा
- बरेली
- मुरादाबाद
- गाजियाबाद
ट्रेनों में स्लीपर व जनरल कोचों की व्यवस्था की गई है, जिससे अधिक से अधिक यात्री यात्रा कर सकें. छठ पर्व के बाद आने-जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि उत्तर रेलवे लगातार यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष सेवाएं प्रदान कर रहा है. इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों से हजारों लोगों को त्योहार अपने घरों में परिवार के साथ मनाने का अवसर मिला.
ये भी पढ़ें- दिल्ली ट्रेन टिकट रिजर्वेशन सेवाएं इस दिन दो घंटे के लिए रहेंगी बंद, जानें क्या है कारण
ये भी पढ़ें- छठ पूजा के लिए रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनें, यात्री बोले–इस बार व्यवस्था बेहतर