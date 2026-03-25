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तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में मारी टक्कर; अंतिम संस्कार से लौट रहे 3 युवकों की मौत

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे.

Photo Credit; police department
उन्नाव में सड़क हादसा, युवकों की मौत (Photo Credit; police department)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 12:19 PM IST

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उन्नाव: जिले के में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई. ये हादसा बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के रानीपुर ग्रंट के पास उस समय हुआ, जब तीनों युवक बाइक से अंतिम संस्कार में शामिल होकर वापस लौट रहे थे.

जानकारी के अनुसार, मृतक हरदोई जनपद के कासिमपुर थाना क्षेत्र के निवासी थे. इनमें रामबालक पुत्र निवासी सिद्धरपुर, राजू निवासी ग्राम अतिया एवं पवन निवासी ग्राम गढ़ी शामिल हैं. तीनों आपस में गहरे मित्र थे और एक साथ उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र स्थित नानामऊ घाट पर राजू के चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बोलेरो वाहन काफी तेज रफ्तार में था और सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही बेहटा मुजावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के लिए ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, बोलेरो को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी गई है.

बेहटा मुजावर थाना इंचार्ज मुन्ना कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: कानपुर में तेज रफ्तार वाहन ने किसान को कुचला; अस्पताल में भर्ती पत्नी को खाना पहुंचाने निकला था

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3 PEOPLE DIE IN ROAD ACCUDENT
UP UNNAO ROAD ACCIDENT
उन्नाव सड़क हादसा
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