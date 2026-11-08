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निशा भगत की मौत मामले में यूडी केस दर्ज, अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा समेत अन्य को बनाया आरोपी

निशा भगत (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

रांचीः आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में उनके पिता हंदू भगत ने पिठोरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसमें अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा को नामजद किया गया है, जबकि अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. पिता ने निशा की मौत को आत्महत्या नहीं, बल्कि साजिश के तहत हत्या बताया है.

हंदू भगत ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि निशा को लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था. सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत बातें फैलाकर छवि खराब की गई. उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने और लगातार दबाव बनाने की भी शिकायत की गई है.