उन्नाव में एक लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर, दारोगा और सिपाही घायल
मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान इसराइल उर्फ इजराइल के रूप में हुई है. इसराइल साधु की हत्या समेत कई मामलों में वांछित था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 8:20 AM IST
उन्नाव/सहारनपुर : बांगरमऊ थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के थाना बांगरमऊ पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया. बदमाश की पहचान इसराइल उर्फ इजराइल पुत्र शकुर निवासी पूर्विया टोला, कस्बा एवं थाना बांगरमऊ के रूप में हुई है. वह हाल ही में हुई साधु की हत्या के मामले में वांछित था. उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. वहीं सहारनपुर पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर गौकश को गिरफ्तार किया है.
पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के अनुसार सोमवार सुबह करीब 3:40 बजे थाना बांगरमऊ पुलिस और एसओजी टीम आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी सर्विस रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि थाना बांगरमऊ में दर्ज हत्या के मुकदमे में वांछित आरोपी इसराइल उर्फ इजराइल ग्राम ताजपुर अंडरपास के पास अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी की घेराबंदी कर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा.
पुलिस की चेतावनी के बावजूद आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. बदमाश द्वारा चलाई गई एक गोली उपनिरीक्षक न्यूटन कुमार सिंह की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उनकी जान बच गई. दूसरी गोली एसओजी टीम के आरक्षी विकास भदौरिया के हाथ में लगी. जिससे वह घायल हो गए. पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान इसराइल उर्फ इजराइल गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बांगरमऊ पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के मुताबिक इसराइल के खिलाफ थाना बांगरमऊ में दर्ज मुकदमा संख्या 168/2026 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 3(5) तथा सीएलए एक्ट की धारा 7 के तहत मामला दर्ज था. उस पर 9 जून 2026 को बाबा मिलनदास की चाकुओं से गोदकर हत्या करने का आरोप था. हत्या के बाद से वह फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे. मुठभेड़ स्थल से हत्या में प्रयुक्त एक चाकू, एक तमंचा .315 बोर तथा दो खोखा कारतूस बरामद हुए हैं.
सहारनपुर : मुठभेड़ में शातिर गौकश गिरफ्तार, अवैध तमंचा बरामद
फतेहपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर गौकश को गिरफ्तार किया है. जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान ईनाम पुत्र बाबू निवासी ग्राम खुजनावर, थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर के रूप में हुई है. आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, गौकशी के उपकरण और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है.
सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि रविवार देर रात थाना फतेहपुर प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह राणा अपनी टीम के साथ ग्राम सबरीपुर जाने वाले नदी मार्ग पर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए. पुलिस ने रुकने का संकेत दिया, लेकिन दोनों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और मोटरसाइकिल मोड़कर कच्चे रास्ते से भागने लगे. कुछ दूरी पर उनकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई, जिसके बाद दोनों पैदल भागने लगे. पुलिस टीम ने उनका पीछा किया. इस दौरान फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई. घायल बदमाश को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया.
सीओ मुनीश चंद्र के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान ईनाम पुत्र बाबू निवासी ग्राम खुजनावर, थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर के रूप में हुई. उसका फरार साथी अनीस पुत्र नसीम उर्फ बेला निवासी ग्राम खुजनावर की तलाश में सर्च अभियान चलाया जा रहा है. घायल बदमाश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर में भर्ती कराया गया है. ईनाम एक शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में गौकशी, गुंडा एक्ट सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में महिला से छेड़खानी और ऑटो से फेंकने का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
यह भी पढ़ें : सहारनपुर में एनकाउंटर; मुठभेड़ में दो हत्यारोपी गिरफ्तार, पड़ोसी ने दोस्त संग रची थी साजिश