कोटा से मथुरा, नई दिल्ली होकर पानीपत के बीच अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन, दिवाली के बाद लौटने वाले यात्रियों को मिलेगा फायदा

उत्तर पश्चिम रेलवे ने त्योहार के बाद लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए फेस्टिवल स्पेशल और अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन शुरू की है.

Passengers on the platform
प्लेटफार्म पर यात्री (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 7:31 PM IST

जोधपुर/कोटा: दिवाली के बाद लौट रहे यात्रियों के लिए रेलवे ने कोटा से पानीपत के बीच अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है. यह ट्रेन कोटा से मथुरा, नई दिल्ली होकर संचालित होगी. वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने विभिन्न नियमित और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के जरिए 1 से 22 अक्टूबर तक की अवधि में लगभग 28.50 लाख यात्रियों को दीपावली और छठ पूजा के पावन पर्व पर उनके गंतव्य तक पहुंचाया.

जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर मंडल के चार लोकेशन जोधपुर, भगत की कोठी, बाड़मेर और जैसलमेर रेलवे स्टेशनों से प्रतिदिन 50 प्रमुख और नियमित तथा जोधपुर व भगत की कोठी रेलवे स्टेशनों से सात फेस्टिवल वीकली स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. 1 से 22 अक्टूबर तक हुए ट्रेन के कुल 636 फेरों में त्योहार पर विभिन्न श्रेणियों में कुल 28.50 लाख यात्री आरामदायक सफर पूरा कर चुके हैं. इसके अलावा विभिन्न 8 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. आवश्यकता होने पर इनमें वृद्धि की जा रही है.

पढ़ें: खुशखबरी ! सोगरिया-दानापुर वीकली स्पेशल ट्रेन के दो फेरे बढ़ाए, 23 और 30 अक्टूबर को भी चलेगी

वार रूम से हर स्थिति पर निगरानी: जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि जनरल टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को आराम से टिकट मिले, इसके लिए मंडल के सभी स्टेशनों पर बंदोबस्त किए गए हैं. उन्होंने बताया कि डीआरएम ऑफिस में स्थापित वार रूम से प्रत्येक स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है. दीपावली और छठ पूजा मना कर लौट रहे यात्रियों के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन जोधपुर और भगत की कोठी स्टेशनों से दानापुर, गोरखपुर, मऊ, बांद्रा टर्मिनस, कोलकाता और हुबली इत्यादि स्टेशनों के बीच किया जा रहा है.

पढ़ें: अब 26 अक्टूबर को चलेगी सोगरिया हिसार दिवाली स्पेशल ट्रेन, मिल रहा है जयपुर सीकर का कंफर्म टिकट

30 अक्टूबर और 4 नवंबर को चलेगी अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन: कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा से पानीपत के बीच ट्रेन नंबर 09801 अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन 30 अक्टूबर, गुरुवार और 4 नवंबर, मंगलवार को चलाई जाएगी. वहीं वापसी में यह ट्रेन नंबर 09802 पानीपत से कोटा के बीच हुई 30 अक्टूबर और 4 नवंबर को ही चलेगी. ट्रेन नंबर 09801 कोटा स्टेशन से सुबह 06:25 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन सुबह 7:05 बजे लाखेरी, 7:43 बजे सवाई माधोपुर, 8:28 बजे गंगापुर सिटी, 9:03 पर हिंडौन सिटी, 9:28 बजे बयाना और सुबह 10:18 बजे भरतपुर स्टेशन पर रुकेगी. इसके बाद दोपहर 2:40 बजे नई दिल्ली और शाम 4:05 बजे पानीपत पहुंच जाएगी.

पढ़ें: यात्रियों के लिए खुशखबरी: जोधपुर से कोलकाता और बांद्रा के लिए चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

इसके साथ ही वापसी में ट्रेन नंबर 09802 पानीपत कोटा रात 9:15 बजे पानीपत से रवाना होगी. इसके बाद यह ट्रेन रात 11:15 बजे नई दिल्ली, मध्य रात्रि के बाद 2:28 बजे भरतपुर, 2:58 बजे बयाना, 3:23 बजे हिंडौन सिटी, सुबह 4:30 बजे गंगापुर सिटी 4:48 बजे सवाई माधोपुर, सुबह 5:30 और 7:30 बजे कोटा पहुंचेगी. यह ट्रेन आते और जाते समय दोनों तरफ कोटा, लाखेरी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, भरतपुर, मथुरा जंक्शन, पलवल, नई दिल्ली, सोनीपत व भोड़वाल माजरी स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी. ट्रेन में 16 जनरल मिलाकर 18 कोच होंगे. ट्रेन चलने के कुछ समय पहले भी यात्री इसका टिकट लेकर सफर कर सकेंगे.

