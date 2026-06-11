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बिहार विधान परिषद में 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन, नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन

पटना: बिहार विधान परिषद की 10 खाली सीटों पर आज सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे. नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है और किसी भी सीट पर विपक्षी दलों ने उम्मीदवार नहीं उतारा. परिणामस्वरूप चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं पड़ी.

बीजेपी, जदयू और लोजपा के उम्मीदवारों की सूची: भाजपा ने भोजपुरी गायक व अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, शीला पंडित और अनिल ठाकुर को मैदान में उतारा है. जदयू की ओर से भारती मेहता, निशांत कुमार, लल्लन प्रसाद, शिवानी देवी और सुनील कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया. जबकि लोजपा (रामविलास) से अशरफ अंसारी उम्मीदवार हैं.

नीतीश कुमार की सीट पर उपचुनाव: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने से खाली हुई सीट पर जदयू ने लल्लन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है. उनका कार्यकाल 2030 तक रहेगा. शेष 9 सीटों का कार्यकाल 2032 तक होगा. इनमें से कुछ सीटें पहले से ही सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा के विधायक चुने जाने के कारण खाली थी.

निर्वाचित होने वाले पुराने सदस्य: 28 जून को जिन 9 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है. उनमें डॉ. कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, मोहम्मद फारूक, भीष्म सहनी, भगवान सिंह कुशवाहा, संजय प्रकाश, समीर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी और सुनील कुमार सिंह शामिल हैं.

दलों ने पुराने चेहरों को दोहराया: राजद ने सुनील कुमार सिंह को दोबारा मौका दिया है जबकि भाजपा ने संजय मयूख को तीसरी बार विधान परिषद भेजा है. एनडीए की रणनीति के तहत जितनी सीटें खाली थी, उतने ही उम्मीदवार उतारे गए, जिससे चुनाव की नौबत ही नहीं आई.