निशा भगत की मौत मामले में यूडी केस दर्ज, अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा समेत अन्य को बनाया आरोपी
रांची में निशा भगत की मौत मामले में यूडी केस दर्ज किया गया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 8, 2026 at 12:38 AM IST
रांचीः आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में उनके पिता हंदू भगत ने पिठोरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसमें अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा को नामजद किया गया है, जबकि अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. पिता ने निशा की मौत को आत्महत्या नहीं, बल्कि साजिश के तहत हत्या बताया है.
हंदू भगत ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि निशा को लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था. सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत बातें फैलाकर छवि खराब की गई. उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने और लगातार दबाव बनाने की भी शिकायत की गई है.
आवेदन में पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय और अन्य पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि निशा को घर से निकलने और कहीं आने-जाने के दौरान भी परेशान किया जाता था. उन्होंने शिकायत में इस बात पर का भी जिक्र किया है कि उनकी बेटी पर चर्च के इशारे पर झूठ चारित्रिक कुछ प्रचार किए गए.
पिता ने निशा की मौत से पहले सोशल मीडिया पर जारी बयान में जिन लोगों के नाम लिए गए थे, उनकी भूमिका की भी जांच करने की मांग की है. पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर जांच की जिम्मेदारी डीएसपी अमर कुमार पांडेय को सौंपी है। अब मामले में लगाए गए आरोपों और नामजद लोगों की भूमिका की जांच होगी.
बता दें कि 6 नवंबर की दोपहर निशा भगत सोशल मीडिया पर लाइव थीं. उन्होंने सिस्टम पर कई गंभीर आरोप लगाए. इस दौरान उन्होंने पिठोरिया थाना प्रभारी के साथ फोन पर बात भी की और कहा कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही हैं. 7 नवंबर को उनके पैतृक जिला गुमला में अंतिम संस्कार किया गया. उनके अंतिम शव यात्रा में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की.
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