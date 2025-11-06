उन्नाव सड़क हादसे में लखनऊ के तीन युवकों की मौत; मेला देखने बाइक से जा रहे थे चार दोस्त
सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि तीनों मृतक लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के जेहटा गांव के रहने वाले थे.
उन्नाव: जिले के औरास थाना क्षेत्र में बनारसी मेला देखने जा रहे बाइक सवार 4 युवक हादसे का शिकार हो गए. इनमें से तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल है. पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.
मृत तीनों युवक लखनऊ के रहने वाले थे. यह लोग उन्नाव जिले के औरास क्षेत्र में लगे बनारसी मेले को देखने जा रहे. सड़क हादसा ग्राम बड़ादेव फ्लाईओवर के पास सर्विस रोड के किनारे हुआ है.
तीनों मृतक एक ही गांव के हैं: सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान धीरेंद्र यादव (18), मोहित (24) पुत्र सुरेश गौतम और मोनू कश्यप (32) पुत्र गुड्डू, तीनों निवासी गांव जेहटा, थाना दुबग्गा, लखनऊ के रूप में हुई है.
चौथा युवक सनी पुत्र पप्पू गौतम भी जेहटा गांव का ही रहने वाला है. वह गंभीर घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दी गई है.
मेला देखने जा रहे थे 4 युवक: सीओ ने बताया कि 5 नवंबर 2025 की देर रात पल्सर बाइक (संख्या UP32 AH 3085) और स्प्लेंडर बाइक (संख्या UP32 PE 8706) पर सवार चार युवक अपने गांव जेहटा थाना दुबग्गा, लखनऊ से औरास क्षेत्र में लगने वाले बनारसी मेले को देखने जा रहे थे.
दोनों बाइकों की रफ्तार काफी तेज थी. फ्लाईओवर अंडरपास के नजदीक पहुंचते ही दोनों बाइक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के किनारे बने सूखे सोख्ते में जा गिरीं. हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.
एक युवक की हालत गंभीर: सूचना मिलते ही थाना औरास पुलिस तत्काल पहुंची. घायल सनी को सीएचसी औरास भेजा गया. जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया. अंधेरे और तेज गति के कारण दोनों बाइकों का संतुलन बिगड़ा और वे गड्ढे में गिर गए, जिससे यह हादसा हुआ है.
स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है, वहां सर्विस रोड के किनारे बना सूखा सोख्ता काफी गहरा है. इस कारण बाइकों के गिरने पर टक्कर और भी भीषण हो गई. फिलहाल पुलिस ने मृतकों के परिजनों को भी सूचना दे दी है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.
