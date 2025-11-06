ETV Bharat / state

उन्नाव सड़क हादसे में लखनऊ के तीन युवकों की मौत; मेला देखने बाइक से जा रहे थे चार दोस्त

उन्नाव सड़क हादसे में लखनऊ के तीन युवकों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्नाव: जिले के औरास थाना क्षेत्र में बनारसी मेला देखने जा रहे बाइक सवार 4 युवक हादसे का शिकार हो गए. इनमें से तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल है. पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. मृत तीनों युवक लखनऊ के रहने वाले थे. यह लोग उन्नाव जिले के औरास क्षेत्र में लगे बनारसी मेले को देखने जा रहे. सड़क हादसा ग्राम बड़ादेव फ्लाईओवर के पास सर्विस रोड के किनारे हुआ है. सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) तीनों मृतक एक ही गांव के हैं: सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान धीरेंद्र यादव (18), मोहित (24) पुत्र सुरेश गौतम और मोनू कश्यप (32) पुत्र गुड्डू, तीनों निवासी गांव जेहटा, थाना दुबग्गा, लखनऊ के रूप में हुई है. चौथा युवक सनी पुत्र पप्पू गौतम भी जेहटा गांव का ही रहने वाला है. वह गंभीर घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दी गई है.