ETV Bharat / state

उन्नाव सड़क हादसे में लखनऊ के तीन युवकों की मौत; मेला देखने बाइक से जा रहे थे चार दोस्त

सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि तीनों मृतक लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के जेहटा गांव के रहने वाले थे.

उन्नाव सड़क हादसे में लखनऊ के तीन युवकों की मौत.
उन्नाव सड़क हादसे में लखनऊ के तीन युवकों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उन्नाव: जिले के औरास थाना क्षेत्र में बनारसी मेला देखने जा रहे बाइक सवार 4 युवक हादसे का शिकार हो गए. इनमें से तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल है. पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.

मृत तीनों युवक लखनऊ के रहने वाले थे. यह लोग उन्नाव जिले के औरास क्षेत्र में लगे बनारसी मेले को देखने जा रहे. सड़क हादसा ग्राम बड़ादेव फ्लाईओवर के पास सर्विस रोड के किनारे हुआ है.

सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

तीनों मृतक एक ही गांव के हैं: सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान धीरेंद्र यादव (18), मोहित (24) पुत्र सुरेश गौतम और मोनू कश्यप (32) पुत्र गुड्डू, तीनों निवासी गांव जेहटा, थाना दुबग्गा, लखनऊ के रूप में हुई है.

चौथा युवक सनी पुत्र पप्पू गौतम भी जेहटा गांव का ही रहने वाला है. वह गंभीर घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दी गई है.

मेला देखने जा रहे थे 4 युवक: सीओ ने बताया कि 5 नवंबर 2025 की देर रात पल्सर बाइक (संख्या UP32 AH 3085) और स्प्लेंडर बाइक (संख्या UP32 PE 8706) पर सवार चार युवक अपने गांव जेहटा थाना दुबग्गा, लखनऊ से औरास क्षेत्र में लगने वाले बनारसी मेले को देखने जा रहे थे.

दोनों बाइकों की रफ्तार काफी तेज थी. फ्लाईओवर अंडरपास के नजदीक पहुंचते ही दोनों बाइक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के किनारे बने सूखे सोख्ते में जा गिरीं. हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

एक युवक की हालत गंभीर: सूचना मिलते ही थाना औरास पुलिस तत्काल पहुंची. घायल सनी को सीएचसी औरास भेजा गया. जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया. अंधेरे और तेज गति के कारण दोनों बाइकों का संतुलन बिगड़ा और वे गड्ढे में गिर गए, जिससे यह हादसा हुआ है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है, वहां सर्विस रोड के किनारे बना सूखा सोख्ता काफी गहरा है. इस कारण बाइकों के गिरने पर टक्कर और भी भीषण हो गई. फिलहाल पुलिस ने मृतकों के परिजनों को भी सूचना दे दी है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: आगरा एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस पलटी, दिल्ली से बनारस जा रही थी, 20 यात्री घायल

TAGGED:

UNNAO ROAD ACCIDENT NEWS TODAY
UNNAO ROAD ACCIDENT 3 KILLED
TWO BIKES COLLIED UNNAO THREE DEATH
उन्नाव सड़क हादसा तीन युवकों की मौत
UNNAO LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.