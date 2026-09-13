हमीरपुर में कलयुगी बेटे ने मां का सिर कूंचकर की निर्मम हत्या, शव के पास बैठा रहा आरोपी
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, सूचना पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 8:29 AM IST
हमीरपुर: सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंदपुरवा गांव में शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक बेटे ने अपनी वृद्ध मां के सिर पर ईंट-पत्थर से वार कर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी करीब चार घंटे तक मां के शव के पास ही बैठा रहा. घर का दरवाजा अंदर से बंद होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया. सूचना पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए.
चंदपुरवा गांव निवासी रामश्री (74) अपने बेटे आनंदी यादव उर्फ जुल्ली के साथ रहती थीं. शनिवार को बेटे ने मां के सिर पर ईंट-पत्थर से वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी घर का दरवाजा अंदर से बंद कर शव के पास बैठा रहा.
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के काफी प्रयास के बाद आरोपी ने दरवाजा खोला. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने भेज दिया. घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए, जबकि डॉग स्क्वाड की मदद से भी जांच की गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
13 साल पहले भाई की भी कर चुका है हत्या: पुलिस के मुताबिक, आरोपी आनंदी यादव करीब 13 साल पहले अपने छोटे भाई की भी हत्या कर चुका है. पुलिस अब आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और पूर्व में हुई घटना की जानकारी जुटा रही है.
जमीन को लेकर मां-बेटे में विवाद की चर्चा: ग्रामीणों के मुताबिक, मृतका रामश्री के नाम करीब आठ बीघा जमीन थी. आरोप है कि बेटा जमीन बेचने के लिए मां पर दबाव बनाता था, जबकि वह जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं थीं. ग्रामीण इसी विवाद को हत्या की वजह मान रहे हैं. हालांकि, पुलिस का कहना है कि हत्या की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.
2021 में पुलिस को तमंचा लहराकर दी थी धमकी: ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2021 में भी मां-बेटे के बीच विवाद हुआ था. उस समय रामश्री ने पुलिस को सूचना दी थी. पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची तो वह छत पर चढ़ गया और तमंचा लहराकर पुलिसकर्मियों को धमकाने लगा था. इसके बाद पुलिसकर्मी पीछे से छत पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया था.
थाना प्रभारी पवन पटेल ने बताया की: पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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