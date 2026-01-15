ETV Bharat / state

उन्नाव पुलिस का सराहनीय काम; दादी के डर से घर से भागे तीन मासूमों को गंगा घाट से किया बरामद

थाना अजगैन क्षेत्र के गांधी नगर नवाबगंज के रहने वाले थे बच्चे. पुलिस टीम ने 16 घंटे के भीतर किया बरामद.

पुलिस के साथ बरामद बच्चे.
पुलिस के साथ बरामद बच्चे. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 11:43 AM IST

उन्नाव : अजगैन थाने की पुलिस टीम की सतर्कता और तत्परता से घर से भागे तीन मासूमों को 16 घंटे के भीतर बरामद कर लिया गया. गुमशुदा बच्चे दादी की डांट से नाराज होकर घर से चुपचाप निकल गए थे. पुलिस ने बच्चों को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. बच्चों की सुरक्षित वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है और लोग पुलिस की सराहना कर रहे हैं.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) प्रेमचंद (Video Credit : ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) प्रेमचंद ने बताया कि मामला थाना अजगैन क्षेत्र के गांधी नगर नवाबगंज का है. मंगलवार शाम एक महिला ने ने डायल-112 पर अपने तीन बच्चों के लापता होने की सूचना दी थी. बताया कि तीनों बच्चे दोपहर करीब साढ़े ग्यारह बजे से लापता हैं. काफी ढूंढने के बावजूद उनका कहीं पता नहीं चल रहा है. सूचना मिलते ही थाना अजगैन पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और क्षेत्राधिकारी हसनगंज अरविंद कुमार चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस टीम बच्चों की खोजबीन में जुट गई.


पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) प्रेमचंद के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला कि तीनों बच्चों ने घर में रखी दादी की गुल्लक तोड़ दी थी. इसी डर से बच्चे घर से भाग गई थे. बच्चों को डर था कि दादी से डांट और मार पड़ सकती है. मामला नाबालिग बच्चों से जुड़ा होने के कारण मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों में खोजबीन के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाले. रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर भी सतर्कता बढ़ाई गई. इसके बाद बच्चे गंगा घाट खेलते मिल गए. बच्चों ने बताया कि वे पैदल कुसुंभी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और वहां से मेमो ट्रेन पकड़कर मिश्रा घाट पहुंचे थे.





