उन्नाव के भाजयुमो नेता हैप्पी राजपूत की सड़क हादसे में मौत, दो अन्य की हालत नाजुक

असोहा थाना प्रभारी फूल सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में भाजयुमो के मंडल महामंत्री हैप्पी राजपूत (26 वर्ष) की मौत हो गई.

उन्नाव में सड़क हादसा.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

January 12, 2026

January 12, 2026

उन्नाव: लखनऊ-उन्नाव मार्ग पर हुए सड़क हादसे में भाजयुमो के मंडल महामंत्री हैप्पी राजपूत (26 वर्ष) की मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा लखनऊ के लाला खेड़ा क्षेत्र के पास हुआ. उनकी स्कॉर्पियो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई. हैप्पी राजपूत उन्नाव जिले के मुर्तजानगर सोनी गांव के रहने वाले थे और भाजयुमो में बिछिया, उन्नाव ब्लॉक से मंडल महामंत्री के पद पर कार्यरत थे.

स्कॉर्पियो की ट्रक से टक्कर: वह क्षेत्र में एक मोबाइल की दुकान भी चलाते थे और युवाओं के बीच सक्रिय सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे. असोहा थाना प्रभारी फूल सिंह ने बताया कि हैप्पी अपने साथियों अनुराग राजपूत और सत्येंद्र राजपूत के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ जा रहे थे. इस दौरान लाला खेड़ा के पास उनकी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी.

बीजेपी कार्यकर्ताओं को शोक की लहर: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीनों लोग बुरी तरह घायल हो गए. राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को पीजीआई ट्रॉमा सेंटर भेजा गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने हैप्पी राजपूत को मृत घोषित कर दिया, जबकि अनुराग और सत्येंद्र की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और भाजपा कार्यकर्ता पीजीआई ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए, जहां शोक की लहर दौड़ गई.

दो लोग गंभीर रूप से घायल: पुलिस ने हैप्पी के शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच की जा रही है. असोहा थाना प्रभारी फूल सिंह ने बताया कि थाना असोहा क्षेत्रान्तर्गत लाला खेड़ा चौराहे पर गाड़ी सं0 UP35 BX 9678 स्कॉर्पियो व डंपर संख्या UP32 YN 9396 के मध्य टक्कर हो गई. इसमें स्कॉर्पियो सवार चालक अनुराग पुत्र रामबाबू उम्र करीब 26 वर्ष, हैप्पी राजपूत पुत्र डॉ. विजय उम्र करीब 25 वर्ष, शिवम पुत्र भूरे उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगण मुर्तुजा नगर थाना दही जनपद उन्नाव गंभीर रूप से घायल हो गये.

सूचना पर थाना असोहा पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया है. जहां दौराने इलाज हैप्पी की मौद हो गई है. असोहा पुलिर ने डंपर को कब्जे में ले लिया है.

January 12, 2026

