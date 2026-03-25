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तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में मारी टक्कर; अंतिम संस्कार से लौट रहे 3 युवकों की मौत

उन्नाव: जिले के में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई. ये हादसा बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के रानीपुर ग्रंट के पास उस समय हुआ, जब तीनों युवक बाइक से अंतिम संस्कार में शामिल होकर वापस लौट रहे थे.

जानकारी के अनुसार, मृतक हरदोई जनपद के कासिमपुर थाना क्षेत्र के निवासी थे. इनमें रामबालक पुत्र निवासी सिद्धरपुर, राजू निवासी ग्राम अतिया एवं पवन निवासी ग्राम गढ़ी शामिल हैं. तीनों आपस में गहरे मित्र थे और एक साथ उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र स्थित नानामऊ घाट पर राजू के चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बोलेरो वाहन काफी तेज रफ्तार में था और सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.