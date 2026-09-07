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उन्नाव में स्वाइन फ्लू की दस्तक; देवर-भाभी की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 16 लोगों के सैंपल लिए

गंजमुरादाबाद ब्लॉक के अटवा बैक गांव में H1N1 संक्रमण की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी है.

उन्नाव में स्वाइन फ्लू की दस्तक.
उन्नाव में स्वाइन फ्लू की दस्तक. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 12:39 PM IST

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उन्नाव : स्वाइन फ्लू (H1N1) संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है. गंजमुरादाबाद ब्लॉक के अटवा बैक गांव में लगातार दो दिन के अंतराल में देवर-भाभी की मौत हो गई. दोनों का लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था. जांच रिपोर्ट में H1N1 संक्रमण की पुष्टि हुई थी. मौतों की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में टीम भेजकर मृतकों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई और 16 लोगों के सैंपल लिए. सभी सैंपल आरटीपीसीआर जांच के लिए केजीएमयू लखनऊ भेजे गए हैं.

बताया गया कि अटवा बैक गांव निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति की कुछ दिन पहले अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. उन्हें तेज बुखार के साथ सांस लेने में परेशानी हो रही थी. हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें इलाज के लिए लखनऊ के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उन्हें भर्ती कराया गया. इसी दौरान उनकी 56 वर्षीय भाभी की तबीयत भी खराब हो गई. उन्हें भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया. दोनों में स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण मिलने पर डॉक्टरों ने जांच कराई. जांच रिपोर्ट में H1N1 संक्रमण की पुष्टि होने के बाद दोनों का उपचार शुरू किया गया.

बीते 2 सितंबर की देर रात 50 वर्षीय व्यक्ति की हालत अचानक बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई. इसके अगले दिन 3 सितंबर को उनकी 56 वर्षीय भाभी ने भी दम तोड़ दिया. एक ही परिवार में दो दिन के भीतर हुई दो मौतों से परिजनों और ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई. मृतक के बेटे ने दोनों की जांच रिपोर्ट के साथ स्वास्थ्य विभाग को ईमेल के माध्यम से मामले की जानकारी दी.

एसीएमओ डॉ. जयराम सिंह को सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया. रविवार को सीएचसी प्रभारी डॉ. मंजेश के नेतृत्व में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम गांव पहुंची. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में एक अन्य 53 वर्षीय महिला में भी स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है. महिला को बुखार और सांस लेने में परेशानी के बाद परिजनों ने कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. जांच में H1N1 संक्रमण की पुष्टि होने के बाद महिला को कानपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है.



एसीएमओ डॉ. जयराम सिंह ने बताया कि अस्पताल या लैब की ओर से अभी मामले की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. परिजन की ओर से ईमेल के माध्यम से जानकारी दी गई थी. सूचना मिलने के बाद चिकित्सकों की टीम गांव भेजी गई. संभावित मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए केजीएमयू लखनऊ भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद संक्रमण की स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से मृतकों के संपर्क में आए लोगों पर निगरानी बढ़ा दी गई है.

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